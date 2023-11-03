https://ria.ru/20231103/nalchik-1907162135.html

Семьям силовиков, погибших при нападении боевиков на Нальчик, окажут помощь

Семьям силовиков, погибших при нападении боевиков на Нальчик, окажут помощь - РИА Новости, 03.11.2023

Семьям силовиков, погибших при нападении боевиков на Нальчик, окажут помощь

Правительство Кабардино-Балкарии в пятницу приняло постановление об оказании материальной помощи 32 семьям сотрудников правоохранительных органов, погибших во... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T13:05

2023-11-03T13:05

2023-11-03T13:05

нальчик

общество

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НАЛЬЧИК, 3 ноя – РИА Новости. Правительство Кабардино-Балкарии в пятницу приняло постановление об оказании материальной помощи 32 семьям сотрудников правоохранительных органов, погибших во время отражения нападения боевиков на Нальчик в 2005 году, передает корреспондент РИА Новости. "Проект распоряжения подготовлен на основании списков правоохранительных органов, в них представлены 32 семьи, которые предлагается поддержать материально", - сказал представлявший документ министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов. В правительстве региона уточнили, что общая сумма выделенной материальной помощи составит около 1 миллиона рублей. В результате нападения боевиков на Нальчик 13-14 октября 2005 года погибли 12 мирных граждан и 35 сотрудников правоохранительных органов, были ликвидированы 95 нападавших. В 2008 году указом президента КБР 13 октября объявлен Днем памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. В декабре 2014 года пятеро подсудимых по уголовному делу о вооруженном нападении боевиков на Нальчик были приговорены к пожизненному лишению свободы, а остальные 52 человека получили до 23 лет колонии.

https://ria.ru/20230406/boeviki-1863508501.html

https://ria.ru/20231027/pomosch-1905714418.html

нальчик

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нальчик, общество