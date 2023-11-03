https://ria.ru/20231103/mayakovskiy-1907172072.html
Понятливый еж, безъязыкие и прозаседавшиеся. Языковые придумки Маяковского
Понятливый еж, безъязыкие и прозаседавшиеся. Языковые придумки Маяковского - РИА Новости, 03.11.2023
Понятливый еж, безъязыкие и прозаседавшиеся. Языковые придумки Маяковского
За свою литературную карьеру поэт Владимир Маяковский придумал сотни необычных слов. В его произведениях встречаются "безбрюхие", "дрыгоногие", "задолицые" и "голоштанные". Рассказываем, как мы до сих пор пользуемся фразами, которые изобрёл или переизобрел Маяковский.
2023-11-03T14:00
2023-11-03T14:00
2023-11-03T14:00
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Понятливый еж, безъязыкие и прозаседавшиеся. Языковые придумки Маяковского
За свою литературную карьеру поэт Владимир Маяковский придумал сотни необычных слов. В его произведениях встречаются «безбрюхие», «дрыгоногие», «задолицые» и «голоштанные». Рассказываем, как мы до сих пор пользуемся фразами, которые изобрёл или переизобрел Маяковский.
audio/mpeg
Понятливый еж, безъязыкие и прозаседавшиеся. Языковые придумки Маяковского
За свою литературную карьеру поэт Владимир Маяковский придумал сотни необычных слов. В его произведениях встречаются «безбрюхие», «дрыгоногие», «задолицые» и «голоштанные». Рассказываем, как мы до сих пор пользуемся фразами, которые изобрёл или переизобрел Маяковский.
audio/mpeg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Понятливый еж, безъязыкие и прозаседавшиеся. Языковые придумки Маяковского
За свою литературную карьеру поэт Владимир Маяковский придумал сотни необычных слов. В его произведениях встречаются "безбрюхие", "дрыгоногие", "задолицые" и "голоштанные". Рассказываем, как мы до сих пор пользуемся фразами, которые изобрёл или переизобрел Маяковский.