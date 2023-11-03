https://ria.ru/20231103/lavrov-1907170150.html

Лавров обсудил с коллегой из Кувейта ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров обсудил с коллегой из Кувейта ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.11.2023

Лавров обсудил с коллегой из Кувейта ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с министром иностранных дел Кувейта Салемом Абдалла аль-Джабер ас-Сабахом эскалацию палестино-израильского... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T13:36

2023-11-03T13:36

2023-11-03T13:45

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сергей лавров

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с министром иностранных дел Кувейта Салемом Абдалла аль-Джабер ас-Сабахом эскалацию палестино-израильского конфликта, главы дипведомств осудили неизбирательное применение силы и любые террористические акты."Говорили по актуальным региональным сюжетам. Приоритетное внимание мы уделили ближневосточному урегулированию с учетом резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Россия, как и Кувейт, категорически осуждает и отвергает любые террористические акты, равно как и неизбирательное применение силы против гражданского населения, захват заложников", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с кувейтским коллегой.Глава МИД РФ сообщил, что затронул с кувейтским министром сирийский вопрос, возвращение Дамаска в Лигу арабских государств (ЛАГ)."То, что мы видим в Газе, заставляет наши сердца болеть", - сказал глава МИД Кувейта, отметив, что международное сообщество должно предпринять усилия для урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей лавров