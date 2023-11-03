https://ria.ru/20231103/moskva-1907118775.html
Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве
Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве - РИА Новости, 03.11.2023
Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве
На месте снесенных домов по программе реновации в Москве возводится более 100 новостроек с общей площадью квартир 1,8 миллиона квадратных метров, сообщил... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:54
2023-11-03T10:54
2023-11-03T11:44
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
жилье
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. На месте снесенных домов по программе реновации в Москве возводится более 100 новостроек с общей площадью квартир 1,8 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Программа реновации уже вышла на этап, когда новые дома строятся не только на стартовых площадках, но и на месте старых снесенных пятиэтажек. В настоящее время строится 102 таких дома", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Заместитель мэра уточнил, что ранее на месте снесенных домов уже возвели восемь новостроек в пяти административных округах (Южном, Северо-Восточном Юго-Западном, Северном и Западном). Сейчас новостройки на месте снесенных домов возводятся во всех округах столицы. Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что переселиться в эти 102 новостройки смогут свыше 60 тысяч человек. "С момента запуска программы реновации квартиры с улучшенной отделкой предложены свыше 140 тысячам жителям столицы во всех административных округах. Новоселье из них отпраздновали более 112 тысяч участников программы", - рассказал он. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Всего к настоящему времени по программе реновации построено 277 домов площадью 3,9 миллиона квадратных метров.
https://realty.ria.ru/20231103/levkin-1907106245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, жилье
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы, Жилье
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. На месте снесенных домов по программе реновации в Москве возводится более 100 новостроек с общей площадью квартир 1,8 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Программа реновации уже вышла на этап, когда новые дома строятся не только на стартовых площадках, но и на месте старых снесенных пятиэтажек. В настоящее время строится 102 таких дома", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Левкин рассказал о работе контакт-центра стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра уточнил, что ранее на месте снесенных домов уже возвели восемь новостроек в пяти административных округах (Южном, Северо-Восточном Юго-Западном, Северном и Западном). Сейчас новостройки на месте снесенных домов возводятся во всех округах столицы.
Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин
сообщил, что переселиться в эти 102 новостройки смогут свыше 60 тысяч человек. "С момента запуска программы реновации квартиры с улучшенной отделкой предложены свыше 140 тысячам жителям столицы во всех административных округах. Новоселье из них отпраздновали более 112 тысяч участников программы", - рассказал он.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Всего к настоящему времени по программе реновации построено 277 домов площадью 3,9 миллиона квадратных метров.