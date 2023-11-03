https://ria.ru/20231103/makhachkala-1907233053.html

Путин прокомментировал события в Махачкале

Путин прокомментировал события в Махачкале - РИА Новости, 03.11.2023

Путин прокомментировал события в Махачкале

Президент России Владимир Путин, говоря о событиях в Махачкале, заявил, что на них необходимо обратить внимание и должным образом отреагировать в соответствии с РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:47

2023-11-03T15:47

2023-11-03T18:59

махачкала

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

общество

беспорядки в аэропорту махачкалы

владимир путин

россия

тель-авив

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о событиях в Махачкале, заявил, что на них необходимо обратить внимание и должным образом отреагировать в соответствии с законами РФ, это и будет сделано."Что касается этих событий в Махачкале, легко бросить искру, очень легко. Конечно, на фоне происходящих ужасов там, это легко сделать, потому что, как я уже и говорил на встрече с коллегами при проведении Совета Безопасности, когда смотришь на страдающих окровавленных детей, и кулаки сжимаются, и слезы на глазах наворачиваются. Это, мне кажется, реакция любого нормального человека. Если такой реакции нет, то у человека сердца нет, оно каменное", - сказал Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество"."Это событие, на которое мы должны обратить внимание и должным образом, в соответствии с российскими законами отреагировать. Мы это сделаем, конечно", - сказал он."Мы, конечно, должны с ясной головой воспринимать все происходящие события, понимать, где корень зла, откуда это идет... Надо просто понимать, что происходит. А вбрасывают, мы же знаем, через соцсети, вбрасывали люди, которые проживают за границей, в том числе на Украине", - сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты России.В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.Путин ранее заявил, что события в Дагестане инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. По его словам, спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан, а также межнационального и межрелигиозного согласия.

https://ria.ru/20231103/putin-1907233464.html

https://ria.ru/20231102/sobytiya-1906944744.html

махачкала

россия

тель-авив

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Путин: событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри Путин: событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри 2023-11-03T15:47 true PT2M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

махачкала, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, общество, беспорядки в аэропорту махачкалы, владимир путин, россия, тель-авив