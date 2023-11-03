Рейтинг@Mail.ru
Мать умершего в Сочи малыша кормила его из шприца с неизвестным содержимым - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:10 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/istoschenie-1907343440.html
Мать умершего в Сочи малыша кормила его из шприца с неизвестным содержимым
Мать умершего в Сочи малыша кормила его из шприца с неизвестным содержимым - РИА Новости, 03.11.2023
Мать умершего в Сочи малыша кормила его из шприца с неизвестным содержимым
Мать ребенка, скончавшегося от истощения в Сочи, кормила его из шприца, содержимое которого неизвестно, об этом заявила бабушка умершего младенца. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T23:10
2023-11-03T23:10
происшествия
здоровье - общество
краснодарский край
россия
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_ceda08852fa02334af75b5ade4d77908.jpg
СОЧИ, 3 ноя - РИА Новости. Мать ребенка, скончавшегося от истощения в Сочи, кормила его из шприца, содержимое которого неизвестно, об этом заявила бабушка умершего младенца. По данным следствия, новорожденному стало плохо из-за длительного отказа от пищи, причем его отец, блогер-сыроед Максим Лютый не менее трех раз забирал сына у матери и сутками не кормил. 8 марта родители повезли младенца в больницу, но он скончался в пути. Лютый заявлял, что обливал младенца холодной водой и не кормил, рассчитывал приучить к сыроедению, а в смерти сына обвинил гражданскую супругу. "Мне девочки (ученицы блогера-сыроеда Лютого - ред.) рассказывали, одна из девочек, которая как раз проходила курсы (сыроедения - ред.), что Миронова (Оксана Миронова, мать ребенка - ред.) ей звонила, чтобы узнать, у нее не получалось кормить, и она пыталась кормить его (ребенка - ред.) через шприц", - сказала мать Максима Лютого Нелли Фликман в ходе судебного заседания, которое состоялось в Лазаревском районном суде Краснодарского края. При этом она рассказала, что содержимое шприца ей неизвестно. Отвечая на вопрос прокурора о рационе питания ребенка, Фликман ответила, что его кормили "как обычно - молоком", При этом мать сыроеда заявила, что в смерти младенца виноваты оба родителя, которые видели, что состояние ребенка ухудшилось, однако не обратились вовремя за помощью к врачам. Лютому вменили часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами) и статью 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию). Мать новорожденного суд приговорил к двум годам исправительных работ. Приговор отцу пока не вынесен.
https://ria.ru/20231103/syroed-1907231312.html
https://ria.ru/20231026/syroed-1905400741.html
краснодарский край
россия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_b1134c3d14f9befcced4b07c896140a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, краснодарский край, россия, сочи
Происшествия, Здоровье - Общество, Краснодарский край, Россия, Сочи
Мать умершего в Сочи малыша кормила его из шприца с неизвестным содержимым

Мать умершего от истощения малыша кормила его из шприца с неизвестным содержимым

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 3 ноя - РИА Новости. Мать ребенка, скончавшегося от истощения в Сочи, кормила его из шприца, содержимое которого неизвестно, об этом заявила бабушка умершего младенца.
По данным следствия, новорожденному стало плохо из-за длительного отказа от пищи, причем его отец, блогер-сыроед Максим Лютый не менее трех раз забирал сына у матери и сутками не кормил. 8 марта родители повезли младенца в больницу, но он скончался в пути. Лютый заявлял, что обливал младенца холодной водой и не кормил, рассчитывал приучить к сыроедению, а в смерти сына обвинил гражданскую супругу.
Блогер Максим Лютый
Домашние роды были традицией в семье сыроеда, сын которого умер от голода
Вчера, 15:44
«
"Мне девочки (ученицы блогера-сыроеда Лютого - ред.) рассказывали, одна из девочек, которая как раз проходила курсы (сыроедения - ред.), что Миронова (Оксана Миронова, мать ребенка - ред.) ей звонила, чтобы узнать, у нее не получалось кормить, и она пыталась кормить его (ребенка - ред.) через шприц", - сказала мать Максима Лютого Нелли Фликман в ходе судебного заседания, которое состоялось в Лазаревском районном суде Краснодарского края.
При этом она рассказала, что содержимое шприца ей неизвестно. Отвечая на вопрос прокурора о рационе питания ребенка, Фликман ответила, что его кормили "как обычно - молоком", При этом мать сыроеда заявила, что в смерти младенца виноваты оба родителя, которые видели, что состояние ребенка ухудшилось, однако не обратились вовремя за помощью к врачам.
Лютому вменили часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами) и статью 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию). Мать новорожденного суд приговорил к двум годам исправительных работ. Приговор отцу пока не вынесен.
Блогер-сыроед Максим Лютый из Сочи, ребенок которого умер от истощения, в зале суда. 26 октября 2023 года
Сыроед, ребенок которого умер от истощения в Сочи, признался, что ест мясо
26 октября, 14:47
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоКраснодарский крайРоссияСочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала