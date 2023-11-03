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В Китае пообещали защитить компании от санкций США из-за связей с Россией - РИА Новости, 03.11.2023
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10:30 03.11.2023 (обновлено: 10:43 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/kitay-1907112473.html
В Китае пообещали защитить компании от санкций США из-за связей с Россией
В Китае пообещали защитить компании от санкций США из-за связей с Россией - РИА Новости, 03.11.2023
В Китае пообещали защитить компании от санкций США из-за связей с Россией
Китай будет принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний, заявил на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:30
2023-11-03T10:43
китай
сша
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ПЕКИН, 3 ноя – РИА Новости. Китай будет принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя новые санкции США в отношении китайских компаний из-за сотрудничества с Россией.США ввели санкции против десятков компаний из Турции, ОАЭ и Китая за якобы поставку товаров двойного назначения для российского ВПК, говорится в обнародованном в четверг заявлении американского минфина. В частности, под новые санкции попала китайская China Taly. Эта фирма якобы поставляла в РФ компоненты, используемые в производстве ЗРК."США должны немедленно исправить свою ошибочную практику и прекратить подавление китайских компаний. Китай продолжит принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - сказал Ван Вэньбинь.Дипломат добавил, что Пекин всегда решительно выступал против обобщения США концепции национальной безопасности и злоупотребления государственной властью для подавления китайских компаний. По его словам, односторонние санкции США против китайских компаний на основании так называемых "связей с Россией", являются "типичным актом экономического принуждения и односторонней травли".
https://ria.ru/20231102/vooruzheniya-1906861514.html
https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907091488.html
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китай, сша, россия
Китай, США, Россия
В Китае пообещали защитить компании от санкций США из-за связей с Россией

В Китае пообещали защитить компании от санкций США из-за связей с Россией

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДевушки на улице в Пекине
Девушки на улице в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Девушки на улице в Пекине . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 ноя – РИА Новости. Китай будет принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя новые санкции США в отношении китайских компаний из-за сотрудничества с Россией.
США ввели санкции против десятков компаний из Турции, ОАЭ и Китая за якобы поставку товаров двойного назначения для российского ВПК, говорится в обнародованном в четверг заявлении американского минфина. В частности, под новые санкции попала китайская China Taly. Эта фирма якобы поставляла в РФ компоненты, используемые в производстве ЗРК.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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"США должны немедленно исправить свою ошибочную практику и прекратить подавление китайских компаний. Китай продолжит принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - сказал Ван Вэньбинь.
Дипломат добавил, что Пекин всегда решительно выступал против обобщения США концепции национальной безопасности и злоупотребления государственной властью для подавления китайских компаний. По его словам, односторонние санкции США против китайских компаний на основании так называемых "связей с Россией", являются "типичным актом экономического принуждения и односторонней травли".
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