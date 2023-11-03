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Мишустин заявил о важности национального согласия и сплоченности - РИА Новости, 03.11.2023
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11:06 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/mishustin-1907122778.html
Мишустин заявил о важности национального согласия и сплоченности
Мишустин заявил о важности национального согласия и сплоченности - РИА Новости, 03.11.2023
Мишустин заявил о важности национального согласия и сплоченности
Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветственном слове участникам и гостям XV Ассамблеи Русского мира отметил, что сегодня национальное согласие,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:06
2023-11-03T11:06
россия
михаил мишустин
снг
политика
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветственном слове участникам и гостям XV Ассамблеи Русского мира отметил, что сегодня национальное согласие, сплоченность, борьба с проявлениями русофобии приобретают особое значение, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на XV Ассамблее Русского мира ... Сегодня национальное согласие, сплоченность, борьба с проявлениями русофобии приобретают особое значение. И конечно, как никогда актуально звучит центральная тема ассамблеи – "Миссия русского слова в многополярном мире", - говорится в телеграмме. Он добавил, что форум, где собрались известные ученые, учителя, деятели культуры, духовенства, политологи, руководители молодежных и общественных организаций из разных государств для обсуждения вопросов, касающихся преподавания русского языка, проходит накануне Дня народного единства и является значимым событием. Мишустин подчеркнул, что русский язык объединяет не только народы России, но и соотечественников, проживающих за рубежом. А 2023 год, который объявлен в странах СНГ Годом русского языка, подчеркивает, насколько значимым средством коммуникации он является. "Защита, сохранение и популяризация родного языка – одна из главных задач государственной политики. Большая работа в этом направлении также ведётся фондом "Русский мир". В настоящее время в 70 странах действуют центры и кабинеты русского языка, реализуются масштабные образовательные и культурно-просветительские проекты, проводятся конференции и симпозиумы, издаются современные учебные пособия. Многое делается для противодействия попыткам фальсификации истории", - добавил премьер-министр. В заключение он выразил уверенность, что форум поможет участникам найти ответы на волнующие вопросы, обменяться опытом, интересными идеями, даст старт новым проектам.
https://ria.ru/20231102/mishustin-1906982800.html
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россия, михаил мишустин, снг, политика
Россия, Михаил Мишустин, СНГ, Политика
Мишустин заявил о важности национального согласия и сплоченности

Мишустин: национальное согласие и борьба с русофобией имеют особое значение

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветственном слове участникам и гостям XV Ассамблеи Русского мира отметил, что сегодня национальное согласие, сплоченность, борьба с проявлениями русофобии приобретают особое значение, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на XV Ассамблее Русского мира ... Сегодня национальное согласие, сплоченность, борьба с проявлениями русофобии приобретают особое значение. И конечно, как никогда актуально звучит центральная тема ассамблеи – "Миссия русского слова в многополярном мире", - говорится в телеграмме.
Он добавил, что форум, где собрались известные ученые, учителя, деятели культуры, духовенства, политологи, руководители молодежных и общественных организаций из разных государств для обсуждения вопросов, касающихся преподавания русского языка, проходит накануне Дня народного единства и является значимым событием.
Мишустин подчеркнул, что русский язык объединяет не только народы России, но и соотечественников, проживающих за рубежом. А 2023 год, который объявлен в странах СНГ Годом русского языка, подчеркивает, насколько значимым средством коммуникации он является.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 2 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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"Защита, сохранение и популяризация родного языка – одна из главных задач государственной политики. Большая работа в этом направлении также ведётся фондом "Русский мир". В настоящее время в 70 странах действуют центры и кабинеты русского языка, реализуются масштабные образовательные и культурно-просветительские проекты, проводятся конференции и симпозиумы, издаются современные учебные пособия. Многое делается для противодействия попыткам фальсификации истории", - добавил премьер-министр.
В заключение он выразил уверенность, что форум поможет участникам найти ответы на волнующие вопросы, обменяться опытом, интересными идеями, даст старт новым проектам.
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