https://ria.ru/20231103/muzyka-1907086996.html

Назван музыкальный жанр, под который любят расслабляться россияне

Назван музыкальный жанр, под который любят расслабляться россияне - РИА Новости, 03.11.2023

Назван музыкальный жанр, под который любят расслабляться россияне

Более трети мужчин в России расслабляются под русский рок, электронную и танцевальную музыку, а русский рэп популярен среди мужчин в возрасте от 25 до 34 лет,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T05:42

2023-11-03T05:42

2023-11-03T05:42

музыка

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Более трети мужчин в России расслабляются под русский рок, электронную и танцевальную музыку, а русский рэп популярен среди мужчин в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в исследовании "МТС Музыки", имеющемся в распоряжении РИА Новости. "Более половины россиян (65%) при расслаблении включают треки, которые добавлены в избранное… Мужчины для расслабления включают русский рок (37%), электронную музыку (29%), а также танцевальную (29%)… Любопытно, что русский рэп популярен среди мужчин в возрасте от 25 до 34 лет (20%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие россияне от 18 до 50 лет. Отмечается, что наиболее популярным жанром для прослушивания в расслабленном состоянии является российская поп-музыка. Миллениалы чаще других выбирают хип-хоп и российский поп, а шансон для расслабления предпочитают россияне в возрасте от 45 до 50 лет. По словам специалистов, молодая аудитория - от 18 до 24 лет - реже других слушает радио в таком настроении, при этом россияне в возрасте от 45 до 50 лет и москвичи, напротив, чаще включают радио, когда хотят расслабиться. Москвичи же чаще остальных слушают западную музыку. В свою очередь среди женщин популярна российская поп-музыка, а также классическая музыка, хотя ее в основном слушают девушки из городов-миллионников. Россияне от 18 до 24 лет слушают все подряд независимо от настроения, в том числе хип-хоп, а старшее поколение практически не выбирает этот жанр. В целом 43% слушателей включают музыку, когда им хочется расслабиться или отдохнуть, а 33% опрошенных - когда находятся в приподнятом расположении духа. При этом почти половина слушает музыку из "избранного" плейлиста, независимо от настроения.

https://ria.ru/20230725/milonov-1886150775.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

музыка