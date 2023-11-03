Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию на Украине и в Газе
Си Цзиньпин предостерег от поддержки одной стороны в любых конфликтах
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Поддержка одной из сторон в палестино-израильском или украинском конфликтах при игнорировании законных требований другой приведет к эскалации, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в формате видеоконференции.
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"Будь то палестино-израильский конфликт или украинский кризис, чтобы решить его в корне, нам необходимо еще глубже задуматься о вопросах безопасности, придерживаться концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности и содействовать построению сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он подчеркнул, что "сужение пространства безопасности других государств, односторонняя поддержка одной из сторон (конфликта - ред.) при игнорировании законных требований другой приведет к региональному дисбалансу, разрастанию и эскалации конфликтов".