Италия надеется, что Россия будет соблюдать мораторий на ядерные испытания
МИД Италии призвал Россию продолжить соблюдать мораторий на ядерные испытания
Знаки "Радиация". Архивное фото
РИМ, 3 ноя - РИА Новости. Италия разочарована принятием Россией закона об отмене ратификации договора о запрете ядерных испытаний и надеется, что РФ продолжит соблюдать соответствующий мораторий, заявил в четверг вечером итальянский МИД.
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"Италия выражает сильное разочарование в связи с решением Российской Федерации принять закон об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и надеется, что РФ продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания. Италия будет продолжать работать над содействием вступлению в силу ДВЗЯИ, документа, имеющего решающее значение для целей ядерного разоружения и нераспространения", - говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.