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Лавров начал встречу с главой МИД Кувейта - РИА Новости, 03.11.2023
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12:17 03.11.2023 (обновлено: 12:59 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/lavrov-1907150135.html
Лавров начал встречу с главой МИД Кувейта
Лавров начал встречу с главой МИД Кувейта - РИА Новости, 03.11.2023
Лавров начал встречу с главой МИД Кувейта
Главы МИД России и Кувейта Сергей Лавров и Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах проводят переговоры в Москве. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:17
2023-11-03T12:59
кувейт
москва
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Главы МИД России и Кувейта Сергей Лавров и Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах проводят переговоры в Москве."Совсем недавно - в марте этого года - мы отметили шестидесятую годовщину установления дипломатических отношений. Сегодня у нас очень хорошая возможность провести обзор всех сфер нашего сотрудничества в соответствии с теми договорённостями, которые были достигнуты нашими руководителями", - сказал Лавров в начале переговоров.Глава МИД Кувейта, в свою очередь, отметил, что обе страны связывают крепкие отношения."Надеемся, что сможем обсудить пути их расширения и продвижения. И, конечно, я надеюсь, что будет возможность обсудить с вами текущие события в мире и регионе. Мы наблюдаем большие вызовы, с которыми сталкивается регион. Я буду признателен за честные и прозрачные оценки этих событий", - сказал кувейтский дипломат.
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кувейт, москва, россия, сергей лавров
Кувейт, Москва, Россия, Сергей Лавров
Лавров начал встречу с главой МИД Кувейта

Лавров проводит встречу с главой МИД Кувейта в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Кувейта Салемом Абдуллой аль-Джабером ас-Сабахом в Москве. 3 ноября 2023
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Кувейта Салемом Абдуллой аль-Джабером ас-Сабахом в Москве. 3 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Кувейта Салемом Абдуллой аль-Джабером ас-Сабахом в Москве. 3 ноября 2023
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Главы МИД России и Кувейта Сергей Лавров и Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах проводят переговоры в Москве.
"Совсем недавно - в марте этого года - мы отметили шестидесятую годовщину установления дипломатических отношений. Сегодня у нас очень хорошая возможность провести обзор всех сфер нашего сотрудничества в соответствии с теми договорённостями, которые были достигнуты нашими руководителями", - сказал Лавров в начале переговоров.
Глава МИД Кувейта, в свою очередь, отметил, что обе страны связывают крепкие отношения.
"Надеемся, что сможем обсудить пути их расширения и продвижения. И, конечно, я надеюсь, что будет возможность обсудить с вами текущие события в мире и регионе. Мы наблюдаем большие вызовы, с которыми сталкивается регион. Я буду признателен за честные и прозрачные оценки этих событий", - сказал кувейтский дипломат.
Танк Т-72Б3 - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Россия и Кувейт обсуждали сделку по поставкам российских танков
6 июня, 15:48
 
КувейтМоскваРоссияСергей Лавров
 
 
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