https://ria.ru/20231103/kontrnastuplenie-1907095162.html

"Время пришло": Зеленскому раскрыли, что произойдет после катастрофы в ВСУ

"Время пришло": Зеленскому раскрыли, что произойдет после катастрофы в ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023

"Время пришло": Зеленскому раскрыли, что произойдет после катастрофы в ВСУ

Контрнаступление, в провале которого недавно публично признался главком ВСУ Валерий Залужный, было заранее обречено на крах, поэтому сейчас необходимо... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T08:58

2023-11-03T08:58

2023-11-03T08:58

в мире

киев

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Контрнаступление, в провале которого недавно публично признался главком ВСУ Валерий Залужный, было заранее обречено на крах, поэтому сейчас необходимо сфокусироваться на мирном разрешении конфликта, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Мы так долго об этом (о провале контрнаступления. – Прим. ред.) предупреждали! Пришло время прекратить бойню и перейти к переговорам о мире. Скорее!" – призвал он.Филиппо также подчеркнул, что Владимиру Зеленскому пора перестать рассчитывать на поддержку НАТО."Зеленский, с НАТО покончено", – подытожил политик.Ранее Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.

https://ria.ru/20231102/oblasti-1906849986.html

https://ria.ru/20231102/zaluzhnyy-1906828763.html

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в мире, киев, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато