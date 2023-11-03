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В школах и детских садах Копенгагена откажутся от красного мяса
В школах и детских садах Копенгагена откажутся от красного мяса - РИА Новости, 03.11.2023
В школах и детских садах Копенгагена откажутся от красного мяса
В школах и детских садах столицы Дании Копенгагена со следующего учебного года откажутся от красного мяса, за это проголосовало большинство членов коммунального РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:42
2023-11-03T11:42
2023-11-03T11:48
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В школах и детских садах столицы Дании Копенгагена со следующего учебного года откажутся от красного мяса, за это проголосовало большинство членов коммунального правления Копенгагена, сообщает датский телеканал DR. "Со следующего учебного года в школах и детских учреждениях коммуны Копенгаген перестанут подавать красное мясо. За это проголосовало большинство в коммунальном правлении Копенгагена вчера вечером", - сообщил телеканал в пятницу. DR поясняет, что речь идет об отказе от говядины, телятины и баранины, которые "оказывают большее негативное воздействие на климат, чем, например, куриное мясо". По этой причине член собрания по делам детей и молодежи Расмус Стеенбергер считает это необходимым. "Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы изменить привычки... Здесь мы достигли хорошего баланса, чтобы что по-прежнему существовала возможность включить мясо в пищу", - приводит его слова телеканал. В сентябре от мяса в детских садах, школьной продленке и досуговых организациях для детей отказались ради сохранения окружающей среды отказались в столицы Норвегии Осло, когда городской совет приступил к исполнению рекомендаций финансового отделения о ресурсосберегающей здоровой растительной пище, в числе которых отказ от мяса в вышеупомянутых организациях. Основная цель плана - "способствовать улучшению здоровья населения". Другие цели плана - благополучие животных и существенное сокращение "непрямых выбросов газов, усиливающих парниковый эффект, а также негативных последствий для окружающей среды и общества". По плану, коммуна Осло планирует к 2025 году сократить потребление мяса в два раза и увеличить долю растительной пищи в рационе граждан.
https://ria.ru/20231018/vegetarianstvo-1903652685.html
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копенгаген, в мире, дания
Копенгаген, В мире, Дания
В школах и детских садах Копенгагена откажутся от красного мяса
DR: в школах и детских садах датского Копенгагена откажутся от красного мяса
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
В школах и детских садах столицы Дании Копенгагена со следующего учебного года откажутся от красного мяса, за это проголосовало большинство членов коммунального правления Копенгагена, сообщает датский телеканал DR
.
"Со следующего учебного года в школах и детских учреждениях коммуны Копенгаген перестанут подавать красное мясо. За это проголосовало большинство в коммунальном правлении Копенгагена вчера вечером", - сообщил телеканал в пятницу.
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DR поясняет, что речь идет об отказе от говядины, телятины и баранины, которые "оказывают большее негативное воздействие на климат, чем, например, куриное мясо". По этой причине член собрания по делам детей и молодежи Расмус Стеенбергер считает это необходимым.
"Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы изменить привычки... Здесь мы достигли хорошего баланса, чтобы что по-прежнему существовала возможность включить мясо в пищу", - приводит его слова телеканал.
В сентябре от мяса в детских садах, школьной продленке и досуговых организациях для детей отказались ради сохранения окружающей среды отказались в столицы Норвегии Осло
, когда городской совет приступил к исполнению рекомендаций финансового отделения о ресурсосберегающей здоровой растительной пище, в числе которых отказ от мяса в вышеупомянутых организациях. Основная цель плана - "способствовать улучшению здоровья населения". Другие цели плана - благополучие животных и существенное сокращение "непрямых выбросов газов, усиливающих парниковый эффект, а также негативных последствий для окружающей среды и общества". По плану, коммуна Осло планирует к 2025 году сократить потребление мяса в два раза и увеличить долю растительной пищи в рационе граждан.
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