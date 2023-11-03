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Си Цзиньпин призвал Европу содействовать региональному миру - РИА Новости, 03.11.2023
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15:41 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/konflikty-1907229795.html
Си Цзиньпин призвал Европу содействовать региональному миру
Си Цзиньпин призвал Европу содействовать региональному миру - РИА Новости, 03.11.2023
Си Цзиньпин призвал Европу содействовать региональному миру
Китай и Европа должны быть привержены урегулированию конфликтов, снижению напряженности и содействовать региональному миру и развитию, заявил в пятницу... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:41
2023-11-03T15:41
в мире
китай
европа
германия
олаф шольц
си цзиньпин
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ПЕКИН, 3 ноя – РИА Новости. Китай и Европа должны быть привержены урегулированию конфликтов, снижению напряженности и содействовать региональному миру и развитию, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в формате видеоконференции. &quot;Китай и Европа должны быть привержены урегулированию конфликтов, снижению напряженности, а также играть позитивную роль в содействии региональному миру и развитию&quot;, - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Шольц в свою очередь представил позицию Германии по палестино-израильскому конфликту и украинскому кризису, а также выразил надежду на поддержание тесного взаимодействия с Китаем.
https://ria.ru/20231103/konflikty-1907204695.html
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в мире, китай, европа, германия, олаф шольц, си цзиньпин
В мире, Китай, Европа, Германия, Олаф Шольц, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин призвал Европу содействовать региональному миру

Си Цзиньпин: Китай и Европа должны быть привержены урегулированию конфликтов

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 ноя – РИА Новости. Китай и Европа должны быть привержены урегулированию конфликтов, снижению напряженности и содействовать региональному миру и развитию, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в формате видеоконференции.
«

"Китай и Европа должны быть привержены урегулированию конфликтов, снижению напряженности, а также играть позитивную роль в содействии региональному миру и развитию", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Шольц в свою очередь представил позицию Германии по палестино-израильскому конфликту и украинскому кризису, а также выразил надежду на поддержание тесного взаимодействия с Китаем.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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В миреКитайЕвропаГерманияОлаф ШольцСи Цзиньпин
 
 
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