https://ria.ru/20231103/los-1907162777.html
В Барнауле любовавшегося самолетами лося увезли подальше от аэропорта
В Барнауле любовавшегося самолетами лося увезли подальше от аэропорта - РИА Новости, 03.11.2023
В Барнауле любовавшегося самолетами лося увезли подальше от аэропорта
Специалистам пришлось усыплять и увозить в лес любопытного лося, который гулял рядом с аэропортом Барнаула и любовался самолетами, сообщили в барнаульском... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:06
2023-11-03T13:06
2023-11-03T13:19
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БАРНАУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Специалистам пришлось усыплять и увозить в лес любопытного лося, который гулял рядом с аэропортом Барнаула и любовался самолетами, сообщили в барнаульском зоопарке. "Молодой лось облюбовал территорию возле аэропорта Барнаула. Ходил, бродил, любовался взлетами и посадками самолетов, объедал кору у деревьев и... очень настораживал сотрудников", - говорится в сообщении. Когда стало понятно, что уходить он не собирается, сотрудники аэропорта обратились в министерство природы. Нахождение лося вблизи взлётно-посадочных полос было опасно и для животного, и для аэропорта. "Начальником оперативной группы края Перегудовым Вячеславом Васильевичем была организована настоящая спасательная операция. А наш ветеринарный врач Парфёнов Сергей Николаевич выполнял в этой операции очень важную работу по обездвиживанию животного путём наркоза. Это было необходимо для безопасной транспортировки лося. Героя истории доставили за пределы города в безопасное место, провели осмотр, вывели из наркоза и отпустили на новые просторы", - отмечают в зоопарке. В минприроды Алтайского края уточнили, что на всякий случай любопытного лося отвезли более чем за 100 километров от аэропорта, в Ребрихинский район, где выпустили в лес.
https://ria.ru/20231102/lvy-1907047461.html
https://ria.ru/20231103/sobaki-1907138422.html
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барнаул, алтайский край
В Барнауле любовавшегося самолетами лося увезли подальше от аэропорта
Любовавшегося самолетами лося пришлось увозить подальше от аэропорта Барнаула
БАРНАУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Специалистам пришлось усыплять и увозить в лес любопытного лося, который гулял рядом с аэропортом Барнаула и любовался самолетами, сообщили в барнаульском зоопарке.
«
"Молодой лось облюбовал территорию возле аэропорта Барнаула. Ходил, бродил, любовался взлетами и посадками самолетов, объедал кору у деревьев и... очень настораживал сотрудников", - говорится в сообщении.
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Когда стало понятно, что уходить он не собирается, сотрудники аэропорта обратились в министерство природы. Нахождение лося вблизи взлётно-посадочных полос было опасно и для животного, и для аэропорта.
"Начальником оперативной группы края Перегудовым Вячеславом Васильевичем была организована настоящая спасательная операция. А наш ветеринарный врач Парфёнов Сергей Николаевич выполнял в этой операции очень важную работу по обездвиживанию животного путём наркоза. Это было необходимо для безопасной транспортировки лося. Героя истории доставили за пределы города в безопасное место, провели осмотр, вывели из наркоза и отпустили на новые просторы", - отмечают в зоопарке.
В минприроды Алтайского края уточнили, что на всякий случай любопытного лося отвезли более чем за 100 километров от аэропорта, в Ребрихинский район, где выпустили в лес.
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