https://ria.ru/20231103/izrail-1907084766.html

"Сами признают": на Западе раскрыли ловушку, в которую угодил Израиль

"Сами признают": на Западе раскрыли ловушку, в которую угодил Израиль - РИА Новости, 03.11.2023

"Сами признают": на Западе раскрыли ловушку, в которую угодил Израиль

Для победы над ХАМАС Израилю придется уничтожить сектор Газа, пожертвовав международной поддержкой, такое мнение выразил бывший директор департамента Ближнего... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T05:02

2023-11-03T05:02

2023-11-03T05:02

в мире

израиль

россия

ближний восток

владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Для победы над ХАМАС Израилю придется уничтожить сектор Газа, пожертвовав международной поддержкой, такое мнение выразил бывший директор департамента Ближнего Востока в Европейской службе внешних связей Николас Уэсткотт в статье для британской газеты Guardian.По мнению эксперта, продолжение боевых действий в Газе все больше ослабляет "моральные позиции" Израиля, в связи с чем даже сами израильтяне признают ограниченность возможностей для "возмездия"."Проблема в том, что они (Израиль. — Прим. ред.) не могут уничтожить ХАМАС, не уничтожив сектор Газа; и, разрушая Газу, они рискуют подорвать международную поддержку самого Израиля", — пишет Уэсткотт.Эксперт добавил, что ХАМАС настолько укоренился в обществе, что военные действия Израиля лишь увеличивают его поддержку среди населения."Народ, доведенный до отчаяния, поддержит отчаянные действия", — предупредил Уэсткотт.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231103/kpp-1907083561.html

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в мире, израиль, россия, ближний восток, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году