https://ria.ru/20231103/izrail-1907271498.html

Замглавы МИД принял посла Израиля в Москве по его просьбе

Замглавы МИД принял посла Израиля в Москве по его просьбе - РИА Новости, 03.11.2023

Замглавы МИД принял посла Израиля в Москве по его просьбе

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко принял посла Израиля в Москве Александра Бен Цви по его просьбе, сообщили в МИД России. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:48

2023-11-03T16:48

2023-11-03T16:54

израиль

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей руденко

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко принял посла Израиля в Москве Александра Бен Цви по его просьбе, сообщили в МИД России."3 ноября заместитель министра иностранных дел России А.Ю. Руденко принял посла Государства Израиль в Москве Александра Бен Цви по его просьбе", - говорится в сообщении МИД РФ."Состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по актуальным темам международной повестки дня", - отметили в дипведомстве.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906828011.html

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2023

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израиль, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, в мире