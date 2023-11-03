https://ria.ru/20231103/kandidat-1907075371.html

Кандидат в президенты США предложил "сделку" с Путиным

Кандидат в президенты США предложил "сделку" с Путиным - РИА Новости, 03.11.2023

Кандидат в президенты США предложил "сделку" с Путиным

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами пообещал в случае победы на выборах предложить президенту России Владимиру Путину сделку, согласно которой Вашингтон... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T00:49

2023-11-03T00:49

2023-11-03T00:49

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами пообещал в случае победы на выборах предложить президенту России Владимиру Путину сделку, согласно которой Вашингтон откажется принимать Украину в НАТО взамен на разрыв союза между Москвой и Пекином."Я бы предложил ему (Владимиру Путину. — Прим. ред.) сделку: он должен выйти из военного союза с Си Цзиньпином, а мы (США. — Прим. ред.), в свою очередь, дадим твердое обязательство, что НАТО не примет Украину", — заявил он в интервью ведущему австралийского телеканала Sky News Пирсу Моргану.Такое видение возможного разрешения украинского конфликта политик обосновал тем, что именно Китай, по его мнению, представляет настоящую угрозу для США.Рамасвами добавил, что, если Москва примет эту сделку, то Вашингтон под его руководством "заморозит нынешние линии разграничения", подразумевая признание за Россией занятых территорий, обосновывая это тем, что на них проживает русскоязычное население.Ранее Вивек Рамасвами заявил, что в случае своего избрания на пост президента США не даст Украине "развязать мировую войну", и призвал каждую страну отстаивать собственные интересы.

https://ria.ru/20231102/zelenskiy-1906979717.html

https://ria.ru/20231102/ukraina-1907012698.html

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в мире, сша, украина, россия, вивек рамасвами, владимир путин, си цзиньпин, нато