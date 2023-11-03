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Замглавы МИД принял посла Израиля в Москве по его просьбе - РИА Новости, 03.11.2023
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16:48 03.11.2023 (обновлено: 16:54 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/izrail-1907271498.html
Замглавы МИД принял посла Израиля в Москве по его просьбе
Замглавы МИД принял посла Израиля в Москве по его просьбе - РИА Новости, 03.11.2023
Замглавы МИД принял посла Израиля в Москве по его просьбе
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко принял посла Израиля в Москве Александра Бен Цви по его просьбе, сообщили в МИД России. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:48
2023-11-03T16:54
израиль
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко принял посла Израиля в Москве Александра Бен Цви по его просьбе, сообщили в МИД России."3 ноября заместитель министра иностранных дел России А.Ю. Руденко принял посла Государства Израиль в Москве Александра Бен Цви по его просьбе", - говорится в сообщении МИД РФ."Состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по актуальным темам международной повестки дня", - отметили в дипведомстве.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906828011.html
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израиль, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, в мире
Израиль, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Андрей Руденко, В мире
Замглавы МИД принял посла Израиля в Москве по его просьбе

Замглавы МИД Руденко принял посла Израиля в Москве по его просьбе

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко принял посла Израиля в Москве Александра Бен Цви по его просьбе, сообщили в МИД России.
"3 ноября заместитель министра иностранных дел России А.Ю. Руденко принял посла Государства Израиль в Москве Александра Бен Цви по его просьбе", - говорится в сообщении МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по актуальным темам международной повестки дня", - отметили в дипведомстве.
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ИзраильРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Андрей РуденкоВ мире
 
 
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