https://ria.ru/20231103/khezbolla-1907287325.html

В "Хезболле" заявили, что стянули к границе с Ливаном треть армии Израиля

В "Хезболле" заявили, что стянули к границе с Ливаном треть армии Израиля - РИА Новости, 03.11.2023

В "Хезболле" заявили, что стянули к границе с Ливаном треть армии Израиля

Генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что движение подвергает себя риску, но он полезен, так как ему удалось стянуть к границе с Ливаном треть израильской... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T17:24

2023-11-03T17:24

2023-11-03T17:24

в мире

ливан

израиль

хасан насрулла

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 3 ноя - РИА Новости. Генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что движение подвергает себя риску, но он полезен, так как ему удалось стянуть к границе с Ливаном треть израильской армии. "Да, мы подвергаем себя опасности и рискуем, но этот риск полезен и нужен… Нам удалось стянуть к границе с Ливаном треть израильской армии", - сказал Насрулла в своем выступлении, которое в эти минуты транслируется перед его сторонниками. По его словам, оттянутые движением израильские силы должны были принимать участие в операции против сектора Газа. Генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла в пятницу выступает с речью впервые с момента резкого обострения палестино-израильского противостояния, региональные СМИ не исключают даже объявления войны Израилю со стороны движения.

https://ria.ru/20231103/ugrozy-1907285955.html

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в мире, ливан, израиль, хасан насрулла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году