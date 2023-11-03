https://ria.ru/20231103/malkov-1907240298.html

Губернатор Малков вручил рязанцам государственные и региональные награды

Губернатор Малков вручил рязанцам государственные и региональные награды - РИА Новости, 03.11.2023

Губернатор Малков вручил рязанцам государственные и региональные награды

Более 30 жителей Рязанской области в преддверии Дня народного единства получили федеральные и региональные награды, церемонию провел губернатор Павел Малков,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:01

2023-11-03T16:01

2023-11-03T16:01

рязанская область

рязанская область

россия

павел малков

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РЯЗАНЬ, 3 ноя - РИА Новости. Более 30 жителей Рязанской области в преддверии Дня народного единства получили федеральные и региональные награды, церемонию провел губернатор Павел Малков, сообщила пресс-служба правительства региона. "Третьего ноября, в преддверии Дня народного единства, губернатор Рязанской области Павел Малков вручил государственные и региональные награды… В рамках церемонии федеральные и региональные награды получили более 30 жителей региона из разных муниципальных образований", - говорится в сообщении. Отмечается, что трое сотрудников ПАО завод "Красное знамя" удостоены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Также среди награжденных представители сфер образования, культуры, промышленности. Им вручены знаки отличия "Знак великого князя Олега Рязанского", почетные знаки "За заслуги перед Рязанской областью", памятные знаки "За наивысшие достижения" и "Благодарность от Земли Рязанской", знаки о присвоении почетных званий, почетные грамоты губернатора. Наградами также отмечены победители и призеры 22 молодежных Дельфийских игр России: воспитанники детских школ искусств региона, студенты художественного училища и их наставники. "Вы - люди разных профессий: работники промышленности и АПК, строительной сферы, образования, культуры и спорта. Каждый из вас – пример профессионализма, трудолюбия, преданности своему делу. Благодаря вашему труду Рязанская область развивается и двигается вперед", - обратился Павел Малков к собравшимся. Губернатор поздравил всех с Днем народного единства. Он отметил, что история праздника - это пример величия и героизма нашего народа, любви к Родине, а сплоченный многонациональный народ - основа государства, подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20231103/fapy-1907218998.html

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рязанская область, россия, павел малков