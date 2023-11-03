https://ria.ru/20231103/konkurs-1907316931.html
Участниками конкурса "Это у нас семейное" стали более 520 тысяч человек
Участниками конкурса "Это у нас семейное" стали более 520 тысяч человек - РИА Новости, 03.11.2023
Участниками конкурса "Это у нас семейное" стали более 520 тысяч человек
Больше полумиллиона человек стали участниками конкурса "Это у нас семейное", прием заявок продолжается, сообщил первый заместитель руководителя Администрации... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T19:07
2023-11-03T19:07
2023-11-03T23:11
россия
сергей кириенко
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903335618_13:0:2815:1576_1920x0_80_0_0_82ec6a9cb9baaafbb909334df5ad1e8e.png
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Больше полумиллиона человек стали участниками конкурса "Это у нас семейное", прием заявок продолжается, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.О запуске конкурса "Это у нас семейное" объявил 4 сентября президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года. В нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений."На сегодняшнее число 523 тысячи человек, которые подали заявки в семейных командах на конкурс "Это у нас семейное", - сказал Кириенко журналистам.Он отметил, что ежедневно в сутки поступает около 7-8 тысяч заявок.Кириенко напомнил, что президент при запуске проекта предположил, что этот конкурс будет самым массовым конкурсом платформы "Россия – страна возможностей", что, честно говоря, тогда "сложно было представить". "Президент, как всегда, оказался прав", - добавил Кириенко.По его словам, поток людей, желающих зарегистрироваться, не спадает, поэтому решили продлить срок принятия заявок."Очень много просьб, когда члены семьи разных поколений могут оказаться в разных городах, всем надо собраться. Поэтому сегодня наблюдательный совет рассмотрел многочисленные обращения, и принято решение (прием заявок) не останавливать", - пояснил Кириенко.Он отметил, что задания для тех, кто уже зарегистрирован, начнут поступать с 4 ноября."Можно уже участвовать, соревноваться, выполнять интересные задания, но прием заявок будет продолжаться", - подчеркнул Кириенко.Конкурс пройдет в несколько этапов, которые включают задачи разного уровня сложности. К примеру, в рамках дистанционного этапа участников просят приготовить блюдо по фирменному рецепту, сочинить песню, выполнить зарядку, подготовить сюрприз-поздравление ко Дню матери. Самый главный критерий конкурса – выполнять задания вместе всей семьей.
https://ria.ru/20230718/obrazovanie-1884841297.html
https://ria.ru/20231027/ipoteka-1905670605.html
https://ria.ru/20230929/mintrud-1899510801.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903335618_363:0:2464:1576_1920x0_80_0_0_5f3f5842d392bfaa7e4e8a7ef816a7d0.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей кириенко, владимир путин, общество
Россия, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Общество
Участниками конкурса "Это у нас семейное" стали более 520 тысяч человек
В России продлили прием заявок на конкурс "Это у нас семейное"
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Больше полумиллиона человек стали участниками конкурса "Это у нас семейное", прием заявок продолжается, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.
О запуске конкурса "Это у нас семейное" объявил 4 сентября президент России Владимир Путин
в сентябре 2023 года. В нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений.
Номинация о традиционных ценностях появилась в конкурсе "ПРО Образование"
"На сегодняшнее число 523 тысячи человек, которые подали заявки в семейных командах на конкурс "Это у нас семейное", - сказал Кириенко журналистам.
Он отметил, что ежедневно в сутки поступает около 7-8 тысяч заявок.
Кириенко напомнил, что президент при запуске проекта предположил, что этот конкурс будет самым массовым конкурсом платформы "Россия – страна возможностей", что, честно говоря, тогда "сложно было представить". "Президент, как всегда, оказался прав", - добавил Кириенко.
По его словам, поток людей, желающих зарегистрироваться, не спадает, поэтому решили продлить срок принятия заявок.
"Очень много просьб, когда члены семьи разных поколений могут оказаться в разных городах, всем надо собраться. Поэтому сегодня наблюдательный совет рассмотрел многочисленные обращения, и принято решение (прием заявок) не останавливать", - пояснил Кириенко.
Правительство выделит допсредства на ипотечные платежи многодетным
Он отметил, что задания для тех, кто уже зарегистрирован, начнут поступать с 4 ноября.
"Можно уже участвовать, соревноваться, выполнять интересные задания, но прием заявок будет продолжаться", - подчеркнул Кириенко.
Конкурс пройдет в несколько этапов, которые включают задачи разного уровня сложности. К примеру, в рамках дистанционного этапа участников просят приготовить блюдо по фирменному рецепту, сочинить песню, выполнить зарядку, подготовить сюрприз-поздравление ко Дню матери. Самый главный критерий конкурса – выполнять задания вместе всей семьей.
В бюджет заложили свыше двух триллионов рублей на поддержку семей с детьми