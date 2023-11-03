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Путин заявил о высочайшем уровне коррупции на Украине - РИА Новости, 03.11.2023
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15:26 03.11.2023 (обновлено: 16:32 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/korruptsiya-1907214829.html
Путин заявил о высочайшем уровне коррупции на Украине
Путин заявил о высочайшем уровне коррупции на Украине - РИА Новости, 03.11.2023
Путин заявил о высочайшем уровне коррупции на Украине
Такой коррупции, как на Украине, нет в мире, там все имеет цену, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:26
2023-11-03T16:32
украина
владимир путин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Такой коррупции, как на Украине, нет в мире, там все имеет цену, заявил президент России Владимир Путин."У нас и в России много проблем. И в России, и во всем мире боремся с коррупцией, но то, как жила Украина в рамках украинской коррупции, такого в мире нет, я вас уверяю, можете мне поверить, я же плотно общался с бывшими руководителями", - сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты России.По его словам, на Украине все имеет свою цену - даже голос в Верховном суде, в Конституционном суде.Путин вспомнил, что, когда обсуждал какие-то вопросы с украинскими коллегами, они ему прямо отвечали, что решат вопрос по такой-то цене. "Это мы решим, это стоит столько-то", - заявил Путин."Это мне говорили первые лица государства. У меня просто челюсть отваливалась: я говорю, что у вас вот так? Ну, да у нас вот так". - добавил президент.
https://ria.ru/20231103/putin-1907231815.html
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"Челюсть отвалилась": Путин о размахе коррупции на Украине
"Челюсть отвалилась": Путин о размахе коррупции на Украине
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украина, владимир путин
Украина, Владимир Путин
Путин заявил о высочайшем уровне коррупции на Украине

Путин: нигде в мире нет такой коррупции, как на Украине, там все имеет цену

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Такой коррупции, как на Украине, нет в мире, там все имеет цену, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас и в России много проблем. И в России, и во всем мире боремся с коррупцией, но то, как жила Украина в рамках украинской коррупции, такого в мире нет, я вас уверяю, можете мне поверить, я же плотно общался с бывшими руководителями", - сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты России.
По его словам, на Украине все имеет свою цену - даже голос в Верховном суде, в Конституционном суде.
Путин вспомнил, что, когда обсуждал какие-то вопросы с украинскими коллегами, они ему прямо отвечали, что решат вопрос по такой-то цене. "Это мы решим, это стоит столько-то", - заявил Путин.
"Это мне говорили первые лица государства. У меня просто челюсть отваливалась: я говорю, что у вас вот так? Ну, да у нас вот так". - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Путин заявил, что Украина продает оружие на Ближний Восток
Вчера, 15:45
 
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