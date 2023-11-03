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Лидер "Хезболлы" заявил, что Израиль не добился реальных результатов в Газе - РИА Новости, 03.11.2023
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16:46 03.11.2023 (обновлено: 19:28 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/izrail-1907271001.html
Лидер "Хезболлы" заявил, что Израиль не добился реальных результатов в Газе
Лидер "Хезболлы" заявил, что Израиль не добился реальных результатов в Газе - РИА Новости, 03.11.2023
Лидер "Хезболлы" заявил, что Израиль не добился реальных результатов в Газе
За месяц военных действий Израиль не достиг реальных достижений в Газе, заявил лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла, выступая в пятницу перед сторонниками в Южном... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:46
2023-11-03T19:28
в мире
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
иран
хасан насрулла
хамас
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ДОХА, 3 ноя - РИА Новости. За месяц военных действий Израиль не достиг реальных достижений в Газе, заявил лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла, выступая в пятницу перед сторонниками в Южном Бейруте.Трансляцию его речи вел арабский телеканал "Аль-Джазира"."Через месяц военных действий Израиль не показал ни одного реального военного достижения в секторе Газа".
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в мире, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, иран, хасан насрулла, хамас
В мире, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Иран, Хасан Насрулла, ХАМАС
Лидер "Хезболлы" заявил, что Израиль не добился реальных результатов в Газе

Лидер "Хезболлы": за месяц войны Израиль не достиг реальных достижений в Газе

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты. Архивное фото
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ДОХА, 3 ноя - РИА Новости. За месяц военных действий Израиль не достиг реальных достижений в Газе, заявил лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла, выступая в пятницу перед сторонниками в Южном Бейруте.
Трансляцию его речи вел арабский телеканал "Аль-Джазира".
"Через месяц военных действий Израиль не показал ни одного реального военного достижения в секторе Газа".
 
В миреХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильИранХасан НасруллаХАМАС
 
 
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