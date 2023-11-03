https://ria.ru/20231103/lifty-1908127718.html

Специалисты установили еще два лифта для маломобильных граждан на МКАД

Специалисты установили еще два лифта для маломобильных граждан на МКАД - РИА Новости, 08.11.2023

Специалисты установили еще два лифта для маломобильных граждан на МКАД

Специалисты городского хозяйства установили еще два лифта для маломобильных граждан на МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-03T14:04

2023-11-03T14:04

2023-11-08T13:15

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства установили еще два лифта для маломобильных граждан на МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Еще два лифта для маломобильных горожан установили на МКАД. Они появились в надземном пешеходном переходе на 9-м километре", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты установили новое лифтовое оборудование в уже существующие шахты, провели электроснабжение и освещение, утеплили сооружения, установили вентиляцию, нижние посадочные площадки оборудовали электроподогревом. а также установили видеонаблюдение внутри лифтовых кабин и на этажных площадках. "Работу лифтов круглосуточно контролируют диспетчеры, в случае возникновения нештатной ситуации на место оперативно прибудет дежурная бригада", - пояснили в сообщении. В сообщении добавили, что всего в этом году подъемниками для маломобильных горожан будет оборудовано пять инженерных сооружений.

https://ria.ru/20231102/moskva-1906934993.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы