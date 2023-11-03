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Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию на Украине и в Газе - РИА Новости, 03.11.2023
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15:12 03.11.2023 (обновлено: 15:42 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/konflikty-1907204695.html
Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию на Украине и в Газе
Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию на Украине и в Газе - РИА Новости, 03.11.2023
Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию на Украине и в Газе
Поддержка одной из сторон в палестино-израильском или украинском конфликтах при игнорировании законных требований другой приведет к эскалации, заявил в пятницу... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:12
2023-11-03T15:42
в мире
украина
китай
европа
си цзиньпин
германия
олаф шольц
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ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Поддержка одной из сторон в палестино-израильском или украинском конфликтах при игнорировании законных требований другой приведет к эскалации, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в формате видеоконференции.&quot;Будь то палестино-израильский конфликт или украинский кризис, чтобы решить его в корне, нам необходимо еще глубже задуматься о вопросах безопасности, придерживаться концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности и содействовать построению сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности&quot;, - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он подчеркнул, что "сужение пространства безопасности других государств, односторонняя поддержка одной из сторон (конфликта - ред.) при игнорировании законных требований другой приведет к региональному дисбалансу, разрастанию и эскалации конфликтов".
https://ria.ru/20231103/krizis-1907155196.html
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в мире, украина, китай, европа, си цзиньпин, германия, олаф шольц
В мире, Украина, Китай, Европа, Си Цзиньпин, Германия, Олаф Шольц
Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию на Украине и в Газе

Си Цзиньпин предостерег от поддержки одной стороны в любых конфликтах

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Поддержка одной из сторон в палестино-израильском или украинском конфликтах при игнорировании законных требований другой приведет к эскалации, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в формате видеоконференции.
«

"Будь то палестино-израильский конфликт или украинский кризис, чтобы решить его в корне, нам необходимо еще глубже задуматься о вопросах безопасности, придерживаться концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности и содействовать построению сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Он подчеркнул, что "сужение пространства безопасности других государств, односторонняя поддержка одной из сторон (конфликта - ред.) при игнорировании законных требований другой приведет к региональному дисбалансу, разрастанию и эскалации конфликтов".
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