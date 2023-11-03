https://ria.ru/20231103/italiya-1907096205.html
Итальянский бизнес не хочет уходить из России, заявили в GIM Unimpresa
Итальянский бизнес не хочет уходить из России, заявили в GIM Unimpresa - РИА Новости, 03.11.2023
Итальянский бизнес не хочет уходить из России, заявили в GIM Unimpresa
Итальянцы считают дипломатию бизнеса своим козырем и используют его для сохранения отношений с Россией, сказал РИА Новости президент Ассоциации итальянских... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T09:06
2023-11-03T09:06
2023-11-03T09:06
экономика
россия
италия
витторио торрембини
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САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Итальянцы считают дипломатию бизнеса своим козырем и используют его для сохранения отношений с Россией, сказал РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. "Любая форма диалога, которая касается обсуждения бизнеса, уже касается и политики. Итальянцы, которые давно работают и имеют производство в России, продолжают работать и чувствуют себя неплохо, несмотря на все трудности", - сказал он. По словам Торрембини, отношения русских в сторону итальянской стороны очень теплые. "То есть я вижу, что любой рычаг в сторону улучшения отношений используется", - добавил предприниматель. Итальянский бизнес абсолютно не хочет уходить из России. Очень мало компаний ушли, и то, потому что были или государственные, или работали в санкционных отраслях, например нефтебазе, напомнил он. По его словам, большое количество итальянских компаний продолжат работать на российском рынке в сфере промышленности, продуктов питания, технологий, в машиностроении и секторе услуг. "У нас есть и некоторые фирмы, которые хотят прийти в Россию, естественно. Но они очень осторожны, потому что препятствия, которые мы имеем от банковской и финансовой системы, очень серьезны", - добавил Торрембини. "Я люблю фразу: остановить бизнес нельзя - это как остановить воду руками. Для Италии дипломатия бизнеса всегда была историческим козырем, а мы должны его использовать", - заключил глава ассоциации.
https://ria.ru/20231102/italiya-1906895414.html
https://ria.ru/20231019/evropa-1903851156.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, италия, витторио торрембини
Экономика, Россия, Италия, Витторио Торрембини
Итальянский бизнес не хочет уходить из России, заявили в GIM Unimpresa
GIM Unimpresa: итальянцы используют бизнес как козырь в отношениях в Россией
САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Итальянцы считают дипломатию бизнеса своим козырем и используют его для сохранения отношений с Россией, сказал РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
"Любая форма диалога, которая касается обсуждения бизнеса, уже касается и политики. Итальянцы, которые давно работают и имеют производство в России, продолжают работать и чувствуют себя неплохо, несмотря на все трудности", - сказал он.
По словам Торрембини, отношения русских в сторону итальянской стороны очень теплые. "То есть я вижу, что любой рычаг в сторону улучшения отношений используется", - добавил предприниматель.
Итальянский бизнес абсолютно не хочет уходить из России. Очень мало компаний ушли, и то, потому что были или государственные, или работали в санкционных отраслях, например нефтебазе, напомнил он.
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По его словам, большое количество итальянских компаний продолжат работать на российском рынке в сфере промышленности, продуктов питания, технологий, в машиностроении и секторе услуг.
"У нас есть и некоторые фирмы, которые хотят прийти в Россию, естественно. Но они очень осторожны, потому что препятствия, которые мы имеем от банковской и финансовой системы, очень серьезны", - добавил Торрембини.
"Я люблю фразу: остановить бизнес нельзя - это как остановить воду руками. Для Италии
дипломатия бизнеса всегда была историческим козырем, а мы должны его использовать", - заключил глава ассоциации.
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