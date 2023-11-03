https://ria.ru/20231103/istoschenie-1907343440.html

Мать умершего в Сочи малыша кормила его из шприца с неизвестным содержимым

Мать умершего в Сочи малыша кормила его из шприца с неизвестным содержимым - РИА Новости, 03.11.2023

Мать умершего в Сочи малыша кормила его из шприца с неизвестным содержимым

Мать ребенка, скончавшегося от истощения в Сочи, кормила его из шприца, содержимое которого неизвестно, об этом заявила бабушка умершего младенца. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T23:10

2023-11-03T23:10

2023-11-03T23:10

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СОЧИ, 3 ноя - РИА Новости. Мать ребенка, скончавшегося от истощения в Сочи, кормила его из шприца, содержимое которого неизвестно, об этом заявила бабушка умершего младенца. По данным следствия, новорожденному стало плохо из-за длительного отказа от пищи, причем его отец, блогер-сыроед Максим Лютый не менее трех раз забирал сына у матери и сутками не кормил. 8 марта родители повезли младенца в больницу, но он скончался в пути. Лютый заявлял, что обливал младенца холодной водой и не кормил, рассчитывал приучить к сыроедению, а в смерти сына обвинил гражданскую супругу. "Мне девочки (ученицы блогера-сыроеда Лютого - ред.) рассказывали, одна из девочек, которая как раз проходила курсы (сыроедения - ред.), что Миронова (Оксана Миронова, мать ребенка - ред.) ей звонила, чтобы узнать, у нее не получалось кормить, и она пыталась кормить его (ребенка - ред.) через шприц", - сказала мать Максима Лютого Нелли Фликман в ходе судебного заседания, которое состоялось в Лазаревском районном суде Краснодарского края. При этом она рассказала, что содержимое шприца ей неизвестно. Отвечая на вопрос прокурора о рационе питания ребенка, Фликман ответила, что его кормили "как обычно - молоком", При этом мать сыроеда заявила, что в смерти младенца виноваты оба родителя, которые видели, что состояние ребенка ухудшилось, однако не обратились вовремя за помощью к врачам. Лютому вменили часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами) и статью 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию). Мать новорожденного суд приговорил к двум годам исправительных работ. Приговор отцу пока не вынесен.

https://ria.ru/20231103/syroed-1907231312.html

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происшествия, здоровье - общество, краснодарский край, россия, сочи