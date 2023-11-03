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СМИ: КНДР закрывает дипмиссии в ряде стран из-за экономических трудностей - РИА Новости, 03.11.2023
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05:18 03.11.2023 (обновлено: 06:04 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/kndr-1907086260.html
СМИ: КНДР закрывает дипмиссии в ряде стран из-за экономических трудностей
СМИ: КНДР закрывает дипмиссии в ряде стран из-за экономических трудностей - РИА Новости, 03.11.2023
СМИ: КНДР закрывает дипмиссии в ряде стран из-за экономических трудностей
КНДР закрывает дипмиссии в ряде стран, предположительно, из-за экономических трудностей на фоне усиления глобальных санкций против Северной Кореи, одним из... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T05:18
2023-11-03T06:04
в мире
испания
юн сок ель
оон
пхеньян
ангола
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СЕУЛ, 3 ноя – РИА Новости. КНДР закрывает дипмиссии в ряде стран, предположительно, из-за экономических трудностей на фоне усиления глобальных санкций против Северной Кореи, одним из последних шагов было закрытие посольства в Испании, передает южнокорейское агентство Рёнхап.Как сообщалось на сайте Коммунистической партии народов Испании, Пхеньян решил закрыть посольство в королевстве, его функции возьмет на себя посольство в Италии.Как сообщает агентство, закрытие посольства в Испании последовало за сообщениями северокорейских и африканских СМИ о том, что послы КНДР в Анголе и Уганде нанесли "прощальные" визиты вежливости лидерам стран, объявив о закрытии дипломатических миссий. Также японские СМИ сообщали, что Пхеньян планирует закрыть консульство в Гонконге, в основном из-за экономических трудностей. Министерство объединения Южной Кореи также объясняет такие шаги усилением глобальных санкций против КНДР. "Шквал таких мер, по-видимому, показывает, что для Севера более нецелесообразно поддерживать дипломатические миссии, так как их усилия по получению иностранной валюты потерпели неудачу из-за усиления санкций", - сказал агентству представитель министерства объединения на условиях анонимности. Согласно данным южнокорейского правительства, по состоянию на октябрь у КНДР действуют 53 дипломатические миссии — 47 посольств, три консульства и три представительства. Ожидается, что это число сократится до 49, если закроются дипмиссии в Анголе, Уганде, Испании и Гонконге. В мае 2022 года Россия и Китай наложили вето в Совете безопасности ООН на проект резолюции США об усилении санкций против Северной Кореи. Южная Корея на этом фоне уже 11 раз ввела собственные санкции в отношении КНДР с момента прихода к власти администрации президента Юн Сок Ёля в мае 2022 года. В общей сложности в санкционный список добавили 54 физических лица и 51 учреждение.
https://ria.ru/20231102/blinken-1906976774.html
https://ria.ru/20231004/ugroza-1900319698.html
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испания
пхеньян
ангола
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в мире, испания, юн сок ель, оон, пхеньян, ангола
В мире, Испания, Юн Сок Ель, ООН, Пхеньян, Ангола
СМИ: КНДР закрывает дипмиссии в ряде стран из-за экономических трудностей

"Ренхап": КНДР закрывает дипмиссии в ряде стран из-за экономических трудностей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители города с флагами КНДР во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Жители города с флагами КНДР во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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СЕУЛ, 3 ноя – РИА Новости. КНДР закрывает дипмиссии в ряде стран, предположительно, из-за экономических трудностей на фоне усиления глобальных санкций против Северной Кореи, одним из последних шагов было закрытие посольства в Испании, передает южнокорейское агентство Рёнхап.
Как сообщалось на сайте Коммунистической партии народов Испании, Пхеньян решил закрыть посольство в королевстве, его функции возьмет на себя посольство в Италии.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Блинкен в Сеуле поднимет вопрос сотрудничества России и КНДР
Вчера, 15:49
Как сообщает агентство, закрытие посольства в Испании последовало за сообщениями северокорейских и африканских СМИ о том, что послы КНДР в Анголе и Уганде нанесли "прощальные" визиты вежливости лидерам стран, объявив о закрытии дипломатических миссий. Также японские СМИ сообщали, что Пхеньян планирует закрыть консульство в Гонконге, в основном из-за экономических трудностей.
Министерство объединения Южной Кореи также объясняет такие шаги усилением глобальных санкций против КНДР.
"Шквал таких мер, по-видимому, показывает, что для Севера более нецелесообразно поддерживать дипломатические миссии, так как их усилия по получению иностранной валюты потерпели неудачу из-за усиления санкций", - сказал агентству представитель министерства объединения на условиях анонимности.
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4 октября, 05:20
Согласно данным южнокорейского правительства, по состоянию на октябрь у КНДР действуют 53 дипломатические миссии — 47 посольств, три консульства и три представительства. Ожидается, что это число сократится до 49, если закроются дипмиссии в Анголе, Уганде, Испании и Гонконге.
В мае 2022 года Россия и Китай наложили вето в Совете безопасности ООН на проект резолюции США об усилении санкций против Северной Кореи. Южная Корея на этом фоне уже 11 раз ввела собственные санкции в отношении КНДР с момента прихода к власти администрации президента Юн Сок Ёля в мае 2022 года. В общей сложности в санкционный список добавили 54 физических лица и 51 учреждение.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В Японии заявили о стремлении к нормализации отношений с КНДР
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