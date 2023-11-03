https://ria.ru/20231103/mayakovskiy-1907172072.html

Понятливый еж, безъязыкие и прозаседавшиеся. Языковые придумки Маяковского

Понятливый еж, безъязыкие и прозаседавшиеся. Языковые придумки Маяковского - РИА Новости, 03.11.2023

Понятливый еж, безъязыкие и прозаседавшиеся. Языковые придумки Маяковского

За свою литературную карьеру поэт Владимир Маяковский придумал сотни необычных слов. В его произведениях встречаются "безбрюхие", "дрыгоногие", "задолицые" и "голоштанные". Рассказываем, как мы до сих пор пользуемся фразами, которые изобрёл или переизобрел Маяковский.

2023-11-03T14:00

2023-11-03T14:00

2023-11-03T14:00

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Понятливый еж, безъязыкие и прозаседавшиеся. Языковые придумки Маяковского За свою литературную карьеру поэт Владимир Маяковский придумал сотни необычных слов. В его произведениях встречаются «безбрюхие», «дрыгоногие», «задолицые» и «голоштанные». Рассказываем, как мы до сих пор пользуемся фразами, которые изобрёл или переизобрел Маяковский. audio/mpeg

Понятливый еж, безъязыкие и прозаседавшиеся. Языковые придумки Маяковского За свою литературную карьеру поэт Владимир Маяковский придумал сотни необычных слов. В его произведениях встречаются «безбрюхие», «дрыгоногие», «задолицые» и «голоштанные». Рассказываем, как мы до сих пор пользуемся фразами, которые изобрёл или переизобрел Маяковский. audio/mpeg

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтакте________Автор эпизода: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Ярослав Яценко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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