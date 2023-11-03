https://ria.ru/20231103/lavrov-1907322964.html

Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт

Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 03.11.2023

Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обменялись мнениями по текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T19:53

2023-11-03T19:53

2023-11-03T20:10

в мире

иран

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

сектор газа

сергей лавров

хосейн амир абдоллахиан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907160033_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_6118f8224c3dd6cf51bbb126beb04c0d.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обменялись мнениями по текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в МИД РФ."Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена общая обеспокоенность продолжающимся вооруженным противостоянием в секторе Газа", - говорится в сообщении МИД РФ."Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и оказания неотложной гуманитарной помощи пострадавшему гражданскому населению", - добавили в дипведомстве.Глава российского МИД также проинформировал коллегу из Ирана об усилиях России по линии Совбеза ООН по деэскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта, отметили в министерстве."Сергей Лавров проинформировал иранского коллегу о российских усилиях по линии Совета Безопасности ООН, нацеленных на деэскалацию напряженности и перевод ситуации в политико-дипломатическое русло", - сообщили в МИД РФ.

иран

россия

израиль

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, оон