https://ria.ru/20231103/konflikt-1907097467.html

Экс-чиновник ООН предостерег США от расширения конфликта на Ближнем Востоке

Экс-чиновник ООН предостерег США от расширения конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.11.2023

Экс-чиновник ООН предостерег США от расширения конфликта на Ближнем Востоке

США совершат "огромную ошибку", если еще более активно вмешаются конфликт между Израилем и ХАМАС, заявил РИА Новости бывший директор нью-йоркского офиса... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T09:10

2023-11-03T09:10

2023-11-03T09:10

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

сша

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ООН, 3 ноя – РИА Новости. США совершат "огромную ошибку", если еще более активно вмешаются конфликт между Израилем и ХАМАС, заявил РИА Новости бывший директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер. Ранее Мохаибер уволился из ООН из-за подхода организации к палестино-израильскому урегулированию. Высокопоставленный чиновник перестал работать в ООН 1 ноября. Отвечая на вопрос о том, насколько вероятно, что США и другие западные страны разместят своих военных в секторе Газа, Мохаибер сказал: "Риск расширения конфликта высок и растет с каждым днем". "Думаю, контакты США (в регионе – ред.) в этом смысле не помогли. Думаю, для США будет огромной ошибкой увеличение своей вовлеченности. Им следует снижать свою вовлеченность и использовать свое влияние для установления полного прекращения огня, для обеспечения доставки гуманитарной помощи в Газу, восстановления Газы и завершения оккупации", - подчеркнул он. По его мнению, "Израиль может стереть в порошок весь сектор Газа". "Но он не сможет положить конец конфликту и прекратить вооруженное сопротивление. Израиль лишь спровоцирует более активное вооруженное сопротивление. ХАМАС появился из-за оккупации. Вы можете убить каждого лидера и боевика ХАМАС. Но все дети, которые сейчас в этих ужасных условиях, – они вырастут и захотят также противостоять (оккупации Израиля – ред.)", - отметил Мохаибер. "Так что если цель – это мир и прекращение конфликта, то (единственный) ответ – это завершение оккупации и установление политического режима на всей территории исторической Палестины и Израиля с опорой на международные права человека, демократию, равные права для христиан, мусульман и евреев – без исключения", - заключил он. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231103/pomosch-1907075844.html

https://ria.ru/20231102/gaza-1907053645.html

израиль

сша

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, сша