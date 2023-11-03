https://ria.ru/20231103/klinika-1907116764.html
Более 30 человек погибли при пожаре в наркологической клинике в Иране
Более 30 человек погибли при пожаре в наркологической клинике в Иране - РИА Новости, 03.11.2023
Более 30 человек погибли при пожаре в наркологической клинике в Иране
Тридцать два человека погибли и 16 получили травмы в результате пожара в наркологической клинике в городе Ленгеруд северной иранской провинции Гилян, сообщил... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:49
2023-11-03T10:49
2023-11-03T10:49
в мире
иран
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Тридцать два человека погибли и 16 получили травмы в результате пожара в наркологической клинике в городе Ленгеруд северной иранской провинции Гилян, сообщил заместитель губернатора провинции по делам политики, безопасности и общества Мохаммад Джалаи. "К сожалению, на данный момент в результате этого инцидента 32 человека погибли и 16 получили ранения", - приводит слова Джалаи агентство Mehr. Замгубернатора уточнил, что пожар начался в 6 часов утра, подчеркнув, что причины возгорания выясняются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран
Более 30 человек погибли при пожаре в наркологической клинике в Иране
Более 30 человек погибли при пожаре в наркологической клинике на севере Ирана
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Тридцать два человека погибли и 16 получили травмы в результате пожара в наркологической клинике в городе Ленгеруд северной иранской провинции Гилян, сообщил заместитель губернатора провинции по делам политики, безопасности и общества Мохаммад Джалаи.
"К сожалению, на данный момент в результате этого инцидента 32 человека погибли и 16 получили ранения", - приводит слова Джалаи агентство Mehr
.
Замгубернатора уточнил, что пожар начался в 6 часов утра, подчеркнув, что причины возгорания выясняются.
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