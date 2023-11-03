https://ria.ru/20231103/moskva-1907118775.html

Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве

Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве - РИА Новости, 03.11.2023

Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве

На месте снесенных домов по программе реновации в Москве возводится более 100 новостроек с общей площадью квартир 1,8 миллиона квадратных метров, сообщил... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:54

2023-11-03T10:54

2023-11-03T11:44

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

жилье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229166_0:74:2600:1537_1920x0_80_0_0_cc6a3cbd63950578bb62962621fcaced.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. На месте снесенных домов по программе реновации в Москве возводится более 100 новостроек с общей площадью квартир 1,8 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Программа реновации уже вышла на этап, когда новые дома строятся не только на стартовых площадках, но и на месте старых снесенных пятиэтажек. В настоящее время строится 102 таких дома", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Заместитель мэра уточнил, что ранее на месте снесенных домов уже возвели восемь новостроек в пяти административных округах (Южном, Северо-Восточном Юго-Западном, Северном и Западном). Сейчас новостройки на месте снесенных домов возводятся во всех округах столицы. Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что переселиться в эти 102 новостройки смогут свыше 60 тысяч человек. "С момента запуска программы реновации квартиры с улучшенной отделкой предложены свыше 140 тысячам жителям столицы во всех административных округах. Новоселье из них отпраздновали более 112 тысяч участников программы", - рассказал он. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Всего к настоящему времени по программе реновации построено 277 домов площадью 3,9 миллиона квадратных метров.

https://realty.ria.ru/20231103/levkin-1907106245.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, жилье