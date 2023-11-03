https://ria.ru/20231103/kultura-1907212661.html

Новосибирская филармония получила изготовленные монахами в ЛНР скрипки

Новосибирская филармония получила изготовленные монахами в ЛНР скрипки - РИА Новости, 03.11.2023

Новосибирская филармония получила изготовленные монахами в ЛНР скрипки

Министерство культуры Новосибирской области приобрело у мужского монастыря в Луганской народной республике скрипки для местной филармонии. Их уже передали... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:24

2023-11-03T15:24

2023-11-03T15:50

культура

луганская народная республика

новосибирская область

донбасс

новосибирская государственная филармония

музыка

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НОВОСИБИРСК, 3 ноя - РИА Новости. Министерство культуры Новосибирской области приобрело у мужского монастыря в Луганской народной республике скрипки для местной филармонии. Их уже передали музыкантам, сообщило правительство региона. Сотрудники регионального минкульта на прошлой неделе посетили скрипичную мастерскую при Свято-Иоанно-Предтеченском мужском монастыре в селе Чугинка ЛНР, где создают уникальные инструменты. "В ходе рабочего визита на Донбасс была достигнута договоренность о приобретении двух скрипок, изготовленных специально для коллективов Новосибирской государственной филармонии. И эти уникальные инструменты ручной работы, аналогов которых нет за Уралом, доставлены в наш регион и обязательно найдут своего слушателя", – сказал и.о. министра культуры региона Юрий Зимняков. В облправительстве пояснили, что наместник монастыря архимандрит Варфоломей имеет музыкальное образование по классу скрипки. Наличие слуха и специального образования помогает в изготовлении инструментов высокого качества. Их уже оценили участники профильных выставок в Австрии, Германии и Франции.

https://ria.ru/20231003/skripka-1900258039.html

луганская народная республика

новосибирская область

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

луганская народная республика, новосибирская область, донбасс, новосибирская государственная филармония, музыка