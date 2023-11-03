https://ria.ru/20231103/moldaviya-1907302369.html

В Молдавии снимут с выборов оппозиционную партию "Шанс"

В Молдавии снимут с выборов оппозиционную партию "Шанс" - РИА Новости, 03.11.2023

В Молдавии снимут с выборов оппозиционную партию "Шанс"

Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" будет снята с выборов в интересах национальной безопасности, заявил в пятницу премьер-министр страны Дорин Речан. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T18:14

2023-11-03T18:14

2023-11-03T18:42

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" будет снята с выборов в интересах национальной безопасности, заявил в пятницу премьер-министр страны Дорин Речан.Ранее в пятницу глава Службы информации и безопасности Молдавии Александру Мустяцэ представил отчет, согласно которому партия "Шанс" представляет собой реорганизованную запрещенную в Молдавии партию "Шор". По его словам, существуют весомые доказательства фактов подкупа избирателей со стороны представителей политсилы, причем для этого якобы использовались незаконно полученные средства из-за рубежа. Мустяцэ сообщил, что передал ответ в прокуратуру и ЦИК, чтобы они решали дальнейшую судьбу партии."Комиссия по ЧС решила аннулировать регистрацию конкурентов на выборах, зарегистрированных от партии "Шанс" в рамках местных выборов 5 ноября… Мы должны защитить национальную безопасность", - сказал Речан на брифинге, транслировавшемся в онлайн-режиме на странице правительства в соцсети.Премьер утверждает, что речь идет о снятии не политической партии, а криминальной группы. По его словам, 5000 человек ежедневно мониторили деятельность группировок, поддерживаемых политиком и бизнесменом Иланом Шором, в частности, партии "Шанс". Речан также обвинил Россию в якобы подрыве безопасности Молдавии. "План Россия – подчинить Молдавию свои интересам… поэтому она "вошла" сюда с организованной преступностью, с деньгами, чтобы подкупать политиков, разрушать избирательную систему, дезинформировать... Мы видим гибридную войну со всем арсеналом… Все госструктуры и гражданское общество должны вмешаться … Государство обязано прекратить эти попытки", - заключил он.Ранее председатель партии "Шанс" Алексей Лунгу заявил, что политформирование может быть снято с выборов за два дня до голосования. В пятницу представители "Шанса" сообщили, что сотрудники полиции Молдавии появились в штаб-квартире партии в Кишиневе, сообщив, что здание заминировано, но при этом людям не давали возможность покинуть офис.Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах.В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html

https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html

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Кирилл Волков

молдавия, в мире, дорин речан, кишинев