В Молдавии пытаются блокировать запрещенные СМИ и их аналоги
В Молдавии пытаются блокировать запрещенные СМИ, создавшие альтернативные сайты
© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил на брифинге, что СИБ ищет способ бороться с запрещенными новостными порталами и телеканалами, которые используют для своего продвижения альтернативные платформы и страницы в интернете.
Правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы СИБ Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Также Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляются из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.
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"За последние 2 недели в Молдавии была заблокирована 51 web-страница, СИБ известно о попытках уклонения от блокирования путем создания альтернативных страниц. Специалисты ищут возможности, чтобы заблокировать альтернативные интернет-страницы заблокированных ранее порталов", - заявил Мустяцэ.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".