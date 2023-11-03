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Участниками конкурса "Это у нас семейное" стали более 520 тысяч человек - РИА Новости, 03.11.2023
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19:07 03.11.2023 (обновлено: 23:11 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/konkurs-1907316931.html
Участниками конкурса "Это у нас семейное" стали более 520 тысяч человек
Участниками конкурса "Это у нас семейное" стали более 520 тысяч человек - РИА Новости, 03.11.2023
Участниками конкурса "Это у нас семейное" стали более 520 тысяч человек
Больше полумиллиона человек стали участниками конкурса "Это у нас семейное", прием заявок продолжается, сообщил первый заместитель руководителя Администрации... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T19:07
2023-11-03T23:11
россия
сергей кириенко
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Больше полумиллиона человек стали участниками конкурса "Это у нас семейное", прием заявок продолжается, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.О запуске конкурса "Это у нас семейное" объявил 4 сентября президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года. В нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений."На сегодняшнее число 523 тысячи человек, которые подали заявки в семейных командах на конкурс "Это у нас семейное", - сказал Кириенко журналистам.Он отметил, что ежедневно в сутки поступает около 7-8 тысяч заявок.Кириенко напомнил, что президент при запуске проекта предположил, что этот конкурс будет самым массовым конкурсом платформы "Россия – страна возможностей", что, честно говоря, тогда "сложно было представить". "Президент, как всегда, оказался прав", - добавил Кириенко.По его словам, поток людей, желающих зарегистрироваться, не спадает, поэтому решили продлить срок принятия заявок."Очень много просьб, когда члены семьи разных поколений могут оказаться в разных городах, всем надо собраться. Поэтому сегодня наблюдательный совет рассмотрел многочисленные обращения, и принято решение (прием заявок) не останавливать", - пояснил Кириенко.Он отметил, что задания для тех, кто уже зарегистрирован, начнут поступать с 4 ноября."Можно уже участвовать, соревноваться, выполнять интересные задания, но прием заявок будет продолжаться", - подчеркнул Кириенко.Конкурс пройдет в несколько этапов, которые включают задачи разного уровня сложности. К примеру, в рамках дистанционного этапа участников просят приготовить блюдо по фирменному рецепту, сочинить песню, выполнить зарядку, подготовить сюрприз-поздравление ко Дню матери. Самый главный критерий конкурса – выполнять задания вместе всей семьей.
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россия, сергей кириенко, владимир путин, общество
Россия, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Общество
Участниками конкурса "Это у нас семейное" стали более 520 тысяч человек

В России продлили прием заявок на конкурс "Это у нас семейное"

© Фото : Это у нас семейное/ВКонтактеКадр из презентационного видео конкурса "Это у нас семейное"
Кадр из презентационного видео конкурса Это у нас семейное - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : Это у нас семейное/ВКонтакте
Кадр из презентационного видео конкурса "Это у нас семейное"
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Больше полумиллиона человек стали участниками конкурса "Это у нас семейное", прием заявок продолжается, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.
О запуске конкурса "Это у нас семейное" объявил 4 сентября президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года. В нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений.
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"На сегодняшнее число 523 тысячи человек, которые подали заявки в семейных командах на конкурс "Это у нас семейное", - сказал Кириенко журналистам.
Он отметил, что ежедневно в сутки поступает около 7-8 тысяч заявок.
Кириенко напомнил, что президент при запуске проекта предположил, что этот конкурс будет самым массовым конкурсом платформы "Россия – страна возможностей", что, честно говоря, тогда "сложно было представить". "Президент, как всегда, оказался прав", - добавил Кириенко.
По его словам, поток людей, желающих зарегистрироваться, не спадает, поэтому решили продлить срок принятия заявок.
"Очень много просьб, когда члены семьи разных поколений могут оказаться в разных городах, всем надо собраться. Поэтому сегодня наблюдательный совет рассмотрел многочисленные обращения, и принято решение (прием заявок) не останавливать", - пояснил Кириенко.
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Он отметил, что задания для тех, кто уже зарегистрирован, начнут поступать с 4 ноября.
"Можно уже участвовать, соревноваться, выполнять интересные задания, но прием заявок будет продолжаться", - подчеркнул Кириенко.
Конкурс пройдет в несколько этапов, которые включают задачи разного уровня сложности. К примеру, в рамках дистанционного этапа участников просят приготовить блюдо по фирменному рецепту, сочинить песню, выполнить зарядку, подготовить сюрприз-поздравление ко Дню матери. Самый главный критерий конкурса – выполнять задания вместе всей семьей.
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