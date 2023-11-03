https://ria.ru/20231103/muzey-1907269958.html

Путин подумает над созданием музея Жданова в Мариуполе

Путин подумает над созданием музея Жданова в Мариуполе - РИА Новости, 03.11.2023

Путин подумает над созданием музея Жданова в Мариуполе

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение по созданию в Мариуполе дома-музея руководителя обороны Ленинграда во времена Великой... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:44

2023-11-03T16:44

2023-11-03T16:44

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение по созданию в Мариуполе дома-музея руководителя обороны Ленинграда во времена Великой Отечественной войны Андрея Жданова и образовательного центра по обучению журналистов. “Что касается ваших предложений - надо посмотреть и по дому-музею Жданова. По-разному можно относиться к его деятельности, но он внес существенный вклад в оборону Ленинграда, это точно. И по поводу создания образовательного центра в Мариуполе: обязательно проработаем такое поручение и правительству, и администрации, обязательно сформулируем”, – сказал Путин в ответ на просьбу о создании дома-музея советскому государственному деятелю Андрею Жданову и образовательного центра в Мариуполе. Руководитель кафедры журналистики Херсонского педагогического университета Александр Малькевич предложил президенту создать в Мариуполе образовательный центр, в котором проходили бы обучение журналисты - будущие лидеры общественного мнения. “В следующем году важная дата для всех ленинградцев - 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Мы с командой думаем, что пришло время может быть такой моральный долг вернуть городу, в котором родился человек, который руководил Ленинградом не только в годы блокады. И мы думаем, может быть, если вы поддержите - это не требует участия финансового федерального центра - дом-музей Жданова в Мариуполе воссоздать”, – предложил также Малькевич.

https://ria.ru/20230928/muzey-1899075399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, мариуполь, донецкая народная республика, ленинград, владимир путин