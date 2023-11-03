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Лавров обсудил с коллегой из Кувейта ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.11.2023
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13:36 03.11.2023 (обновлено: 13:45 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/lavrov-1907170150.html
Лавров обсудил с коллегой из Кувейта ситуацию на Ближнем Востоке
Лавров обсудил с коллегой из Кувейта ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.11.2023
Лавров обсудил с коллегой из Кувейта ситуацию на Ближнем Востоке
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с министром иностранных дел Кувейта Салемом Абдалла аль-Джабер ас-Сабахом эскалацию палестино-израильского... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:36
2023-11-03T13:45
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сергей лавров
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с министром иностранных дел Кувейта Салемом Абдалла аль-Джабер ас-Сабахом эскалацию палестино-израильского конфликта, главы дипведомств осудили неизбирательное применение силы и любые террористические акты."Говорили по актуальным региональным сюжетам. Приоритетное внимание мы уделили ближневосточному урегулированию с учетом резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Россия, как и Кувейт, категорически осуждает и отвергает любые террористические акты, равно как и неизбирательное применение силы против гражданского населения, захват заложников", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с кувейтским коллегой.Глава МИД РФ сообщил, что затронул с кувейтским министром сирийский вопрос, возвращение Дамаска в Лигу арабских государств (ЛАГ)."То, что мы видим в Газе, заставляет наши сердца болеть", - сказал глава МИД Кувейта, отметив, что международное сообщество должно предпринять усилия для урегулирования конфликта.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей лавров
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сергей Лавров
Лавров обсудил с коллегой из Кувейта ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров и глава МИД Кувейта обсудили эскалацию конфликта Палестины и Израиля

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с министром иностранных дел Кувейта Салемом Абдалла аль-Джабер ас-Сабахом эскалацию палестино-израильского конфликта, главы дипведомств осудили неизбирательное применение силы и любые террористические акты.
"Говорили по актуальным региональным сюжетам. Приоритетное внимание мы уделили ближневосточному урегулированию с учетом резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Россия, как и Кувейт, категорически осуждает и отвергает любые террористические акты, равно как и неизбирательное применение силы против гражданского населения, захват заложников", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с кувейтским коллегой.
Глава МИД РФ сообщил, что затронул с кувейтским министром сирийский вопрос, возвращение Дамаска в Лигу арабских государств (ЛАГ).
"То, что мы видим в Газе, заставляет наши сердца болеть", - сказал глава МИД Кувейта, отметив, что международное сообщество должно предпринять усилия для урегулирования конфликта.
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСергей Лавров
 
 
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