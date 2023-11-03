https://ria.ru/20231103/izrail-1907248592.html

Замгенсека НАТО призвал альянс к осторожности вокруг Израиля

Замгенсека НАТО призвал альянс к осторожности вокруг Израиля - РИА Новости, 03.11.2023

Замгенсека НАТО призвал альянс к осторожности вокруг Израиля

Страны НАТО должны быть очень осторожными в ситуации с Израилем, чтобы не допустить эскалации конфликта, считает замгенсека альянса Мирча Джоанэ. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:13

2023-11-03T16:13

2023-11-03T16:13

в мире

нато

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_192c0281681305552099e478a3cb86dd.jpg

КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Страны НАТО должны быть очень осторожными в ситуации с Израилем, чтобы не допустить эскалации конфликта, считает замгенсека альянса Мирча Джоанэ. "Мы надеемся, что ситуация не обострится. Израиль имеет полное право защищать свою территорию и население. Но мы должны действовать соразмерно и осторожно, чтобы не вызвать прямую или косвенную эскалацию", - заявил Джоанэ на брифинге в Румынии, комментируя события в Израиле. По его словам, альянс ведет устойчивый дипломатический и политический диалог со всеми странами региона. В частности, на следующей неделе штаб-квартиру НАТО должен посетить король Иордании. "Мы надеемся, что все успокоится, вернется на путь диалога и дипломатических решений - это единственный способ достичь стабильности", - добавил Джоанэ. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина