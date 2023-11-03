https://ria.ru/20231103/klinika-1907116764.html

Более 30 человек погибли при пожаре в наркологической клинике в Иране

Более 30 человек погибли при пожаре в наркологической клинике в Иране - РИА Новости, 03.11.2023

Более 30 человек погибли при пожаре в наркологической клинике в Иране

Тридцать два человека погибли и 16 получили травмы в результате пожара в наркологической клинике в городе Ленгеруд северной иранской провинции Гилян, сообщил... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:49

2023-11-03T10:49

2023-11-03T10:49

в мире

иран

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Тридцать два человека погибли и 16 получили травмы в результате пожара в наркологической клинике в городе Ленгеруд северной иранской провинции Гилян, сообщил заместитель губернатора провинции по делам политики, безопасности и общества Мохаммад Джалаи. "К сожалению, на данный момент в результате этого инцидента 32 человека погибли и 16 получили ранения", - приводит слова Джалаи агентство Mehr. Замгубернатора уточнил, что пожар начался в 6 часов утра, подчеркнув, что причины возгорания выясняются.

https://ria.ru/20231103/pozhar-1907093760.html

иран

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран