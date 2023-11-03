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Специалисты установили еще два лифта для маломобильных граждан на МКАД - РИА Новости, 08.11.2023
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14:04 03.11.2023 (обновлено: 13:15 08.11.2023)
https://ria.ru/20231103/lifty-1908127718.html
Специалисты установили еще два лифта для маломобильных граждан на МКАД
Специалисты установили еще два лифта для маломобильных граждан на МКАД - РИА Новости, 08.11.2023
Специалисты установили еще два лифта для маломобильных граждан на МКАД
Специалисты городского хозяйства установили еще два лифта для маломобильных граждан на МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-03T14:04
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства установили еще два лифта для маломобильных граждан на МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Еще два лифта для маломобильных горожан установили на МКАД. Они появились в надземном пешеходном переходе на 9-м километре", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты установили новое лифтовое оборудование в уже существующие шахты, провели электроснабжение и освещение, утеплили сооружения, установили вентиляцию, нижние посадочные площадки оборудовали электроподогревом. а также установили видеонаблюдение внутри лифтовых кабин и на этажных площадках. "Работу лифтов круглосуточно контролируют диспетчеры, в случае возникновения нештатной ситуации на место оперативно прибудет дежурная бригада", - пояснили в сообщении. В сообщении добавили, что всего в этом году подъемниками для маломобильных горожан будет оборудовано пять инженерных сооружений.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы

Специалисты установили еще два лифта для маломобильных граждан на МКАД

© iStock.com / kadmyСпециалисты-механики в лифтовой шахте
Специалисты-механики в лифтовой шахте - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© iStock.com / kadmy
Специалисты-механики в лифтовой шахте
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства установили еще два лифта для маломобильных граждан на МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Еще два лифта для маломобильных горожан установили на МКАД. Они появились в надземном пешеходном переходе на 9-м километре", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что специалисты установили новое лифтовое оборудование в уже существующие шахты, провели электроснабжение и освещение, утеплили сооружения, установили вентиляцию, нижние посадочные площадки оборудовали электроподогревом. а также установили видеонаблюдение внутри лифтовых кабин и на этажных площадках.
"Работу лифтов круглосуточно контролируют диспетчеры, в случае возникновения нештатной ситуации на место оперативно прибудет дежурная бригада", - пояснили в сообщении.
В сообщении добавили, что всего в этом году подъемниками для маломобильных горожан будет оборудовано пять инженерных сооружений.
 
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