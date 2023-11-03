https://ria.ru/20231103/konflikty-1907204695.html

Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию на Украине и в Газе

Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию на Украине и в Газе - РИА Новости, 03.11.2023

Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию на Украине и в Газе

Поддержка одной из сторон в палестино-израильском или украинском конфликтах при игнорировании законных требований другой приведет к эскалации, заявил в пятницу... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:12

2023-11-03T15:12

2023-11-03T15:42

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си цзиньпин

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олаф шольц

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ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Поддержка одной из сторон в палестино-израильском или украинском конфликтах при игнорировании законных требований другой приведет к эскалации, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в формате видеоконференции."Будь то палестино-израильский конфликт или украинский кризис, чтобы решить его в корне, нам необходимо еще глубже задуматься о вопросах безопасности, придерживаться концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности и содействовать построению сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он подчеркнул, что "сужение пространства безопасности других государств, односторонняя поддержка одной из сторон (конфликта - ред.) при игнорировании законных требований другой приведет к региональному дисбалансу, разрастанию и эскалации конфликтов".

https://ria.ru/20231103/krizis-1907155196.html

украина

китай

европа

германия

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Наталья Макарова

в мире, украина, китай, европа, си цзиньпин, германия, олаф шольц