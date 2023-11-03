https://ria.ru/20231103/konflikty-1907229795.html
Си Цзиньпин призвал Европу содействовать региональному миру
Си Цзиньпин призвал Европу содействовать региональному миру - РИА Новости, 03.11.2023
Си Цзиньпин призвал Европу содействовать региональному миру
Китай и Европа должны быть привержены урегулированию конфликтов, снижению напряженности и содействовать региональному миру и развитию, заявил в пятницу... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:41
2023-11-03T15:41
2023-11-03T15:41
в мире
китай
европа
германия
олаф шольц
си цзиньпин
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ПЕКИН, 3 ноя – РИА Новости. Китай и Европа должны быть привержены урегулированию конфликтов, снижению напряженности и содействовать региональному миру и развитию, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в формате видеоконференции. "Китай и Европа должны быть привержены урегулированию конфликтов, снижению напряженности, а также играть позитивную роль в содействии региональному миру и развитию", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Шольц в свою очередь представил позицию Германии по палестино-израильскому конфликту и украинскому кризису, а также выразил надежду на поддержание тесного взаимодействия с Китаем.
https://ria.ru/20231103/konflikty-1907204695.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, европа, германия, олаф шольц, си цзиньпин
В мире, Китай, Европа, Германия, Олаф Шольц, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин призвал Европу содействовать региональному миру
Си Цзиньпин: Китай и Европа должны быть привержены урегулированию конфликтов