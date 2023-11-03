https://ria.ru/20231103/nakazanie-1907103005.html

Прокуратура запросила для Верзилова* девять лет колонии за фейки о ВС

Прокуратура запросила для Верзилова* девять лет колонии за фейки о ВС - РИА Новости, 03.11.2023

Прокуратура запросила для Верзилова* девять лет колонии за фейки о ВС

Прокурор в пятницу попросил Басманный суд Москвы приговорить к девяти годам колонии участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"** Петра Верзилова* по... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T09:41

2023-11-03T09:41

2023-11-03T09:47

происшествия

москва

россия

петр верзилов

pussy riot

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Прокурор в пятницу попросил Басманный суд Москвы приговорить к девяти годам колонии участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"** Петра Верзилова* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Прошу признать Верзилова* Петра Юрьевича виновным и назначить ему девять лет колонии общего режима, в качестве дополнительного наказания запретить на четыре года администрировать интернет-ресурсы", - сказал представитель прокуратуры. На этом судья удалилась в совещательную комнату. Приговор, как ожидается, будет оглашен в самое ближайшее время. Верзилова арестовали по этому делу 27 марта этого года - заочно, поскольку он скрывается за рубежом. До этого Верзилова* также объявляли в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства, которое реального срока не предполагает. МВД, которое ведет следствие, просило о его заочном аресте, но Басманный суд Москвы отклонил ходатайство. Верзилов получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot.* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.** СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20231003/sud-1900130859.html

https://ria.ru/20230915/efrosinina-1896516770.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, петр верзилов, pussy riot