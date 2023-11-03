Рейтинг@Mail.ru
Израиль отвергает возможность прекращения огня без освобождения заложников - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 03.11.2023 (обновлено: 17:30 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/izrail-1907284755.html
Израиль отвергает возможность прекращения огня без освобождения заложников
Израиль отвергает возможность прекращения огня без освобождения заложников - РИА Новости, 03.11.2023
Израиль отвергает возможность прекращения огня без освобождения заложников
Израиль действует в полную силу на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, отвергает возможность прекращения огня без освобождения заложников, заявил... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:17
2023-11-03T17:30
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя - РИА Новости. Израиль действует в полную силу на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, отвергает возможность прекращения огня без освобождения заложников, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху."Мы продолжаем действовать в полную силу... Израиль не согласен на временное прекращение огня, если во время него не будет освобождения пленных. Израиль против передачи топлива в сектор Газа. Израиль против финансовой поддержки сектора Газа. Израиль сделает все, что потребуется, для достижения победы в войне", - сказал Нетаньяху в телеобращении.Ранее в пятницу глава минобороны Израиля Йоав Галлант заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения заложников.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231103/khezbolla-1907287325.html
https://ria.ru/20231103/khezbolla-1907284093.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_34:0:943:682_1920x0_80_0_0_c905d8323b10f99ebec17aa2b764f91e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху
Израиль отвергает возможность прекращения огня без освобождения заложников

Нетаньяху: Израиль не будет прекращать огонь без освобождения заложников

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя - РИА Новости. Израиль действует в полную силу на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, отвергает возможность прекращения огня без освобождения заложников, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
"Мы продолжаем действовать в полную силу... Израиль не согласен на временное прекращение огня, если во время него не будет освобождения пленных. Израиль против передачи топлива в сектор Газа. Израиль против финансовой поддержки сектора Газа. Израиль сделает все, что потребуется, для достижения победы в войне", - сказал Нетаньяху в телеобращении.
Ранее в пятницу глава минобороны Израиля Йоав Галлант заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения заложников.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Израильские солдаты возле границы с Израилем в Ливане - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
В "Хезболле" заявили, что стянули к границе с Ливаном треть армии Израиля
Вчера, 17:24
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Бойцы движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
В "Хезболле" рассказали, когда присоединились к боям против Израиля
Вчера, 17:15
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала