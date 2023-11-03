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Лидер "Хезболлы" заявил, что Израиль не добился реальных результатов в Газе

Лидер "Хезболлы" заявил, что Израиль не добился реальных результатов в Газе - РИА Новости, 03.11.2023

Лидер "Хезболлы" заявил, что Израиль не добился реальных результатов в Газе

За месяц военных действий Израиль не достиг реальных достижений в Газе, заявил лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла, выступая в пятницу перед сторонниками в Южном... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:46

2023-11-03T16:46

2023-11-03T19:28

в мире

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

иран

хасан насрулла

хамас

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ДОХА, 3 ноя - РИА Новости. За месяц военных действий Израиль не достиг реальных достижений в Газе, заявил лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла, выступая в пятницу перед сторонниками в Южном Бейруте.Трансляцию его речи вел арабский телеканал "Аль-Джазира"."Через месяц военных действий Израиль не показал ни одного реального военного достижения в секторе Газа".

израиль

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в мире, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, иран, хасан насрулла, хамас