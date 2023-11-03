https://ria.ru/20231103/moskva-1907140926.html

Специалисты обеспечили энергоснабжение павильона "Атом" на ВДНХ в Москве

Специалисты обеспечили энергоснабжение павильона "Атом" на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 03.11.2023

Специалисты обеспечили энергоснабжение павильона "Атом" на ВДНХ в Москве

Специалисты обеспечили энергоснабжение павильона "Атом" на ВДНХ в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:55

2023-11-03T11:55

2023-11-03T11:55

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москва

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Специалисты обеспечили энергоснабжение павильона "Атом" на ВДНХ в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по обеспечению надежного энергоснабжения нового павильона "Атом" на ВДНХ. В рамках проекта выполнена прокладка распределительных кабельных линий 20 кВ, которые в отличие от напряжения 10 кВ позволяют увеличить пропускную способность и снизить потери электроэнергии", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Сообщается, что также проведен монтаж оборудования встроенной трансформаторной подстанции, особенность которой заключается в установке ее внутри здания. Максимальная присоединенная мощность составила более 2,6 тысячи кВт. Отмечается, что вопросам организации надежного энергоснабжения значимых объектов уделяем особое внимание. За первое полугодие 2023 года подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 таких объектов.

https://realty.ria.ru/20231103/prazdniki-1906882219.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, вднх