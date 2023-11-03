https://ria.ru/20231103/migranty-1907293832.html

Около 36 тысяч мигрантов работают в Татарстане

Около 36 тысяч мигрантов работают в Татарстане - РИА Новости, 03.11.2023

Около 36 тысяч мигрантов работают в Татарстане

Около 36 тысяч мигрантов трудятся в Татарстане в настоящее время, в последние десятилетия их количество растет, иностранцев привлекают на работу предприятия... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T17:45

2023-11-03T17:45

2023-11-03T17:45

республика татарстан

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105489/47/1054894728_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_125963e292594a73655f52a7dea95859.jpg

КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Около 36 тысяч мигрантов трудятся в Татарстане в настоящее время, в последние десятилетия их количество растет, иностранцев привлекают на работу предприятия республики, сообщает пресс-служба главы региона. Глава Татарстана Рустам Минниханов провел в пятницу совместное заседание Совета безопасности республики и Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. "На сегодня трудовую деятельность в Татарстане осуществляют 35,7 тысячи мигрантов - 1,7% от общего числа занятых. Основные отрасли трудоустройства - это строительство, торговля, общепит, транспортная сфера и обрабатывающее производство. Опыт привлечения иностранных граждан накоплен у ряда промышленных предприятий республики", - говорится в сообщении по итогам заседания. В частности ОЭЗ "Алабуга" разработала и запустила в 2022 году проект "Алабуга Старт". Программа предусматривает официальное трудоустройство, бесплатный перелет в Россию, льготное проживание в хостеле, медицинское страхование и оформление трудовой визы или патента. В процессе отбора участники проекта изучают русский язык, историю России, получают профессиональные навыки. Примером служит работа с иностранными гражданами в компании "Камаз". На конец октября здесь трудоустроено 969 граждан Узбекистана. Компания выстроила системную работу с узбекской стороной на правительственном уровне. Создан специальный отдел, разработана программа с комплексом мероприятий, направленных на социализацию и легкую адаптацию иностранных граждан. В образовательных учреждениях Татарстана всех уровней обучаются почти 26 тысяч иностранцев, в том числе 22,6 тысячи человек получают образование в вузах. С 2017 года в республике действует план мероприятий по адаптации и социализации иностранных студентов. "Татарстан исторически является общим домом для представителей многих народов. За последние десятилетия наблюдается постоянное увеличение нашей многонациональной семьи… Это происходит в том числе за счет роста количества трудовых мигрантов, иностранцев, получающих российское гражданство, а также иностранных студентов", - сказал Минниханов. Он обратил внимание на возникающие в отдельных российских регионах острые ситуации в связи с резким притоком иностранных рабочих и подчеркнул, что в целях поддержания общественного порядка и безопасности в республике важно контролировать ситуацию в миграционной среде.

https://ria.ru/20231102/minnikhanov-1907047588.html

https://ria.ru/20231102/forum-1907033180.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)