https://ria.ru/20231103/mishustin-1907122778.html

Мишустин заявил о важности национального согласия и сплоченности

Мишустин заявил о важности национального согласия и сплоченности - РИА Новости, 03.11.2023

Мишустин заявил о важности национального согласия и сплоченности

Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветственном слове участникам и гостям XV Ассамблеи Русского мира отметил, что сегодня национальное согласие,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:06

2023-11-03T11:06

2023-11-03T11:06

россия

михаил мишустин

снг

политика

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветственном слове участникам и гостям XV Ассамблеи Русского мира отметил, что сегодня национальное согласие, сплоченность, борьба с проявлениями русофобии приобретают особое значение, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на XV Ассамблее Русского мира ... Сегодня национальное согласие, сплоченность, борьба с проявлениями русофобии приобретают особое значение. И конечно, как никогда актуально звучит центральная тема ассамблеи – "Миссия русского слова в многополярном мире", - говорится в телеграмме. Он добавил, что форум, где собрались известные ученые, учителя, деятели культуры, духовенства, политологи, руководители молодежных и общественных организаций из разных государств для обсуждения вопросов, касающихся преподавания русского языка, проходит накануне Дня народного единства и является значимым событием. Мишустин подчеркнул, что русский язык объединяет не только народы России, но и соотечественников, проживающих за рубежом. А 2023 год, который объявлен в странах СНГ Годом русского языка, подчеркивает, насколько значимым средством коммуникации он является. "Защита, сохранение и популяризация родного языка – одна из главных задач государственной политики. Большая работа в этом направлении также ведётся фондом "Русский мир". В настоящее время в 70 странах действуют центры и кабинеты русского языка, реализуются масштабные образовательные и культурно-просветительские проекты, проводятся конференции и симпозиумы, издаются современные учебные пособия. Многое делается для противодействия попыткам фальсификации истории", - добавил премьер-министр. В заключение он выразил уверенность, что форум поможет участникам найти ответы на волнующие вопросы, обменяться опытом, интересными идеями, даст старт новым проектам.

https://ria.ru/20231102/mishustin-1906982800.html

https://ria.ru/20231031/ekonomika-1906477932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, снг, политика