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Прокуратура запросила для Верзилова* девять лет колонии за фейки о ВС - РИА Новости, 03.11.2023
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09:41 03.11.2023 (обновлено: 09:47 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/nakazanie-1907103005.html
Прокуратура запросила для Верзилова* девять лет колонии за фейки о ВС
Прокуратура запросила для Верзилова* девять лет колонии за фейки о ВС - РИА Новости, 03.11.2023
Прокуратура запросила для Верзилова* девять лет колонии за фейки о ВС
Прокурор в пятницу попросил Басманный суд Москвы приговорить к девяти годам колонии участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"** Петра Верзилова* по... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T09:41
2023-11-03T09:47
происшествия
москва
россия
петр верзилов
pussy riot
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Прокурор в пятницу попросил Басманный суд Москвы приговорить к девяти годам колонии участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"** Петра Верзилова* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Прошу признать Верзилова* Петра Юрьевича виновным и назначить ему девять лет колонии общего режима, в качестве дополнительного наказания запретить на четыре года администрировать интернет-ресурсы", - сказал представитель прокуратуры. На этом судья удалилась в совещательную комнату. Приговор, как ожидается, будет оглашен в самое ближайшее время. Верзилова арестовали по этому делу 27 марта этого года - заочно, поскольку он скрывается за рубежом. До этого Верзилова* также объявляли в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства, которое реального срока не предполагает. МВД, которое ведет следствие, просило о его заочном аресте, но Басманный суд Москвы отклонил ходатайство. Верзилов получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot.* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.** СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20231003/sud-1900130859.html
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происшествия, москва, россия, петр верзилов, pussy riot
Происшествия, Москва, Россия, Петр Верзилов, Pussy Riot
Прокуратура запросила для Верзилова* девять лет колонии за фейки о ВС

Для участника Pussy Riot Верзилова запросили девять лет колонии за фейки о ВС

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИздатель "Медиазоны" Петр Верзилов
Издатель Медиазоны Петр Верзилов - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Прокурор в пятницу попросил Басманный суд Москвы приговорить к девяти годам колонии участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"** Петра Верзилова* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу признать Верзилова* Петра Юрьевича виновным и назначить ему девять лет колонии общего режима, в качестве дополнительного наказания запретить на четыре года администрировать интернет-ресурсы", - сказал представитель прокуратуры.
Владимир Милов - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Дело Милова* о фейках о ВС России поступило в суд
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На этом судья удалилась в совещательную комнату. Приговор, как ожидается, будет оглашен в самое ближайшее время.
Верзилова арестовали по этому делу 27 марта этого года - заочно, поскольку он скрывается за рубежом.
До этого Верзилова* также объявляли в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства, которое реального срока не предполагает. МВД, которое ведет следствие, просило о его заочном аресте, но Басманный суд Москвы отклонил ходатайство.
Верзилов получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot.
* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.
** СМИ, выполняющее функции иноагента.
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ПроисшествияМоскваРоссияПетр ВерзиловPussy Riot
 
 
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