Жителей Махачкалы предостерегли от участия в незаконных акциях
Администрация Махачкалы призвала жителей города не поддаваться на провокации
© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 3 ноя - РИА Новости. Администрация Махачкалы в своем в Telegram-канале призвала жителей города не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированных митингах.
По данным мэрии, "сторонние силы продолжают пытаться манипулировать сознанием", призывая жителей республики выйти на незаконную акцию".
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"Несанкционированный митинг, на который провокаторы созывают жителей, повлечет серьезные последствия для его участников. Администрация города Махачкалы призывает жителей городского округа воздержаться от участия в любого рода несанкционированных сходах. Призываем вас проявить сознательность и не поддаваться на провокации", – говорится в заявлении городской администрации.
В мэрии отметили, что для обсуждения палестино-израильского конфликта накануне был проведен республиканский форум с участием более 1000 человек, где в том числе рассматривался вопрос оказания гуманитарной помощи жителям Газы.
Управление МВД России по Махачкале также предупреждает, что проведение публичных акций, не согласованных в установленном законом порядке, "будет являться прямым нарушением действующего законодательства".
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"Убедительно просим Вас провести со своими детьми беседу о недопущении их участия в несанкционированных митингах, демонстрациях, шествиях!" – говорится в обращении полиции, которое также опубликовано в Telegram-канале администрации города.
В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.
Президент России Владимир Путин заявил, что события в Дагестане инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. По его словам, спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан, а также межнационального и межрелигиозного согласия.