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В Молдавии пытаются блокировать запрещенные СМИ и их аналоги - РИА Новости, 03.11.2023
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12:51 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/moldaviya-1907158146.html
В Молдавии пытаются блокировать запрещенные СМИ и их аналоги
В Молдавии пытаются блокировать запрещенные СМИ и их аналоги - РИА Новости, 03.11.2023
В Молдавии пытаются блокировать запрещенные СМИ и их аналоги
Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил на брифинге, что СИБ ищет способ бороться с запрещенными новостными порталами и... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:51
2023-11-03T12:51
в мире
молдавия
россия
кишинев
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил на брифинге, что СИБ ищет способ бороться с запрещенными новостными порталами и телеканалами, которые используют для своего продвижения альтернативные платформы и страницы в интернете. Правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы СИБ Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Также Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляются из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. "За последние 2 недели в Молдавии была заблокирована 51 web-страница, СИБ известно о попытках уклонения от блокирования путем создания альтернативных страниц. Специалисты ищут возможности, чтобы заблокировать альтернативные интернет-страницы заблокированных ранее порталов", - заявил Мустяцэ. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
https://radiosputnik.ria.ru/20231102/1907041250.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Московский комсомолец
В Молдавии пытаются блокировать запрещенные СМИ и их аналоги

В Молдавии пытаются блокировать запрещенные СМИ, создавшие альтернативные сайты

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил на брифинге, что СИБ ищет способ бороться с запрещенными новостными порталами и телеканалами, которые используют для своего продвижения альтернативные платформы и страницы в интернете.
Правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы СИБ Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Также Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляются из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.
Молдавия. Камо грядеши? - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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"За последние 2 недели в Молдавии была заблокирована 51 web-страница, СИБ известно о попытках уклонения от блокирования путем создания альтернативных страниц. Специалисты ищут возможности, чтобы заблокировать альтернативные интернет-страницы заблокированных ранее порталов", - заявил Мустяцэ.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
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