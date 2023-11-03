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Замминистра обороны Фомин встретился с замначальника Генштаба Ирана - РИА Новости, 03.11.2023
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15:13 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/iran-1907205106.html
Замминистра обороны Фомин встретился с замначальника Генштаба Ирана
Замминистра обороны Фомин встретился с замначальника Генштаба Ирана - РИА Новости, 03.11.2023
Замминистра обороны Фомин встретился с замначальника Генштаба Ирана
Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с замначальника Генштаба ВС Ирана бригадным генералом Мехди Раббани, сообщили в... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:13
2023-11-03T15:13
россия
иран
александр фомин
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с замначальника Генштаба ВС Ирана бригадным генералом Мехди Раббани, сообщили в пятницу в Минобороны России. "Сегодня состоялась двусторонняя встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Мехди Раббани", - сообщили в ведомстве. Как уточнили в министерстве, стороны обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества Москвы и Тегерана, обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки. "Стороны подтвердили динамичное и позитивное развитие российско-иранских отношений в оборонной сфере, настрой на реализацию всего комплекса запланированных двусторонних мероприятий и углубление диалога", - отметили в Минобороны. В российском военном ведомстве подчеркнули, что встреча "стала очередным шагом в укреплении стратегических отношений России и Ирана".
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россия, иран, александр фомин, в мире
Россия, Иран, Александр Фомин, В мире
Замминистра обороны Фомин встретился с замначальника Генштаба Ирана

Замминистра обороны Фомин встретился с замначальника Генштаба Ирана Раббани

© РИА Новости / Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с замначальника Генштаба ВС Ирана бригадным генералом Мехди Раббани, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"Сегодня состоялась двусторонняя встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Мехди Раббани", - сообщили в ведомстве. Как уточнили в министерстве, стороны обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества Москвы и Тегерана, обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки.
"Стороны подтвердили динамичное и позитивное развитие российско-иранских отношений в оборонной сфере, настрой на реализацию всего комплекса запланированных двусторонних мероприятий и углубление диалога", - отметили в Минобороны.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что встреча "стала очередным шагом в укреплении стратегических отношений России и Ирана".
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