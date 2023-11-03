https://ria.ru/20231103/kino-1907187686.html

Журналисты из Грузии, Армении и Сербии сняли фильм о русской культуре

Журналисты из Грузии, Армении и Сербии сняли фильм о русской культуре - РИА Новости, 03.11.2023

Журналисты из Грузии, Армении и Сербии сняли фильм о русской культуре

В Москве прошла XV Ассамблея Русского мира. В рамках программы состоялась премьера фильма "Диалог". РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T18:43

2023-11-03T18:43

2023-11-03T20:58

культура

кино и сериалы

россия

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михаил пиотровский

государственный эрмитаж

армения

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В Москве прошла XV Ассамблея Русского мира. В рамках программы состоялась премьера фильма "Диалог". "Фильм создан по итогам XVII медиафорума "Диалог культур", который прошел в Санкт-Петербурге в мае 2023 года. Уже на протяжении 17 лет форум остается одной из крупнейших площадок в России, где каждый год встречаются молодые журналисты из разных стран", – говорится в сообщении пресс-службы.По задумке автора и режиссера проекта Ашота Джазояна, фильм состоит из обсуждений директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с молодыми журналистами, которые представляют разные народы и культуры. Тема – диалог на Евразийском пространстве во время, когда Запад отменяет русскую культуру и ценность музеев. Молодые работники СМИ – выходцы из Грузии, Армении, Сербии, Казахстана, Белоруссии и России. "Евразийское пространство состоит из уникальных государств. Каждое обладает своим укладом, историей и собственным путем развития. Но для России эти страны не чужие, мы тесно переплетены в своей истории и культуре. Поэтому нам так нужен этот диалог", – отметил Джазоян.Фильм перевели на киргизский, узбекский, таджикский и армянский языки. В ноябре премьеры состоялись в Абхазии, Таджикистане, Узбекистане, Грузии, Киргизии и Южной Осетии. Фильм создан продюсерским центром "4 Формата" при поддержке фонда "Русский мир".

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

кино и сериалы, россия, грузия, москва, михаил пиотровский, государственный эрмитаж, армения, сербия, журналистика