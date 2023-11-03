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Назван музыкальный жанр, под который любят расслабляться россияне - РИА Новости, 03.11.2023
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05:42 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/muzyka-1907086996.html
Назван музыкальный жанр, под который любят расслабляться россияне
Назван музыкальный жанр, под который любят расслабляться россияне - РИА Новости, 03.11.2023
Назван музыкальный жанр, под который любят расслабляться россияне
Более трети мужчин в России расслабляются под русский рок, электронную и танцевальную музыку, а русский рэп популярен среди мужчин в возрасте от 25 до 34 лет,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T05:42
2023-11-03T05:42
музыка
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Более трети мужчин в России расслабляются под русский рок, электронную и танцевальную музыку, а русский рэп популярен среди мужчин в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в исследовании "МТС Музыки", имеющемся в распоряжении РИА Новости. "Более половины россиян (65%) при расслаблении включают треки, которые добавлены в избранное… Мужчины для расслабления включают русский рок (37%), электронную музыку (29%), а также танцевальную (29%)… Любопытно, что русский рэп популярен среди мужчин в возрасте от 25 до 34 лет (20%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие россияне от 18 до 50 лет. Отмечается, что наиболее популярным жанром для прослушивания в расслабленном состоянии является российская поп-музыка. Миллениалы чаще других выбирают хип-хоп и российский поп, а шансон для расслабления предпочитают россияне в возрасте от 45 до 50 лет. По словам специалистов, молодая аудитория - от 18 до 24 лет - реже других слушает радио в таком настроении, при этом россияне в возрасте от 45 до 50 лет и москвичи, напротив, чаще включают радио, когда хотят расслабиться. Москвичи же чаще остальных слушают западную музыку. В свою очередь среди женщин популярна российская поп-музыка, а также классическая музыка, хотя ее в основном слушают девушки из городов-миллионников. Россияне от 18 до 24 лет слушают все подряд независимо от настроения, в том числе хип-хоп, а старшее поколение практически не выбирает этот жанр. В целом 43% слушателей включают музыку, когда им хочется расслабиться или отдохнуть, а 33% опрошенных - когда находятся в приподнятом расположении духа. При этом почти половина слушает музыку из "избранного" плейлиста, независимо от настроения.
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96
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7 495 645-6601
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музыка
Музыка
Назван музыкальный жанр, под который любят расслабляться россияне

"МТС Музыка": более трети мужчин в России расслабляются под русский рок

© Depositphotos.com / kantverМужчина слушает музыку
Мужчина слушает музыку - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Depositphotos.com / kantver
Мужчина слушает музыку. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Более трети мужчин в России расслабляются под русский рок, электронную и танцевальную музыку, а русский рэп популярен среди мужчин в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в исследовании "МТС Музыки", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
«
"Более половины россиян (65%) при расслаблении включают треки, которые добавлены в избранное… Мужчины для расслабления включают русский рок (37%), электронную музыку (29%), а также танцевальную (29%)… Любопытно, что русский рэп популярен среди мужчин в возрасте от 25 до 34 лет (20%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие россияне от 18 до 50 лет.
Отмечается, что наиболее популярным жанром для прослушивания в расслабленном состоянии является российская поп-музыка. Миллениалы чаще других выбирают хип-хоп и российский поп, а шансон для расслабления предпочитают россияне в возрасте от 45 до 50 лет.
По словам специалистов, молодая аудитория - от 18 до 24 лет - реже других слушает радио в таком настроении, при этом россияне в возрасте от 45 до 50 лет и москвичи, напротив, чаще включают радио, когда хотят расслабиться.
Москвичи же чаще остальных слушают западную музыку. В свою очередь среди женщин популярна российская поп-музыка, а также классическая музыка, хотя ее в основном слушают девушки из городов-миллионников. Россияне от 18 до 24 лет слушают все подряд независимо от настроения, в том числе хип-хоп, а старшее поколение практически не выбирает этот жанр.
В целом 43% слушателей включают музыку, когда им хочется расслабиться или отдохнуть, а 33% опрошенных - когда находятся в приподнятом расположении духа. При этом почти половина слушает музыку из "избранного" плейлиста, независимо от настроения.
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