https://ria.ru/20231103/lavrov-1907150135.html

Лавров начал встречу с главой МИД Кувейта

Лавров начал встречу с главой МИД Кувейта - РИА Новости, 03.11.2023

Лавров начал встречу с главой МИД Кувейта

Главы МИД России и Кувейта Сергей Лавров и Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах проводят переговоры в Москве. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:17

2023-11-03T12:17

2023-11-03T12:59

кувейт

москва

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Главы МИД России и Кувейта Сергей Лавров и Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах проводят переговоры в Москве."Совсем недавно - в марте этого года - мы отметили шестидесятую годовщину установления дипломатических отношений. Сегодня у нас очень хорошая возможность провести обзор всех сфер нашего сотрудничества в соответствии с теми договорённостями, которые были достигнуты нашими руководителями", - сказал Лавров в начале переговоров.Глава МИД Кувейта, в свою очередь, отметил, что обе страны связывают крепкие отношения."Надеемся, что сможем обсудить пути их расширения и продвижения. И, конечно, я надеюсь, что будет возможность обсудить с вами текущие события в мире и регионе. Мы наблюдаем большие вызовы, с которыми сталкивается регион. Я буду признателен за честные и прозрачные оценки этих событий", - сказал кувейтский дипломат.

https://ria.ru/20230606/tanki-1876504681.html

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кувейт, москва, россия, сергей лавров