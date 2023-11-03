https://ria.ru/20231103/lavrov-1907170150.html
Лавров обсудил с коллегой из Кувейта ситуацию на Ближнем Востоке
Лавров обсудил с коллегой из Кувейта ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.11.2023
Лавров обсудил с коллегой из Кувейта ситуацию на Ближнем Востоке
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с министром иностранных дел Кувейта Салемом Абдалла аль-Джабер ас-Сабахом эскалацию палестино-израильского... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:36
2023-11-03T13:36
2023-11-03T13:45
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с министром иностранных дел Кувейта Салемом Абдалла аль-Джабер ас-Сабахом эскалацию палестино-израильского конфликта, главы дипведомств осудили неизбирательное применение силы и любые террористические акты."Говорили по актуальным региональным сюжетам. Приоритетное внимание мы уделили ближневосточному урегулированию с учетом резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Россия, как и Кувейт, категорически осуждает и отвергает любые террористические акты, равно как и неизбирательное применение силы против гражданского населения, захват заложников", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с кувейтским коллегой.Глава МИД РФ сообщил, что затронул с кувейтским министром сирийский вопрос, возвращение Дамаска в Лигу арабских государств (ЛАГ)."То, что мы видим в Газе, заставляет наши сердца болеть", - сказал глава МИД Кувейта, отметив, что международное сообщество должно предпринять усилия для урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_34:0:943:682_1920x0_80_0_0_c905d8323b10f99ebec17aa2b764f91e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей лавров
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сергей Лавров
Лавров обсудил с коллегой из Кувейта ситуацию на Ближнем Востоке
Лавров и глава МИД Кувейта обсудили эскалацию конфликта Палестины и Израиля
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с министром иностранных дел Кувейта Салемом Абдалла аль-Джабер ас-Сабахом эскалацию палестино-израильского конфликта, главы дипведомств осудили неизбирательное применение силы и любые террористические акты.
"Говорили по актуальным региональным сюжетам. Приоритетное внимание мы уделили ближневосточному урегулированию с учетом резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Россия, как и Кувейт, категорически осуждает и отвергает любые террористические акты, равно как и неизбирательное применение силы против гражданского населения, захват заложников", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с кувейтским коллегой.
Глава МИД РФ сообщил, что затронул с кувейтским министром сирийский вопрос, возвращение Дамаска
в Лигу арабских государств (ЛАГ
).
"То, что мы видим в Газе, заставляет наши сердца болеть", - сказал глава МИД Кувейта, отметив, что международное сообщество должно предпринять усилия для урегулирования конфликта.
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев