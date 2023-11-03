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Жителей Махачкалы предостерегли от участия в незаконных акциях - РИА Новости, 03.11.2023
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14:43 03.11.2023 (обновлено: 19:20 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/makhachkala-1907189252.html
Жителей Махачкалы предостерегли от участия в незаконных акциях
Жителей Махачкалы предостерегли от участия в незаконных акциях - РИА Новости, 03.11.2023
Жителей Махачкалы предостерегли от участия в незаконных акциях
Администрация Махачкалы в своем в Telegram-канале призвала жителей города не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированных митингах. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:43
2023-11-03T19:20
происшествия
махачкала
тель-авив
израиль
владимир путин
беспорядки в аэропорту махачкалы
россия
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МАХАЧКАЛА, 3 ноя - РИА Новости. Администрация Махачкалы в своем в Telegram-канале призвала жителей города не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированных митингах. По данным мэрии, "сторонние силы продолжают пытаться манипулировать сознанием", призывая жителей республики выйти на незаконную акцию". "Несанкционированный митинг, на который провокаторы созывают жителей, повлечет серьезные последствия для его участников. Администрация города Махачкалы призывает жителей городского округа воздержаться от участия в любого рода несанкционированных сходах. Призываем вас проявить сознательность и не поддаваться на провокации", – говорится в заявлении городской администрации.В мэрии отметили, что для обсуждения палестино-израильского конфликта накануне был проведен республиканский форум с участием более 1000 человек, где в том числе рассматривался вопрос оказания гуманитарной помощи жителям Газы. Управление МВД России по Махачкале также предупреждает, что проведение публичных акций, не согласованных в установленном законом порядке, "будет являться прямым нарушением действующего законодательства"."Убедительно просим Вас провести со своими детьми беседу о недопущении их участия в несанкционированных митингах, демонстрациях, шествиях!" – говорится в обращении полиции, которое также опубликовано в Telegram-канале администрации города.В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы. Президент России Владимир Путин заявил, что события в Дагестане инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. По его словам, спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан, а также межнационального и межрелигиозного согласия.
https://ria.ru/20231102/proschenie-1907048798.html
махачкала
тель-авив
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Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы
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происшествия, махачкала, тель-авив, израиль, владимир путин, беспорядки в аэропорту махачкалы, россия
Происшествия, Махачкала, Тель-Авив, Израиль, Владимир Путин, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Россия
Жителей Махачкалы предостерегли от участия в незаконных акциях

Администрация Махачкалы призвала жителей города не поддаваться на провокации

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 3 ноя - РИА Новости. Администрация Махачкалы в своем в Telegram-канале призвала жителей города не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированных митингах.
По данным мэрии, "сторонние силы продолжают пытаться манипулировать сознанием", призывая жителей республики выйти на незаконную акцию".
«
"Несанкционированный митинг, на который провокаторы созывают жителей, повлечет серьезные последствия для его участников. Администрация города Махачкалы призывает жителей городского округа воздержаться от участия в любого рода несанкционированных сходах. Призываем вас проявить сознательность и не поддаваться на провокации", – говорится в заявлении городской администрации.
В мэрии отметили, что для обсуждения палестино-израильского конфликта накануне был проведен республиканский форум с участием более 1000 человек, где в том числе рассматривался вопрос оказания гуманитарной помощи жителям Газы.
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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Управление МВД России по Махачкале также предупреждает, что проведение публичных акций, не согласованных в установленном законом порядке, "будет являться прямым нарушением действующего законодательства".
«
"Убедительно просим Вас провести со своими детьми беседу о недопущении их участия в несанкционированных митингах, демонстрациях, шествиях!" – говорится в обращении полиции, которое также опубликовано в Telegram-канале администрации города.
В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.
Президент России Владимир Путин заявил, что события в Дагестане инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. По его словам, спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан, а также межнационального и межрелигиозного согласия.
 
ПроисшествияМахачкалаТель-АвивИзраильВладимир ПутинБеспорядки в аэропорту МахачкалыРоссия
 
 
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