https://ria.ru/20231103/migranty-1907293832.html
Около 36 тысяч мигрантов работают в Татарстане
Около 36 тысяч мигрантов работают в Татарстане - РИА Новости, 03.11.2023
Около 36 тысяч мигрантов работают в Татарстане
Около 36 тысяч мигрантов трудятся в Татарстане в настоящее время, в последние десятилетия их количество растет, иностранцев привлекают на работу предприятия... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:45
2023-11-03T17:45
2023-11-03T17:45
республика татарстан
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105489/47/1054894728_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_125963e292594a73655f52a7dea95859.jpg
КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Около 36 тысяч мигрантов трудятся в Татарстане в настоящее время, в последние десятилетия их количество растет, иностранцев привлекают на работу предприятия республики, сообщает пресс-служба главы региона. Глава Татарстана Рустам Минниханов провел в пятницу совместное заседание Совета безопасности республики и Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. "На сегодня трудовую деятельность в Татарстане осуществляют 35,7 тысячи мигрантов - 1,7% от общего числа занятых. Основные отрасли трудоустройства - это строительство, торговля, общепит, транспортная сфера и обрабатывающее производство. Опыт привлечения иностранных граждан накоплен у ряда промышленных предприятий республики", - говорится в сообщении по итогам заседания. В частности ОЭЗ "Алабуга" разработала и запустила в 2022 году проект "Алабуга Старт". Программа предусматривает официальное трудоустройство, бесплатный перелет в Россию, льготное проживание в хостеле, медицинское страхование и оформление трудовой визы или патента. В процессе отбора участники проекта изучают русский язык, историю России, получают профессиональные навыки. Примером служит работа с иностранными гражданами в компании "Камаз". На конец октября здесь трудоустроено 969 граждан Узбекистана. Компания выстроила системную работу с узбекской стороной на правительственном уровне. Создан специальный отдел, разработана программа с комплексом мероприятий, направленных на социализацию и легкую адаптацию иностранных граждан. В образовательных учреждениях Татарстана всех уровней обучаются почти 26 тысяч иностранцев, в том числе 22,6 тысячи человек получают образование в вузах. С 2017 года в республике действует план мероприятий по адаптации и социализации иностранных студентов. "Татарстан исторически является общим домом для представителей многих народов. За последние десятилетия наблюдается постоянное увеличение нашей многонациональной семьи… Это происходит в том числе за счет роста количества трудовых мигрантов, иностранцев, получающих российское гражданство, а также иностранных студентов", - сказал Минниханов. Он обратил внимание на возникающие в отдельных российских регионах острые ситуации в связи с резким притоком иностранных рабочих и подчеркнул, что в целях поддержания общественного порядка и безопасности в республике важно контролировать ситуацию в миграционной среде.
https://ria.ru/20231102/minnikhanov-1907047588.html
https://ria.ru/20231102/forum-1907033180.html
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Около 36 тысяч мигрантов трудятся в Татарстане в настоящее время, в последние десятилетия их количество растет, иностранцев привлекают на работу предприятия республики, сообщает пресс-служба главы региона.
Глава Татарстана Рустам Минниханов
провел в пятницу совместное заседание Совета безопасности республики и Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям.
"На сегодня трудовую деятельность в Татарстане осуществляют 35,7 тысячи мигрантов - 1,7% от общего числа занятых. Основные отрасли трудоустройства - это строительство, торговля, общепит, транспортная сфера и обрабатывающее производство. Опыт привлечения иностранных граждан накоплен у ряда промышленных предприятий республики", - говорится в сообщении по итогам заседания.
В частности ОЭЗ "Алабуга" разработала и запустила в 2022 году проект "Алабуга Старт". Программа предусматривает официальное трудоустройство, бесплатный перелет в Россию
, льготное проживание в хостеле, медицинское страхование и оформление трудовой визы или патента. В процессе отбора участники проекта изучают русский язык, историю России, получают профессиональные навыки.
Минниханов: рост гражданской активности отмечается в последние годы
Примером служит работа с иностранными гражданами в компании "Камаз". На конец октября здесь трудоустроено 969 граждан Узбекистана
. Компания выстроила системную работу с узбекской стороной на правительственном уровне. Создан специальный отдел, разработана программа с комплексом мероприятий, направленных на социализацию и легкую адаптацию иностранных граждан.
В образовательных учреждениях Татарстана всех уровней обучаются почти 26 тысяч иностранцев, в том числе 22,6 тысячи человек получают образование в вузах. С 2017 года в республике действует план мероприятий по адаптации и социализации иностранных студентов.
"Татарстан исторически является общим домом для представителей многих народов. За последние десятилетия наблюдается постоянное увеличение нашей многонациональной семьи… Это происходит в том числе за счет роста количества трудовых мигрантов, иностранцев, получающих российское гражданство, а также иностранных студентов", - сказал Минниханов. Он обратил внимание на возникающие в отдельных российских регионах острые ситуации в связи с резким притоком иностранных рабочих и подчеркнул, что в целях поддержания общественного порядка и безопасности в республике важно контролировать ситуацию в миграционной среде.
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