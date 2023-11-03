https://ria.ru/20231103/kino-1907187686.html
Журналисты из Грузии, Армении и Сербии сняли фильм о русской культуре
Журналисты из Грузии, Армении и Сербии сняли фильм о русской культуре - РИА Новости, 03.11.2023
Журналисты из Грузии, Армении и Сербии сняли фильм о русской культуре
В Москве прошла XV Ассамблея Русского мира. В рамках программы состоялась премьера фильма "Диалог". РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T18:43
2023-11-03T18:43
2023-11-03T20:58
культура
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михаил пиотровский
государственный эрмитаж
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В Москве прошла XV Ассамблея Русского мира. В рамках программы состоялась премьера фильма "Диалог". "Фильм создан по итогам XVII медиафорума "Диалог культур", который прошел в Санкт-Петербурге в мае 2023 года. Уже на протяжении 17 лет форум остается одной из крупнейших площадок в России, где каждый год встречаются молодые журналисты из разных стран", – говорится в сообщении пресс-службы.По задумке автора и режиссера проекта Ашота Джазояна, фильм состоит из обсуждений директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с молодыми журналистами, которые представляют разные народы и культуры. Тема – диалог на Евразийском пространстве во время, когда Запад отменяет русскую культуру и ценность музеев. Молодые работники СМИ – выходцы из Грузии, Армении, Сербии, Казахстана, Белоруссии и России. "Евразийское пространство состоит из уникальных государств. Каждое обладает своим укладом, историей и собственным путем развития. Но для России эти страны не чужие, мы тесно переплетены в своей истории и культуре. Поэтому нам так нужен этот диалог", – отметил Джазоян.Фильм перевели на киргизский, узбекский, таджикский и армянский языки. В ноябре премьеры состоялись в Абхазии, Таджикистане, Узбекистане, Грузии, Киргизии и Южной Осетии. Фильм создан продюсерским центром "4 Формата" при поддержке фонда "Русский мир".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, россия, грузия, москва, михаил пиотровский, государственный эрмитаж, армения, сербия, журналистика
Культура, Кино и сериалы, Россия, Грузия, Москва, Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж, Армения, Сербия, журналистика
Журналисты из Грузии, Армении и Сербии сняли фильм о русской культуре
На Ассамблее Русского мира показали фильма "Диалог" о культуре России
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В Москве прошла XV Ассамблея Русского мира. В рамках программы состоялась премьера фильма "Диалог".
«
"Фильм создан по итогам XVII медиафорума "Диалог культур", который прошел в Санкт-Петербурге в мае 2023 года. Уже на протяжении 17 лет форум остается одной из крупнейших площадок в России, где каждый год встречаются молодые журналисты из разных стран", – говорится в сообщении пресс-службы.
По задумке автора и режиссера проекта Ашота Джазояна, фильм состоит из обсуждений директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с молодыми журналистами, которые представляют разные народы и культуры. Тема – диалог на Евразийском пространстве во время, когда Запад отменяет русскую культуру и ценность музеев. Молодые работники СМИ – выходцы из Грузии, Армении, Сербии, Казахстана, Белоруссии и России.
«
"Евразийское пространство состоит из уникальных государств. Каждое обладает своим укладом, историей и собственным путем развития. Но для России эти страны не чужие, мы тесно переплетены в своей истории и культуре. Поэтому нам так нужен этот диалог", – отметил Джазоян.
Фильм перевели на киргизский, узбекский, таджикский и армянский языки. В ноябре премьеры состоялись в Абхазии, Таджикистане, Узбекистане, Грузии, Киргизии и Южной Осетии.
Фильм создан продюсерским центром "4 Формата" при поддержке фонда "Русский мир".
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