https://ria.ru/20231103/migranty-1907166989.html

В России огромное число мигрантов, не нарушающих законы, заявил Песков

В России огромное число мигрантов, не нарушающих законы, заявил Песков - РИА Новости, 03.11.2023

В России огромное число мигрантов, не нарушающих законы, заявил Песков

Правоохранители выполняют свою работу, при этом есть много приехавших в Россию людей, которые закон не нарушают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T13:24

2023-11-03T13:24

2023-11-03T13:24

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Правоохранители выполняют свою работу, при этом есть много приехавших в Россию людей, которые закон не нарушают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос об инцидентах с мигрантами."Есть правоохранительные органы, они выполняют свои функции. И, собственно, к этому нужно так и относиться. Если осуществляются правонарушения, то они преследуются по закону. Есть огромное количество добропорядочных мигрантов, которые никакие законы не нарушают", – сказал Песков в ответ на вопрос о повышенном внимании к проблеме мигрантов.

https://ria.ru/20231027/khamzaev-1905541201.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, общество