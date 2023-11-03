https://ria.ru/20231103/muzey-1907269958.html
Путин подумает над созданием музея Жданова в Мариуполе
Путин подумает над созданием музея Жданова в Мариуполе - РИА Новости, 03.11.2023
Путин подумает над созданием музея Жданова в Мариуполе
Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение по созданию в Мариуполе дома-музея руководителя обороны Ленинграда во времена Великой... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:44
2023-11-03T16:44
2023-11-03T16:44
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение по созданию в Мариуполе дома-музея руководителя обороны Ленинграда во времена Великой Отечественной войны Андрея Жданова и образовательного центра по обучению журналистов. “Что касается ваших предложений - надо посмотреть и по дому-музею Жданова. По-разному можно относиться к его деятельности, но он внес существенный вклад в оборону Ленинграда, это точно. И по поводу создания образовательного центра в Мариуполе: обязательно проработаем такое поручение и правительству, и администрации, обязательно сформулируем”, – сказал Путин в ответ на просьбу о создании дома-музея советскому государственному деятелю Андрею Жданову и образовательного центра в Мариуполе. Руководитель кафедры журналистики Херсонского педагогического университета Александр Малькевич предложил президенту создать в Мариуполе образовательный центр, в котором проходили бы обучение журналисты - будущие лидеры общественного мнения. “В следующем году важная дата для всех ленинградцев - 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Мы с командой думаем, что пришло время может быть такой моральный долг вернуть городу, в котором родился человек, который руководил Ленинградом не только в годы блокады. И мы думаем, может быть, если вы поддержите - это не требует участия финансового федерального центра - дом-музей Жданова в Мариуполе воссоздать”, – предложил также Малькевич.
https://ria.ru/20230928/muzey-1899075399.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, мариуполь, донецкая народная республика, ленинград, владимир путин
Новости культуры, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Ленинград, Владимир Путин
Путин подумает над созданием музея Жданова в Мариуполе
Путин подумает над созданием музея Жданова и образовательного центра в Мариуполе
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение по созданию в Мариуполе дома-музея руководителя обороны Ленинграда во времена Великой Отечественной войны Андрея Жданова и образовательного центра по обучению журналистов.
“Что касается ваших предложений - надо посмотреть и по дому-музею Жданова. По-разному можно относиться к его деятельности, но он внес существенный вклад в оборону Ленинграда, это точно. И по поводу создания образовательного центра в Мариуполе: обязательно проработаем такое поручение и правительству, и администрации, обязательно сформулируем”, – сказал Путин в ответ на просьбу о создании дома-музея советскому государственному деятелю Андрею Жданову и образовательного центра в Мариуполе.
Руководитель кафедры журналистики Херсонского педагогического университета Александр Малькевич предложил президенту создать в Мариуполе образовательный центр, в котором проходили бы обучение журналисты - будущие лидеры общественного мнения.
“В следующем году важная дата для всех ленинградцев - 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Мы с командой думаем, что пришло время может быть такой моральный долг вернуть городу, в котором родился человек, который руководил Ленинградом не только в годы блокады. И мы думаем, может быть, если вы поддержите - это не требует участия финансового федерального центра - дом-музей Жданова в Мариуполе воссоздать”, – предложил также Малькевич.
Музей блокады Ленинграда хотят развить до всероссийского уровня