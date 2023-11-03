https://ria.ru/20231103/izrail-1907271001.html
Лидер "Хезболлы" заявил, что Израиль не добился реальных результатов в Газе
Лидер "Хезболлы" заявил, что Израиль не добился реальных результатов в Газе - РИА Новости, 03.11.2023
Лидер "Хезболлы" заявил, что Израиль не добился реальных результатов в Газе
За месяц военных действий Израиль не достиг реальных достижений в Газе, заявил лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла, выступая в пятницу перед сторонниками в Южном... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:46
2023-11-03T16:46
2023-11-03T19:28
в мире
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
иран
хасан насрулла
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903437412_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54bc7506dd2513ddf2289be8f88b1c5d.jpg
ДОХА, 3 ноя - РИА Новости. За месяц военных действий Израиль не достиг реальных достижений в Газе, заявил лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла, выступая в пятницу перед сторонниками в Южном Бейруте.Трансляцию его речи вел арабский телеканал "Аль-Джазира"."Через месяц военных действий Израиль не показал ни одного реального военного достижения в секторе Газа".
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903437412_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d5538c7b0c23f70ef70cbfdfadb4c976.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, иран, хасан насрулла, хамас
В мире, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Иран, Хасан Насрулла, ХАМАС
Лидер "Хезболлы" заявил, что Израиль не добился реальных результатов в Газе
Лидер "Хезболлы": за месяц войны Израиль не достиг реальных достижений в Газе