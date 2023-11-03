https://ria.ru/20231103/lavrov-1907150135.html
Лавров начал встречу с главой МИД Кувейта
Лавров начал встречу с главой МИД Кувейта - РИА Новости, 03.11.2023
Лавров начал встречу с главой МИД Кувейта
Главы МИД России и Кувейта Сергей Лавров и Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах проводят переговоры в Москве. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:17
2023-11-03T12:17
2023-11-03T12:59
кувейт
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россия
сергей лавров
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Главы МИД России и Кувейта Сергей Лавров и Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах проводят переговоры в Москве."Совсем недавно - в марте этого года - мы отметили шестидесятую годовщину установления дипломатических отношений. Сегодня у нас очень хорошая возможность провести обзор всех сфер нашего сотрудничества в соответствии с теми договорённостями, которые были достигнуты нашими руководителями", - сказал Лавров в начале переговоров.Глава МИД Кувейта, в свою очередь, отметил, что обе страны связывают крепкие отношения."Надеемся, что сможем обсудить пути их расширения и продвижения. И, конечно, я надеюсь, что будет возможность обсудить с вами текущие события в мире и регионе. Мы наблюдаем большие вызовы, с которыми сталкивается регион. Я буду признателен за честные и прозрачные оценки этих событий", - сказал кувейтский дипломат.
https://ria.ru/20230606/tanki-1876504681.html
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кувейт, москва, россия, сергей лавров
Кувейт, Москва, Россия, Сергей Лавров
Лавров начал встречу с главой МИД Кувейта
Лавров проводит встречу с главой МИД Кувейта в Москве
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Главы МИД России и Кувейта Сергей Лавров и Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах проводят переговоры в Москве.
"Совсем недавно - в марте этого года - мы отметили шестидесятую годовщину установления дипломатических отношений. Сегодня у нас очень хорошая возможность провести обзор всех сфер нашего сотрудничества в соответствии с теми договорённостями, которые были достигнуты нашими руководителями", - сказал Лавров в начале переговоров.
Глава МИД Кувейта, в свою очередь, отметил, что обе страны связывают крепкие отношения.
"Надеемся, что сможем обсудить пути их расширения и продвижения. И, конечно, я надеюсь, что будет возможность обсудить с вами текущие события в мире и регионе. Мы наблюдаем большие вызовы, с которыми сталкивается регион. Я буду признателен за честные и прозрачные оценки этих событий", - сказал кувейтский дипломат.
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