https://ria.ru/20231103/moshenniki-1907311173.html

Москвичей предупредили о мошенниках-псевдокоммунальщиках

Москвичей предупредили о мошенниках-псевдокоммунальщиках - РИА Новости, 03.11.2023

Москвичей предупредили о мошенниках-псевдокоммунальщиках

Москвичам в праздничные дни следует сохранять бдительность и не впускать в квартиры мошенников, которые могут представляться сотрудниками коммунальных служб,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T18:43

2023-11-03T18:43

2023-11-03T19:26

общество

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Москвичам в праздничные дни следует сохранять бдительность и не впускать в квартиры мошенников, которые могут представляться сотрудниками коммунальных служб, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Городские службы в период выходных дней не проводят поквартирные обходы и проверки. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения — выезды осуществляются только по заявкам граждан в экстренных случаях, время приезда в обязательном порядке согласовывается", — отметил Бирюков.Заместитель мэра констатировал, что нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, проникают в квартиры москвичей. "Чаще всего в качестве жертв они выбирают пожилых людей и пенсионеров, предлагают им услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации. Поэтому еще раз призываем жителей к бдительности. Помните, что если к вам пришли с внезапной проверкой, то 100% это мошенники", — рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что данные о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить информацию о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства Москвы.

https://ria.ru/20231102/aferisty-1906868541.html

https://ria.ru/20231101/pokhischenie-1906564716.html

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, петр бирюков