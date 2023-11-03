Рейтинг@Mail.ru
Во Львове русскоговорящую женщину отказались обслуживать на рынке - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 03.11.2023 (обновлено: 14:39 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/lvov-1907178703.html
Во Львове русскоговорящую женщину отказались обслуживать на рынке
Во Львове русскоговорящую женщину отказались обслуживать на рынке - РИА Новости, 03.11.2023
Во Львове русскоговорящую женщину отказались обслуживать на рынке
Жительницы Львова устроили скандал из-за женщины, говорившей по-русски на рынке, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:09
2023-11-03T14:39
в мире
львов
украина
россия
сергей лавров
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137550/73/1375507330_0:132:2000:1257_1920x0_80_0_0_9d7aa9b89d2ecd5d0f15bb7b4111aa80.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Жительницы Львова устроили скандал из-за женщины, говорившей по-русски на рынке, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Очередной языковой скандал во Львове. На местном рынке женщину отказались обслуживать из-за русского языка", — говорится в публикации в Telegram-канале.Издание также выложило видео инцидента, снятое одной из украиноязычных участниц конфликта. На кадрах запечатлено, как несколько женщин разных возрастов оскорбляют и насмехаются над русскоговорящей девушкой в павильоне рынка. Среди прочего они требуют перейти на украинский язык и покинуть город. "На украинском языке (говори. — Прим. ред.), ты во Львове находишься!" — выкрикнула девушке автор видео. Позднее прозвучали угрозы "вызвать милицию", а местные жители перешли на ненормативную лексику. Ранее аналогичный скандал устроили жительницы Киева из-за отказа водителя такси перейти на украинский язык. В октябре Киевский международной институт социологии (КМИС) провел опрос, который показал, что местные жители считают дискриминацию на почве языка самой распространенной формой ущемления прав человека в стране. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20231029/taksist-1905979752.html
https://ria.ru/20231029/farion-1905913339.html
https://ria.ru/20230302/daniya-1855250695.html
львов
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137550/73/1375507330_75:0:1926:1388_1920x0_80_0_0_377d9828c37aaff9a672012936218f12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, львов, украина, россия, сергей лавров, верховная рада украины
В мире, Львов, Украина, Россия, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины
Во Львове русскоговорящую женщину отказались обслуживать на рынке

Во Львове женщину отказались обслуживать на рынке из-за русского языка

© Fotolia / SeqoyaВид на Львов, Украина
Вид на Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Fotolia / Seqoya
Вид на Львов, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Жительницы Львова устроили скандал из-за женщины, говорившей по-русски на рынке, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Очередной языковой скандал во Львове. На местном рынке женщину отказались обслуживать из-за русского языка", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Водитель такси, отказавшийся перейти на украинский язык во время поездки в Киеве
Уволенный за разговор на русском таксист из Киева обратился к украинцам
29 октября, 15:26
Издание также выложило видео инцидента, снятое одной из украиноязычных участниц конфликта. На кадрах запечатлено, как несколько женщин разных возрастов оскорбляют и насмехаются над русскоговорящей девушкой в павильоне рынка. Среди прочего они требуют перейти на украинский язык и покинуть город.
"На украинском языке (говори. — Прим. ред.), ты во Львове находишься!" — выкрикнула девушке автор видео.
Позднее прозвучали угрозы "вызвать милицию", а местные жители перешли на ненормативную лексику.
Ранее аналогичный скандал устроили жительницы Киева из-за отказа водителя такси перейти на украинский язык.
Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
Фарион потребовала "утилизировать" русскоязычное население Украины
29 октября, 02:43
В октябре Киевский международной институт социологии (КМИС) провел опрос, который показал, что местные жители считают дискриминацию на почве языка самой распространенной формой ущемления прав человека в стране.
После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В Дании поставили украинцев на место после скандала с русской учительницей
2 марта, 01:48
 
В миреЛьвовУкраинаРоссияСергей ЛавровВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала