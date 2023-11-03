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Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт
Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 03.11.2023
Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обменялись мнениями по текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T19:53
2023-11-03T19:53
2023-11-03T20:10
в мире
иран
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
сергей лавров
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обменялись мнениями по текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в МИД РФ."Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена общая обеспокоенность продолжающимся вооруженным противостоянием в секторе Газа", - говорится в сообщении МИД РФ."Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и оказания неотложной гуманитарной помощи пострадавшему гражданскому населению", - добавили в дипведомстве.Глава российского МИД также проинформировал коллегу из Ирана об усилиях России по линии Совбеза ООН по деэскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта, отметили в министерстве."Сергей Лавров проинформировал иранского коллегу о российских усилиях по линии Совета Безопасности ООН, нацеленных на деэскалацию напряженности и перевод ситуации в политико-дипломатическое русло", - сообщили в МИД РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, оон
В мире, Иран, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа, Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан, ООН
Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт
Лавров обсудил с главой МИД Ирана обострение палестино-израильского конфликта