https://ria.ru/20231103/moldaviya-1907302369.html
В Молдавии снимут с выборов оппозиционную партию "Шанс"
В Молдавии снимут с выборов оппозиционную партию "Шанс" - РИА Новости, 03.11.2023
В Молдавии снимут с выборов оппозиционную партию "Шанс"
Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" будет снята с выборов в интересах национальной безопасности, заявил в пятницу премьер-министр страны Дорин Речан. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T18:14
2023-11-03T18:14
2023-11-03T18:42
молдавия
в мире
дорин речан
кишинев
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" будет снята с выборов в интересах национальной безопасности, заявил в пятницу премьер-министр страны Дорин Речан.Ранее в пятницу глава Службы информации и безопасности Молдавии Александру Мустяцэ представил отчет, согласно которому партия "Шанс" представляет собой реорганизованную запрещенную в Молдавии партию "Шор". По его словам, существуют весомые доказательства фактов подкупа избирателей со стороны представителей политсилы, причем для этого якобы использовались незаконно полученные средства из-за рубежа. Мустяцэ сообщил, что передал ответ в прокуратуру и ЦИК, чтобы они решали дальнейшую судьбу партии."Комиссия по ЧС решила аннулировать регистрацию конкурентов на выборах, зарегистрированных от партии "Шанс" в рамках местных выборов 5 ноября… Мы должны защитить национальную безопасность", - сказал Речан на брифинге, транслировавшемся в онлайн-режиме на странице правительства в соцсети.Премьер утверждает, что речь идет о снятии не политической партии, а криминальной группы. По его словам, 5000 человек ежедневно мониторили деятельность группировок, поддерживаемых политиком и бизнесменом Иланом Шором, в частности, партии "Шанс". Речан также обвинил Россию в якобы подрыве безопасности Молдавии. "План Россия – подчинить Молдавию свои интересам… поэтому она "вошла" сюда с организованной преступностью, с деньгами, чтобы подкупать политиков, разрушать избирательную систему, дезинформировать... Мы видим гибридную войну со всем арсеналом… Все госструктуры и гражданское общество должны вмешаться … Государство обязано прекратить эти попытки", - заключил он.Ранее председатель партии "Шанс" Алексей Лунгу заявил, что политформирование может быть снято с выборов за два дня до голосования. В пятницу представители "Шанса" сообщили, что сотрудники полиции Молдавии появились в штаб-квартире партии в Кишиневе, сообщив, что здание заминировано, но при этом людям не давали возможность покинуть офис.Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах.В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире, дорин речан, кишинев
Молдавия, В мире, Дорин Речан, Кишинев
В Молдавии снимут с выборов оппозиционную партию "Шанс"
Премьер Молдавии Речан: оппозиционную партию "Шанс" снимут с выборов
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" будет снята с выборов в интересах национальной безопасности, заявил в пятницу премьер-министр страны Дорин Речан.
Ранее в пятницу глава Службы информации и безопасности Молдавии Александру Мустяцэ представил отчет, согласно которому партия "Шанс" представляет собой реорганизованную запрещенную в Молдавии партию "Шор". По его словам, существуют весомые доказательства фактов подкупа избирателей со стороны представителей политсилы, причем для этого якобы использовались незаконно полученные средства из-за рубежа. Мустяцэ сообщил, что передал ответ в прокуратуру и ЦИК, чтобы они решали дальнейшую судьбу партии.
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"Комиссия по ЧС решила аннулировать регистрацию конкурентов на выборах, зарегистрированных от партии "Шанс" в рамках местных выборов 5 ноября… Мы должны защитить национальную безопасность", - сказал Речан на брифинге, транслировавшемся в онлайн-режиме на странице правительства в соцсети.
Премьер утверждает, что речь идет о снятии не политической партии, а криминальной группы. По его словам, 5000 человек ежедневно мониторили деятельность группировок, поддерживаемых политиком и бизнесменом Иланом Шором
, в частности, партии "Шанс". Речан также обвинил Россию
в якобы подрыве безопасности Молдавии. "План Россия – подчинить Молдавию свои интересам… поэтому она "вошла" сюда с организованной преступностью, с деньгами, чтобы подкупать политиков, разрушать избирательную систему, дезинформировать... Мы видим гибридную войну со всем арсеналом… Все госструктуры и гражданское общество должны вмешаться … Государство обязано прекратить эти попытки", - заключил он.
Ранее председатель партии "Шанс" Алексей Лунгу заявил, что политформирование может быть снято с выборов за два дня до голосования. В пятницу представители "Шанса" сообщили, что сотрудники полиции Молдавии появились в штаб-квартире партии в Кишиневе
, сообщив, что здание заминировано, но при этом людям не давали возможность покинуть офис.
"Их уже не остановить". Молдавия пошла по пути Украины
Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду
своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.
Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов.
Кишинев отказывается от молдавского языка