https://ria.ru/20231103/konkurs-1907316931.html

Участниками конкурса "Это у нас семейное" стали более 520 тысяч человек

Участниками конкурса "Это у нас семейное" стали более 520 тысяч человек - РИА Новости, 03.11.2023

Участниками конкурса "Это у нас семейное" стали более 520 тысяч человек

Больше полумиллиона человек стали участниками конкурса "Это у нас семейное", прием заявок продолжается, сообщил первый заместитель руководителя Администрации... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T19:07

2023-11-03T19:07

2023-11-03T23:11

россия

сергей кириенко

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903335618_13:0:2815:1576_1920x0_80_0_0_82ec6a9cb9baaafbb909334df5ad1e8e.png

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Больше полумиллиона человек стали участниками конкурса "Это у нас семейное", прием заявок продолжается, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.О запуске конкурса "Это у нас семейное" объявил 4 сентября президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года. В нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений."На сегодняшнее число 523 тысячи человек, которые подали заявки в семейных командах на конкурс "Это у нас семейное", - сказал Кириенко журналистам.Он отметил, что ежедневно в сутки поступает около 7-8 тысяч заявок.Кириенко напомнил, что президент при запуске проекта предположил, что этот конкурс будет самым массовым конкурсом платформы "Россия – страна возможностей", что, честно говоря, тогда "сложно было представить". "Президент, как всегда, оказался прав", - добавил Кириенко.По его словам, поток людей, желающих зарегистрироваться, не спадает, поэтому решили продлить срок принятия заявок."Очень много просьб, когда члены семьи разных поколений могут оказаться в разных городах, всем надо собраться. Поэтому сегодня наблюдательный совет рассмотрел многочисленные обращения, и принято решение (прием заявок) не останавливать", - пояснил Кириенко.Он отметил, что задания для тех, кто уже зарегистрирован, начнут поступать с 4 ноября."Можно уже участвовать, соревноваться, выполнять интересные задания, но прием заявок будет продолжаться", - подчеркнул Кириенко.Конкурс пройдет в несколько этапов, которые включают задачи разного уровня сложности. К примеру, в рамках дистанционного этапа участников просят приготовить блюдо по фирменному рецепту, сочинить песню, выполнить зарядку, подготовить сюрприз-поздравление ко Дню матери. Самый главный критерий конкурса – выполнять задания вместе всей семьей.

https://ria.ru/20230718/obrazovanie-1884841297.html

https://ria.ru/20231027/ipoteka-1905670605.html

https://ria.ru/20230929/mintrud-1899510801.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей кириенко, владимир путин, общество