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Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 03.11.2023
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19:53 03.11.2023 (обновлено: 20:10 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/lavrov-1907322964.html
Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт
Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 03.11.2023
Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обменялись мнениями по текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T19:53
2023-11-03T20:10
в мире
иран
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
сергей лавров
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обменялись мнениями по текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в МИД РФ."Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена общая обеспокоенность продолжающимся вооруженным противостоянием в секторе Газа", - говорится в сообщении МИД РФ."Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и оказания неотложной гуманитарной помощи пострадавшему гражданскому населению", - добавили в дипведомстве.Глава российского МИД также проинформировал коллегу из Ирана об усилиях России по линии Совбеза ООН по деэскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта, отметили в министерстве.&quot;Сергей Лавров проинформировал иранского коллегу о российских усилиях по линии Совета Безопасности ООН, нацеленных на деэскалацию напряженности и перевод ситуации в политико-дипломатическое русло&quot;, - сообщили в МИД РФ.
иран
россия
израиль
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в мире, иран, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, оон
В мире, Иран, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа, Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан, ООН
Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт

Лавров обсудил с главой МИД Ирана обострение палестино-израильского конфликта

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обменялись мнениями по текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в МИД РФ.
«
"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена общая обеспокоенность продолжающимся вооруженным противостоянием в секторе Газа", - говорится в сообщении МИД РФ.
«
"Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и оказания неотложной гуманитарной помощи пострадавшему гражданскому населению", - добавили в дипведомстве.
Глава российского МИД также проинформировал коллегу из Ирана об усилиях России по линии Совбеза ООН по деэскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта, отметили в министерстве.
«

"Сергей Лавров проинформировал иранского коллегу о российских усилиях по линии Совета Безопасности ООН, нацеленных на деэскалацию напряженности и перевод ситуации в политико-дипломатическое русло", - сообщили в МИД РФ.

 
В миреИранРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСектор ГазаСергей ЛавровХосейн Амир АбдоллахианООН
 
 
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