https://ria.ru/20231103/migranty-1907166989.html
В России огромное число мигрантов, не нарушающих законы, заявил Песков
В России огромное число мигрантов, не нарушающих законы, заявил Песков - РИА Новости, 03.11.2023
В России огромное число мигрантов, не нарушающих законы, заявил Песков
Правоохранители выполняют свою работу, при этом есть много приехавших в Россию людей, которые закон не нарушают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:24
2023-11-03T13:24
2023-11-03T13:24
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Правоохранители выполняют свою работу, при этом есть много приехавших в Россию людей, которые закон не нарушают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос об инцидентах с мигрантами."Есть правоохранительные органы, они выполняют свои функции. И, собственно, к этому нужно так и относиться. Если осуществляются правонарушения, то они преследуются по закону. Есть огромное количество добропорядочных мигрантов, которые никакие законы не нарушают", – сказал Песков в ответ на вопрос о повышенном внимании к проблеме мигрантов.
https://ria.ru/20231027/khamzaev-1905541201.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, общество
Россия, Дмитрий Песков, Общество
В России огромное число мигрантов, не нарушающих законы, заявил Песков
Песков: множество приехавших в Россию людей не нарушают законы