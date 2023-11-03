В Китае пообещали защитить компании от санкций США из-за связей с Россией
В Китае пообещали защитить компании от санкций США из-за связей с Россией
© AP Photo / Mark SchiefelbeinДевушки на улице в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Девушки на улице в Пекине . Архивное фото
ПЕКИН, 3 ноя – РИА Новости. Китай будет принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя новые санкции США в отношении китайских компаний из-за сотрудничества с Россией.
США ввели санкции против десятков компаний из Турции, ОАЭ и Китая за якобы поставку товаров двойного назначения для российского ВПК, говорится в обнародованном в четверг заявлении американского минфина. В частности, под новые санкции попала китайская China Taly. Эта фирма якобы поставляла в РФ компоненты, используемые в производстве ЗРК.
"США должны немедленно исправить свою ошибочную практику и прекратить подавление китайских компаний. Китай продолжит принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - сказал Ван Вэньбинь.
Дипломат добавил, что Пекин всегда решительно выступал против обобщения США концепции национальной безопасности и злоупотребления государственной властью для подавления китайских компаний. По его словам, односторонние санкции США против китайских компаний на основании так называемых "связей с Россией", являются "типичным актом экономического принуждения и односторонней травли".