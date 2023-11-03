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Специалисты обеспечили энергоснабжение павильона "Атом" на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 03.11.2023
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11:55 03.11.2023
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Специалисты обеспечили энергоснабжение павильона "Атом" на ВДНХ в Москве
Специалисты обеспечили энергоснабжение павильона "Атом" на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 03.11.2023
Специалисты обеспечили энергоснабжение павильона "Атом" на ВДНХ в Москве
Специалисты обеспечили энергоснабжение павильона "Атом" на ВДНХ в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:55
2023-11-03T11:55
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Специалисты обеспечили энергоснабжение павильона "Атом" на ВДНХ в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по обеспечению надежного энергоснабжения нового павильона "Атом" на ВДНХ. В рамках проекта выполнена прокладка распределительных кабельных линий 20 кВ, которые в отличие от напряжения 10 кВ позволяют увеличить пропускную способность и снизить потери электроэнергии", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Сообщается, что также проведен монтаж оборудования встроенной трансформаторной подстанции, особенность которой заключается в установке ее внутри здания. Максимальная присоединенная мощность составила более 2,6 тысячи кВт. Отмечается, что вопросам организации надежного энергоснабжения значимых объектов уделяем особое внимание. За первое полугодие 2023 года подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 таких объектов.
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москва, петр бирюков, вднх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, ВДНХ

Специалисты обеспечили энергоснабжение павильона "Атом" на ВДНХ в Москве

© Фотохост-агентство РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетители на открытии павильона "Атом" на ВДНХ
Посетители на открытии павильона Атом на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости / Максим Блинов
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Посетители на открытии павильона "Атом" на ВДНХ
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Специалисты обеспечили энергоснабжение павильона "Атом" на ВДНХ в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по обеспечению надежного энергоснабжения нового павильона "Атом" на ВДНХ. В рамках проекта выполнена прокладка распределительных кабельных линий 20 кВ, которые в отличие от напряжения 10 кВ позволяют увеличить пропускную способность и снизить потери электроэнергии", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
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Сообщается, что также проведен монтаж оборудования встроенной трансформаторной подстанции, особенность которой заключается в установке ее внутри здания. Максимальная присоединенная мощность составила более 2,6 тысячи кВт.
Отмечается, что вопросам организации надежного энергоснабжения значимых объектов уделяем особое внимание. За первое полугодие 2023 года подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 таких объектов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковВДНХ
 
 
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