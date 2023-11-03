https://ria.ru/20231103/khezbolla-1907150598.html

СМИ допустили, что генсек "Хезболлы" может объявить войну Израилю

СМИ допустили, что генсек "Хезболлы" может объявить войну Израилю - РИА Новости, 03.11.2023

СМИ допустили, что генсек "Хезболлы" может объявить войну Израилю

Генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла в пятницу выступит с речью впервые с момента резкого обострения палестино-израильского... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:20

2023-11-03T12:20

2023-11-03T12:21

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израиль

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хасан насрулла

наджиб микати

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 3 ноя - РИА Новости. Генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла в пятницу выступит с речью впервые с момента резкого обострения палестино-израильского противостояния, региональные СМИ не исключают даже объявления войны Израилю со стороны движения. Начало выступления запланировано на 16.00 по мск. Ожидается, что речь Насруллы будет посвящена последним событиям в регионе, в особенности ситуации в секторе Газа. Это будет первое публичное появление генсека "Хезболлах" за более чем два месяца. В своем предыдущем выступлении, которое состоялось в конце августа, Насрулла заявил, что Израиль "должен понять, что территория Ливана не будет снова ареной для убийств". Арабские СМИ задаются вопросом, что будет в пятничной речи Насруллы. Египетская газета Veto выделяет три возможных сценария. Первый - объявление войны Израилю со стороны "Хезболлах". Второй, по мнению издания, предполагает частичную переброску сил для спецопераций против Израиля, но без полноценного открытия фронта. Еще один сценарий заключается в том, что Насрулла ограничится тактическим противостоянием и не будет расширять рамки войны. В четверг "Хезболлах" заявило, что одновременно нанесло удары по 19 израильским военным позициям. Также движение сообщало, что с помощью двух беспилотников атаковало израильские позиции в районе ферм Шебаа, которые являются спорными территориями и были оккупированы Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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в мире, израиль, хамас, хезболла, ливан, хасан насрулла, наджиб микати, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году