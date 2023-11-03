https://ria.ru/20231103/makhachkala-1907233053.html
Путин прокомментировал события в Махачкале
Путин прокомментировал события в Махачкале - РИА Новости, 03.11.2023
Путин прокомментировал события в Махачкале
Президент России Владимир Путин, говоря о событиях в Махачкале, заявил, что на них необходимо обратить внимание и должным образом отреагировать в соответствии с РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:47
2023-11-03T15:47
2023-11-03T18:59
махачкала
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
общество
беспорядки в аэропорту махачкалы
владимир путин
россия
тель-авив
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о событиях в Махачкале, заявил, что на них необходимо обратить внимание и должным образом отреагировать в соответствии с законами РФ, это и будет сделано."Что касается этих событий в Махачкале, легко бросить искру, очень легко. Конечно, на фоне происходящих ужасов там, это легко сделать, потому что, как я уже и говорил на встрече с коллегами при проведении Совета Безопасности, когда смотришь на страдающих окровавленных детей, и кулаки сжимаются, и слезы на глазах наворачиваются. Это, мне кажется, реакция любого нормального человека. Если такой реакции нет, то у человека сердца нет, оно каменное", - сказал Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество"."Это событие, на которое мы должны обратить внимание и должным образом, в соответствии с российскими законами отреагировать. Мы это сделаем, конечно", - сказал он."Мы, конечно, должны с ясной головой воспринимать все происходящие события, понимать, где корень зла, откуда это идет... Надо просто понимать, что происходит. А вбрасывают, мы же знаем, через соцсети, вбрасывали люди, которые проживают за границей, в том числе на Украине", - сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты России.В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.Путин ранее заявил, что события в Дагестане инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. По его словам, спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан, а также межнационального и межрелигиозного согласия.
https://ria.ru/20231103/putin-1907233464.html
https://ria.ru/20231102/sobytiya-1906944744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907259147_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ab8fadf930b5d78fc4d263e696a936e4.jpg
Путин: событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри
Путин: событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри
2023-11-03T15:47
true
PT2M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, общество, беспорядки в аэропорту махачкалы, владимир путин, россия, тель-авив
Махачкала, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Общество, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Владимир Путин, Россия, Тель-Авив
Путин прокомментировал события в Махачкале
Путин: власти отреагируют на события в Дагестане в соответствии с законами
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о событиях в Махачкале, заявил, что на них необходимо обратить внимание и должным образом отреагировать в соответствии с законами РФ, это и будет сделано.
"Что касается этих событий в Махачкале, легко бросить искру, очень легко. Конечно, на фоне происходящих ужасов там, это легко сделать, потому что, как я уже и говорил на встрече с коллегами при проведении Совета Безопасности, когда смотришь на страдающих окровавленных детей, и кулаки сжимаются, и слезы на глазах наворачиваются. Это, мне кажется, реакция любого нормального человека. Если такой реакции нет, то у человека сердца нет, оно каменное", - сказал Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество".
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"Это событие, на которое мы должны обратить внимание и должным образом, в соответствии с российскими законами отреагировать. Мы это сделаем, конечно", - сказал он.
"Мы, конечно, должны с ясной головой воспринимать все происходящие события, понимать, где корень зла, откуда это идет... Надо просто понимать, что происходит. А вбрасывают, мы же знаем, через соцсети, вбрасывали люди, которые проживают за границей, в том числе на Украине", - сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты России.
В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива
. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля
, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО
, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.
Путин ранее заявил, что события в Дагестане инспирированы через соцсети, в том числе с Украины
, руками агентуры западных спецслужб. По его словам, спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан, а также межнационального и межрелигиозного согласия.
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