https://ria.ru/20231103/korruptsiya-1907214829.html

Путин заявил о высочайшем уровне коррупции на Украине

Путин заявил о высочайшем уровне коррупции на Украине - РИА Новости, 03.11.2023

Путин заявил о высочайшем уровне коррупции на Украине

Такой коррупции, как на Украине, нет в мире, там все имеет цену, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:26

2023-11-03T15:26

2023-11-03T16:32

украина

владимир путин

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Такой коррупции, как на Украине, нет в мире, там все имеет цену, заявил президент России Владимир Путин."У нас и в России много проблем. И в России, и во всем мире боремся с коррупцией, но то, как жила Украина в рамках украинской коррупции, такого в мире нет, я вас уверяю, можете мне поверить, я же плотно общался с бывшими руководителями", - сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты России.По его словам, на Украине все имеет свою цену - даже голос в Верховном суде, в Конституционном суде.Путин вспомнил, что, когда обсуждал какие-то вопросы с украинскими коллегами, они ему прямо отвечали, что решат вопрос по такой-то цене. "Это мы решим, это стоит столько-то", - заявил Путин."Это мне говорили первые лица государства. У меня просто челюсть отваливалась: я говорю, что у вас вот так? Ну, да у нас вот так". - добавил президент.

https://ria.ru/20231103/putin-1907231815.html

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Челюсть отвалилась": Путин о размахе коррупции на Украине "Челюсть отвалилась": Путин о размахе коррупции на Украине 2023-11-03T15:26 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, владимир путин