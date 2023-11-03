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В "Хезболле" заявили, что стянули к границе с Ливаном треть армии Израиля - РИА Новости, 03.11.2023
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17:24 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/khezbolla-1907287325.html
В "Хезболле" заявили, что стянули к границе с Ливаном треть армии Израиля
В "Хезболле" заявили, что стянули к границе с Ливаном треть армии Израиля - РИА Новости, 03.11.2023
В "Хезболле" заявили, что стянули к границе с Ливаном треть армии Израиля
Генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что движение подвергает себя риску, но он полезен, так как ему удалось стянуть к границе с Ливаном треть израильской... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:24
2023-11-03T17:24
в мире
ливан
израиль
хасан насрулла
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 3 ноя - РИА Новости. Генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что движение подвергает себя риску, но он полезен, так как ему удалось стянуть к границе с Ливаном треть израильской армии. "Да, мы подвергаем себя опасности и рискуем, но этот риск полезен и нужен… Нам удалось стянуть к границе с Ливаном треть израильской армии", - сказал Насрулла в своем выступлении, которое в эти минуты транслируется перед его сторонниками. По его словам, оттянутые движением израильские силы должны были принимать участие в операции против сектора Газа. Генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла в пятницу выступает с речью впервые с момента резкого обострения палестино-израильского противостояния, региональные СМИ не исключают даже объявления войны Израилю со стороны движения.
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в мире, ливан, израиль, хасан насрулла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В "Хезболле" заявили, что стянули к границе с Ливаном треть армии Израиля

Генсек "Хезболлы": движение стянуло к границе с Ливаном треть армии Израиля

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские солдаты возле границы с Израилем в Ливане
Израильские солдаты возле границы с Израилем в Ливане - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские солдаты возле границы с Израилем в Ливане. Архивное фото
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ТУНИС, 3 ноя - РИА Новости. Генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что движение подвергает себя риску, но он полезен, так как ему удалось стянуть к границе с Ливаном треть израильской армии.
«
"Да, мы подвергаем себя опасности и рискуем, но этот риск полезен и нужен… Нам удалось стянуть к границе с Ливаном треть израильской армии", - сказал Насрулла в своем выступлении, которое в эти минуты транслируется перед его сторонниками.
По его словам, оттянутые движением израильские силы должны были принимать участие в операции против сектора Газа.
Генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла в пятницу выступает с речью впервые с момента резкого обострения палестино-израильского противостояния, региональные СМИ не исключают даже объявления войны Израилю со стороны движения.
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В миреЛиванИзраильХасан НасруллаХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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