https://ria.ru/20231103/kitay-1907112473.html

В Китае пообещали защитить компании от санкций США из-за связей с Россией

В Китае пообещали защитить компании от санкций США из-за связей с Россией - РИА Новости, 03.11.2023

В Китае пообещали защитить компании от санкций США из-за связей с Россией

Китай будет принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний, заявил на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:30

2023-11-03T10:30

2023-11-03T10:43

китай

сша

россия

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ПЕКИН, 3 ноя – РИА Новости. Китай будет принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя новые санкции США в отношении китайских компаний из-за сотрудничества с Россией.США ввели санкции против десятков компаний из Турции, ОАЭ и Китая за якобы поставку товаров двойного назначения для российского ВПК, говорится в обнародованном в четверг заявлении американского минфина. В частности, под новые санкции попала китайская China Taly. Эта фирма якобы поставляла в РФ компоненты, используемые в производстве ЗРК."США должны немедленно исправить свою ошибочную практику и прекратить подавление китайских компаний. Китай продолжит принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - сказал Ван Вэньбинь.Дипломат добавил, что Пекин всегда решительно выступал против обобщения США концепции национальной безопасности и злоупотребления государственной властью для подавления китайских компаний. По его словам, односторонние санкции США против китайских компаний на основании так называемых "связей с Россией", являются "типичным актом экономического принуждения и односторонней травли".

https://ria.ru/20231102/vooruzheniya-1906861514.html

https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907091488.html

китай

сша

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китай, сша, россия