https://ria.ru/20231103/lvov-1907178703.html
Во Львове русскоговорящую женщину отказались обслуживать на рынке
Во Львове русскоговорящую женщину отказались обслуживать на рынке - РИА Новости, 03.11.2023
Во Львове русскоговорящую женщину отказались обслуживать на рынке
Жительницы Львова устроили скандал из-за женщины, говорившей по-русски на рынке, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:09
2023-11-03T14:09
2023-11-03T14:39
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Жительницы Львова устроили скандал из-за женщины, говорившей по-русски на рынке, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Очередной языковой скандал во Львове. На местном рынке женщину отказались обслуживать из-за русского языка", — говорится в публикации в Telegram-канале.Издание также выложило видео инцидента, снятое одной из украиноязычных участниц конфликта. На кадрах запечатлено, как несколько женщин разных возрастов оскорбляют и насмехаются над русскоговорящей девушкой в павильоне рынка. Среди прочего они требуют перейти на украинский язык и покинуть город. "На украинском языке (говори. — Прим. ред.), ты во Львове находишься!" — выкрикнула девушке автор видео. Позднее прозвучали угрозы "вызвать милицию", а местные жители перешли на ненормативную лексику. Ранее аналогичный скандал устроили жительницы Киева из-за отказа водителя такси перейти на украинский язык. В октябре Киевский международной институт социологии (КМИС) провел опрос, который показал, что местные жители считают дискриминацию на почве языка самой распространенной формой ущемления прав человека в стране. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20231029/taksist-1905979752.html
https://ria.ru/20231029/farion-1905913339.html
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в мире, львов, украина, россия, сергей лавров, верховная рада украины
В мире, Львов, Украина, Россия, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины
Во Львове русскоговорящую женщину отказались обслуживать на рынке
Во Львове женщину отказались обслуживать на рынке из-за русского языка
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Жительницы Львова устроили скандал из-за женщины, говорившей по-русски на рынке, сообщило украинское издание "Страна.ua"
.
"Очередной языковой скандал во Львове. На местном рынке женщину отказались обслуживать из-за русского языка", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Уволенный за разговор на русском таксист из Киева обратился к украинцам
Издание также выложило видео инцидента, снятое одной из украиноязычных участниц конфликта. На кадрах запечатлено, как несколько женщин разных возрастов оскорбляют и насмехаются над русскоговорящей девушкой в павильоне рынка. Среди прочего они требуют перейти на украинский язык и покинуть город.
"На украинском языке (говори. — Прим. ред.), ты во Львове находишься!" — выкрикнула девушке автор видео.
Позднее прозвучали угрозы "вызвать милицию", а местные жители перешли на ненормативную лексику.
Ранее аналогичный скандал устроили жительницы Киева из-за отказа водителя такси перейти на украинский язык.
Фарион потребовала "утилизировать" русскоязычное население Украины
В октябре Киевский международной институт социологии (КМИС) провел опрос, который показал, что местные жители считают дискриминацию на почве языка самой распространенной формой ущемления прав человека в стране.
После госпереворота на Украине
власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
и русским языком. В 2019 году Верховная рада
приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявлял, что киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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