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Италия надеется, что Россия будет соблюдать мораторий на ядерные испытания - РИА Новости, 03.11.2023
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00:22 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/ispytaniya-1907073949.html
Италия надеется, что Россия будет соблюдать мораторий на ядерные испытания
Италия надеется, что Россия будет соблюдать мораторий на ядерные испытания - РИА Новости, 03.11.2023
Италия надеется, что Россия будет соблюдать мораторий на ядерные испытания
Италия разочарована принятием Россией закона об отмене ратификации договора о запрете ядерных испытаний и надеется, что РФ продолжит соблюдать соответствующий... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T00:22
2023-11-03T00:22
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РИМ, 3 ноя - РИА Новости. Италия разочарована принятием Россией закона об отмене ратификации договора о запрете ядерных испытаний и надеется, что РФ продолжит соблюдать соответствующий мораторий, заявил в четверг вечером итальянский МИД. "Италия выражает сильное разочарование в связи с решением Российской Федерации принять закон об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и надеется, что РФ продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания. Италия будет продолжать работать над содействием вступлению в силу ДВЗЯИ, документа, имеющего решающее значение для целей ядерного разоружения и нераспространения", - говорится в сообщении. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
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россия, италия, сша, владимир путин, вячеслав володин, сергей рябков, госдума рф
Россия, Италия, США, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Сергей Рябков, Госдума РФ
Италия надеется, что Россия будет соблюдать мораторий на ядерные испытания

МИД Италии призвал Россию продолжить соблюдать мораторий на ядерные испытания

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗнаки "Радиация"
Знаки Радиация - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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РИМ, 3 ноя - РИА Новости. Италия разочарована принятием Россией закона об отмене ратификации договора о запрете ядерных испытаний и надеется, что РФ продолжит соблюдать соответствующий мораторий, заявил в четверг вечером итальянский МИД.
«
"Италия выражает сильное разочарование в связи с решением Российской Федерации принять закон об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и надеется, что РФ продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания. Италия будет продолжать работать над содействием вступлению в силу ДВЗЯИ, документа, имеющего решающее значение для целей ядерного разоружения и нераспространения", - говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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00:14
 
РоссияИталияСШАВладимир ПутинВячеслав ВолодинСергей РябковГосдума РФ
 
 
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