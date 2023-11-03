https://ria.ru/20231103/kinofestival-1907298597.html
Детский кинофестиваль ЦФО "МОСТЫ" стартовал в Тверской области
Детский кинофестиваль ЦФО "МОСТЫ" стартовал в Тверской области - РИА Новости, 03.11.2023
Детский кинофестиваль ЦФО "МОСТЫ" стартовал в Тверской области
В Тверской области в пятницу стартовал I детский кинофестиваль Центрального федерального округа "МОСТЫ", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:58
2023-11-03T17:58
2023-11-03T17:58
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 3 ноя - РИА Новости. В Тверской области в пятницу стартовал I детский кинофестиваль Центрального федерального округа "МОСТЫ", сообщает пресс-служба регионального правительства. Фестиваль проводится по поручению губернатора региона Игоря Рудени и направлен на поддержку юных талантов, детского кинотворчества, приобщение молодежи к киноискусству. Глава региона направил приветствие участникам и организаторам фестиваля. "Поднимая глубокие и важные темы, каждая из киноработ утверждает высокие идеалы подлинного патриотизма, добра и справедливости, помогает воспитанию молодого поколения на основе непреходящих духовно-нравственных ценностей нашего народа. Уверен, что проведение мероприятия станет доброй традицией и будет способствовать раскрытию талантов и способностей нашей молодежи", – отмечено в приветствии от главы региона. Участниками кинофестиваля стали дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет. Всего было подано 75 заявок из девяти регионов ЦФО: Москвы, Тверской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Смоленской, Ярославской областей. В итоге в очный тур вышли 29 команд и 34 работы. На площадке работает жюри, которое оценивает представленные на конкурс работы в четырех номинациях: "Лучшее анимационное кино", "Лучшее документальное кино", "Лучшее игровое кино" и "Лучшее кино в формате видеоблога". Четвертого ноября для ребят подготовлена экскурсионная и образовательная программы. В частности, пройдут профильные мастер-классы от членов жюри и партнеров кинофестиваля для обмена опытом и развития профессионализма юных кинолюбителей. В 18:00 4 ноября в Тверском областном Дворце культуры "Пролетарка" состоится церемония награждения победителей и праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов и студий Верхневолжья, посвященный Дню народного единства.
https://ria.ru/20231102/stend-1906986449.html
https://ria.ru/20231031/verkhnevolzhe-1906479500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя
ТВЕРЬ, 3 ноя - РИА Новости. В Тверской области в пятницу стартовал I детский кинофестиваль Центрального федерального округа "МОСТЫ", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Фестиваль проводится по поручению губернатора региона Игоря Рудени
и направлен на поддержку юных талантов, детского кинотворчества, приобщение молодежи к киноискусству. Глава региона направил приветствие участникам и организаторам фестиваля.
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"Поднимая глубокие и важные темы, каждая из киноработ утверждает высокие идеалы подлинного патриотизма, добра и справедливости, помогает воспитанию молодого поколения на основе непреходящих духовно-нравственных ценностей нашего народа. Уверен, что проведение мероприятия станет доброй традицией и будет способствовать раскрытию талантов и способностей нашей молодежи", – отмечено в приветствии от главы региона.
Участниками кинофестиваля стали дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет. Всего было подано 75 заявок из девяти регионов ЦФО: Москвы
, Тверской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Смоленской, Ярославской областей
. В итоге в очный тур вышли 29 команд и 34 работы.
На площадке работает жюри, которое оценивает представленные на конкурс работы в четырех номинациях: "Лучшее анимационное кино", "Лучшее документальное кино", "Лучшее игровое кино" и "Лучшее кино в формате видеоблога".
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Четвертого ноября для ребят подготовлена экскурсионная и образовательная программы. В частности, пройдут профильные мастер-классы от членов жюри и партнеров кинофестиваля для обмена опытом и развития профессионализма юных кинолюбителей.
В 18:00 4 ноября в Тверском областном Дворце культуры "Пролетарка" состоится церемония награждения победителей и праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов и студий Верхневолжья, посвященный Дню народного единства.