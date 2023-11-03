https://ria.ru/20231103/korruptsiya-1907214919.html

Путин заявил, что у Запада не получится побороть украинскую коррупцию

Путин заявил, что у Запада не получится побороть украинскую коррупцию - РИА Новости, 03.11.2023

Путин заявил, что у Запада не получится побороть украинскую коррупцию

Коррупция на Украине практически узаконена, у Запада не получится с ней побороться, они задумали смену политических и экономических элит на Украине, но "всё... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:26

2023-11-03T15:26

2023-11-03T16:34

украина

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Коррупция на Украине практически узаконена, у Запада не получится с ней побороться, они задумали смену политических и экономических элит на Украине, но "всё будет то же самое", заявил президент России Владимир Путин."Там (на Украине) эта коррупция, она фактически узаконена. Почему американцы пытаются бороться с этой коррупцией и ничего не получается? Я думаю, что и не получится", - сказал Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ.Глава государства добавил, что американцы на Украине сейчас задумали смену элит и экономических, и политических, но это не решит проблему, и "все будет то же самое"."А у нас так не должно быть. Да, проблемы есть, но мы должны их вместе преодолевать и внедрять постепенно, в том числе, правовые стандарты российские (в новых регионах РФ)", - объяснил Путин.Президент привел в пример постепенное внедрение российской правовой базы, как это было в Крыму."Это непросто сделать. Но мы постепенно будем это делать и делаем уже", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20231103/ukraina-1907235484.html

https://ria.ru/20231103/putin-1907231815.html

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"Челюсть отвалилась": Путин о размахе коррупции на Украине "Челюсть отвалилась": Путин о размахе коррупции на Украине 2023-11-03T15:26 true PT0M32S

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украина, политика, россия, владимир путин