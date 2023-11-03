https://ria.ru/20231103/kndr-1907086260.html

СМИ: КНДР закрывает дипмиссии в ряде стран из-за экономических трудностей

СМИ: КНДР закрывает дипмиссии в ряде стран из-за экономических трудностей - РИА Новости, 03.11.2023

СМИ: КНДР закрывает дипмиссии в ряде стран из-за экономических трудностей

КНДР закрывает дипмиссии в ряде стран, предположительно, из-за экономических трудностей на фоне усиления глобальных санкций против Северной Кореи, одним из... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T05:18

2023-11-03T05:18

2023-11-03T06:04

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СЕУЛ, 3 ноя – РИА Новости. КНДР закрывает дипмиссии в ряде стран, предположительно, из-за экономических трудностей на фоне усиления глобальных санкций против Северной Кореи, одним из последних шагов было закрытие посольства в Испании, передает южнокорейское агентство Рёнхап.Как сообщалось на сайте Коммунистической партии народов Испании, Пхеньян решил закрыть посольство в королевстве, его функции возьмет на себя посольство в Италии.Как сообщает агентство, закрытие посольства в Испании последовало за сообщениями северокорейских и африканских СМИ о том, что послы КНДР в Анголе и Уганде нанесли "прощальные" визиты вежливости лидерам стран, объявив о закрытии дипломатических миссий. Также японские СМИ сообщали, что Пхеньян планирует закрыть консульство в Гонконге, в основном из-за экономических трудностей. Министерство объединения Южной Кореи также объясняет такие шаги усилением глобальных санкций против КНДР. "Шквал таких мер, по-видимому, показывает, что для Севера более нецелесообразно поддерживать дипломатические миссии, так как их усилия по получению иностранной валюты потерпели неудачу из-за усиления санкций", - сказал агентству представитель министерства объединения на условиях анонимности. Согласно данным южнокорейского правительства, по состоянию на октябрь у КНДР действуют 53 дипломатические миссии — 47 посольств, три консульства и три представительства. Ожидается, что это число сократится до 49, если закроются дипмиссии в Анголе, Уганде, Испании и Гонконге. В мае 2022 года Россия и Китай наложили вето в Совете безопасности ООН на проект резолюции США об усилении санкций против Северной Кореи. Южная Корея на этом фоне уже 11 раз ввела собственные санкции в отношении КНДР с момента прихода к власти администрации президента Юн Сок Ёля в мае 2022 года. В общей сложности в санкционный список добавили 54 физических лица и 51 учреждение.

https://ria.ru/20231102/blinken-1906976774.html

https://ria.ru/20231004/ugroza-1900319698.html

https://ria.ru/20230920/yaponiya-1897432230.html

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в мире, испания, юн сок ель, оон, пхеньян, ангола