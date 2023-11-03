https://ria.ru/20231103/khezbolla-1907272180.html

США несут ответственность за войну в Газе, заявили в "Хезболле"

США несут ответственность за войну в Газе, заявили в "Хезболле" - РИА Новости, 03.11.2023

США несут ответственность за войну в Газе, заявили в "Хезболле"

США несут прямую ответственность за преступления против гражданского населения сектора Газа, заявил в пятницу генеральный секретарь ливанского движения... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:50

2023-11-03T16:50

2023-11-03T19:08

в мире

сша

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

хасан насрулла

оон

хамас

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ДОХА, 3 ноя - РИА Новости. США несут прямую ответственность за преступления против гражданского населения сектора Газа, заявил в пятницу генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла, выступая перед сторонниками в Южном Бейруте в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Его выступление транслировал телеканал "Аль-Джазира"."США несут прямую ответственность за гибель гражданского населения в секторе Газа. Израиль - это просто исполнитель в руках США, а они являются теми, кто несет ответственность за преступления против народов в прошлом и этом веках", - отметил Насрулла.В четверг движение “Хезболлах” заявило, что одновременно нанесло удары по 19 израильским военным позициям. Также движение сообщало, что с помощью двух беспилотников атаковало израильские позиции в районе ферм Шебаа, которые являются спорными территориями и были оккупированы Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году.В последние недели израильские военные и "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения.Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хасан насрулла, оон, хамас