https://ria.ru/20231103/kultura-1907212661.html
Новосибирская филармония получила изготовленные монахами в ЛНР скрипки
Новосибирская филармония получила изготовленные монахами в ЛНР скрипки - РИА Новости, 03.11.2023
Новосибирская филармония получила изготовленные монахами в ЛНР скрипки
Министерство культуры Новосибирской области приобрело у мужского монастыря в Луганской народной республике скрипки для местной филармонии. Их уже передали... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:24
2023-11-03T15:24
2023-11-03T15:50
культура
луганская народная республика
новосибирская область
донбасс
новосибирская государственная филармония
музыка
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НОВОСИБИРСК, 3 ноя - РИА Новости. Министерство культуры Новосибирской области приобрело у мужского монастыря в Луганской народной республике скрипки для местной филармонии. Их уже передали музыкантам, сообщило правительство региона. Сотрудники регионального минкульта на прошлой неделе посетили скрипичную мастерскую при Свято-Иоанно-Предтеченском мужском монастыре в селе Чугинка ЛНР, где создают уникальные инструменты. "В ходе рабочего визита на Донбасс была достигнута договоренность о приобретении двух скрипок, изготовленных специально для коллективов Новосибирской государственной филармонии. И эти уникальные инструменты ручной работы, аналогов которых нет за Уралом, доставлены в наш регион и обязательно найдут своего слушателя", – сказал и.о. министра культуры региона Юрий Зимняков. В облправительстве пояснили, что наместник монастыря архимандрит Варфоломей имеет музыкальное образование по классу скрипки. Наличие слуха и специального образования помогает в изготовлении инструментов высокого качества. Их уже оценили участники профильных выставок в Австрии, Германии и Франции.
https://ria.ru/20231003/skripka-1900258039.html
луганская народная республика
новосибирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, новосибирская область, донбасс, новосибирская государственная филармония, музыка
Культура, Луганская Народная Республика, Новосибирская область, Донбасс, Новосибирская государственная филармония, Музыка
Новосибирская филармония получила изготовленные монахами в ЛНР скрипки
Власти Новосибирска купили для филармонии изготовленные монахами в ЛНР скрипки
НОВОСИБИРСК, 3 ноя - РИА Новости. Министерство культуры Новосибирской области приобрело у мужского монастыря в Луганской народной республике скрипки для местной филармонии. Их уже передали музыкантам, сообщило правительство региона.
Сотрудники регионального минкульта на прошлой неделе посетили скрипичную мастерскую при Свято-Иоанно-Предтеченском мужском монастыре в селе Чугинка ЛНР, где создают уникальные инструменты.
«
"В ходе рабочего визита на Донбасс была достигнута договоренность о приобретении двух скрипок, изготовленных специально для коллективов Новосибирской государственной филармонии. И эти уникальные инструменты ручной работы, аналогов которых нет за Уралом, доставлены в наш регион и обязательно найдут своего слушателя", – сказал и.о. министра культуры региона Юрий Зимняков.
В облправительстве пояснили, что наместник монастыря архимандрит Варфоломей имеет музыкальное образование по классу скрипки. Наличие слуха и специального образования помогает в изготовлении инструментов высокого качества. Их уже оценили участники профильных выставок в Австрии, Германии и Франции.
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