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Понятливый еж, безъязыкие и прозаседавшиеся. Языковые придумки Маяковского - РИА Новости, 03.11.2023
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14:00 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/mayakovskiy-1907172072.html
Понятливый еж, безъязыкие и прозаседавшиеся. Языковые придумки Маяковского
Понятливый еж, безъязыкие и прозаседавшиеся. Языковые придумки Маяковского - РИА Новости, 03.11.2023
Понятливый еж, безъязыкие и прозаседавшиеся. Языковые придумки Маяковского
За свою литературную карьеру поэт Владимир Маяковский придумал сотни необычных слов. В его произведениях встречаются "безбрюхие", "дрыгоногие", "задолицые" и "голоштанные". Рассказываем, как мы до сих пор пользуемся фразами, которые изобрёл или переизобрел Маяковский.
2023-11-03T14:00
2023-11-03T14:00
как это по-русски
владимир маяковский
литература
история
владимир ленин (владимир ульянов)
стругацкие
борис стругацкий
аркадий стругацкий
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Понятливый еж, безъязыкие и прозаседавшиеся. Языковые придумки Маяковского
За свою литературную карьеру поэт Владимир Маяковский придумал сотни необычных слов. В его произведениях встречаются «безбрюхие», «дрыгоногие», «задолицые» и «голоштанные». Рассказываем, как мы до сих пор пользуемся фразами, которые изобрёл или переизобрел Маяковский.
audio/mpeg
Понятливый еж, безъязыкие и прозаседавшиеся. Языковые придумки Маяковского
За свою литературную карьеру поэт Владимир Маяковский придумал сотни необычных слов. В его произведениях встречаются «безбрюхие», «дрыгоногие», «задолицые» и «голоштанные». Рассказываем, как мы до сих пор пользуемся фразами, которые изобрёл или переизобрел Маяковский.
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтакте________Автор эпизода: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Ярослав Яценко
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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владимир маяковский, литература, история, владимир ленин (владимир ульянов), стругацкие, борис стругацкий, аркадий стругацкий, смешарики, аудио
Как это по-русски, Владимир Маяковский, Литература, история, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Стругацкие, Борис Стругацкий, Аркадий Стругацкий, Смешарики
Как это по-русски

Понятливый еж, безъязыкие и прозаседавшиеся. Языковые придумки Маяковского

Как это по-русски
Понятливый еж, безъязыкие и прозаседавшиеся. Языковые придумки Маяковского
Вчера, 14:00
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За свою литературную карьеру поэт Владимир Маяковский придумал сотни необычных слов. В его произведениях встречаются "безбрюхие", "дрыгоногие", "задолицые" и "голоштанные". Рассказываем, как мы до сих пор пользуемся фразами, которые изобрёл или переизобрел Маяковский.
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Автор эпизода: Руслан Жигалов
Звукорежиссер: Ярослав Яценко
 
Как это по-русскиВладимир МаяковскийЛитератураисторияВладимир Ленин (Владимир Ульянов)СтругацкиеБорис СтругацкийАркадий СтругацкийСмешарики
 
 
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