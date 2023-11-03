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СМИ: Израиль стал реже информировать Россию об ударах по Сирии

СМИ: Израиль стал реже информировать Россию об ударах по Сирии - РИА Новости, 03.11.2023

СМИ: Израиль стал реже информировать Россию об ударах по Сирии

Израиль теперь не всегда информирует Россию перед ударами по сирийской территории, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:19

2023-11-03T12:19

2023-11-03T13:20

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украинский демократический альянс за реформы (удар)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Израиль теперь не всегда информирует Россию перед ударами по сирийской территории, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Израиль усилил удары по проиранским формированиям в Сирии, которые переместились ближе к израильской границе. Развитие ситуации сопряжено с ключевым изменением в политике Израиля — теперь он не всегда заранее предупреждает Россию об атаках по сирийской территории", — указали в материале.Как сообщили источники Блумберг, такие меры якобы ухудшили и без того напряженные отношения между Москвой и Тель-Авивом.В конце октября посол Израиля в России Александр Бен Цви, отвечая на вопрос, по-прежнему ли между двумя государствами Россия функционирует как канал деконфликтинга по Сирии, заявил, что "все, что работало раньше, работает и сейчас".Между Россией и Израилем с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить их от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в САР. После трагедии с российским Ил-20 в 2018 году, который был сбит сирийской ПВО из-за провокации израильских военных, стороны работали над совершенствованием системы деконфликтинга.

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в мире, израиль, сирия, россия, украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году