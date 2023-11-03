https://ria.ru/20231103/ispytaniya-1907073949.html

Италия надеется, что Россия будет соблюдать мораторий на ядерные испытания

Италия надеется, что Россия будет соблюдать мораторий на ядерные испытания - РИА Новости, 03.11.2023

Италия надеется, что Россия будет соблюдать мораторий на ядерные испытания

Италия разочарована принятием Россией закона об отмене ратификации договора о запрете ядерных испытаний и надеется, что РФ продолжит соблюдать соответствующий... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T00:22

2023-11-03T00:22

2023-11-03T00:22

россия

италия

сша

владимир путин

вячеслав володин

сергей рябков

госдума рф

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РИМ, 3 ноя - РИА Новости. Италия разочарована принятием Россией закона об отмене ратификации договора о запрете ядерных испытаний и надеется, что РФ продолжит соблюдать соответствующий мораторий, заявил в четверг вечером итальянский МИД. "Италия выражает сильное разочарование в связи с решением Российской Федерации принять закон об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и надеется, что РФ продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания. Италия будет продолжать работать над содействием вступлению в силу ДВЗЯИ, документа, имеющего решающее значение для целей ядерного разоружения и нераспространения", - говорится в сообщении. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.

https://ria.ru/20231103/antonov-1907073565.html

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италия

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россия, италия, сша, владимир путин, вячеслав володин, сергей рябков, госдума рф