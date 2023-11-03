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Журналисты из Грузии, Армении и Сербии сняли фильм о русской культуре - РИА Новости, 03.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:43 03.11.2023 (обновлено: 20:58 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/kino-1907187686.html
Журналисты из Грузии, Армении и Сербии сняли фильм о русской культуре
Журналисты из Грузии, Армении и Сербии сняли фильм о русской культуре - РИА Новости, 03.11.2023
Журналисты из Грузии, Армении и Сербии сняли фильм о русской культуре
В Москве прошла XV Ассамблея Русского мира. В рамках программы состоялась премьера фильма "Диалог". РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T18:43
2023-11-03T20:58
культура
кино и сериалы
россия
грузия
москва
михаил пиотровский
государственный эрмитаж
армения
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В Москве прошла XV Ассамблея Русского мира. В рамках программы состоялась премьера фильма "Диалог". &quot;Фильм создан по итогам XVII медиафорума &quot;Диалог культур&quot;, который прошел в Санкт-Петербурге в мае 2023 года. Уже на протяжении 17 лет форум остается одной из крупнейших площадок в России, где каждый год встречаются молодые журналисты из разных стран&quot;, – говорится в сообщении пресс-службы.По задумке автора и режиссера проекта Ашота Джазояна, фильм состоит из обсуждений директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с молодыми журналистами, которые представляют разные народы и культуры. Тема – диалог на Евразийском пространстве во время, когда Запад отменяет русскую культуру и ценность музеев. Молодые работники СМИ – выходцы из Грузии, Армении, Сербии, Казахстана, Белоруссии и России. &quot;Евразийское пространство состоит из уникальных государств. Каждое обладает своим укладом, историей и собственным путем развития. Но для России эти страны не чужие, мы тесно переплетены в своей истории и культуре. Поэтому нам так нужен этот диалог&quot;, – отметил Джазоян.Фильм перевели на киргизский, узбекский, таджикский и армянский языки. В ноябре премьеры состоялись в Абхазии, Таджикистане, Узбекистане, Грузии, Киргизии и Южной Осетии. Фильм создан продюсерским центром "4 Формата" при поддержке фонда "Русский мир".
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кино и сериалы, россия, грузия, москва, михаил пиотровский, государственный эрмитаж, армения, сербия, журналистика
Культура, Кино и сериалы, Россия, Грузия, Москва, Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж, Армения, Сербия, журналистика
Журналисты из Грузии, Армении и Сербии сняли фильм о русской культуре

На Ассамблее Русского мира показали фильма "Диалог" о культуре России

© Фото : Медиаконгресс "Содружество журналистов"Бэкстейдж съемок фильма "Диалог"
Бэкстейдж съемок фильма Диалог - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : Медиаконгресс "Содружество журналистов"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В Москве прошла XV Ассамблея Русского мира. В рамках программы состоялась премьера фильма "Диалог".
«

"Фильм создан по итогам XVII медиафорума "Диалог культур", который прошел в Санкт-Петербурге в мае 2023 года. Уже на протяжении 17 лет форум остается одной из крупнейших площадок в России, где каждый год встречаются молодые журналисты из разных стран", – говорится в сообщении пресс-службы.

© Фото : Медиаконгресс "Содружество журналистов"Бэкстейдж съемок фильма "Диалог"
Бэкстейдж съемок фильма Диалог - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : Медиаконгресс "Содружество журналистов"
Бэкстейдж съемок фильма "Диалог"
По задумке автора и режиссера проекта Ашота Джазояна, фильм состоит из обсуждений директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с молодыми журналистами, которые представляют разные народы и культуры. Тема – диалог на Евразийском пространстве во время, когда Запад отменяет русскую культуру и ценность музеев. Молодые работники СМИ – выходцы из Грузии, Армении, Сербии, Казахстана, Белоруссии и России.
«

"Евразийское пространство состоит из уникальных государств. Каждое обладает своим укладом, историей и собственным путем развития. Но для России эти страны не чужие, мы тесно переплетены в своей истории и культуре. Поэтому нам так нужен этот диалог", – отметил Джазоян.

Фильм перевели на киргизский, узбекский, таджикский и армянский языки. В ноябре премьеры состоялись в Абхазии, Таджикистане, Узбекистане, Грузии, Киргизии и Южной Осетии.
Фильм создан продюсерским центром "4 Формата" при поддержке фонда "Русский мир".
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КультураКино и сериалыРоссияГрузияМоскваМихаил ПиотровскийГосударственный ЭрмитажАрменияСербияжурналистика
 
 
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