https://ria.ru/20231103/iran-1907205106.html
Замминистра обороны Фомин встретился с замначальника Генштаба Ирана
Замминистра обороны Фомин встретился с замначальника Генштаба Ирана - РИА Новости, 03.11.2023
Замминистра обороны Фомин встретился с замначальника Генштаба Ирана
Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с замначальника Генштаба ВС Ирана бригадным генералом Мехди Раббани, сообщили в... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:13
2023-11-03T15:13
2023-11-03T15:13
россия
иран
александр фомин
в мире
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с замначальника Генштаба ВС Ирана бригадным генералом Мехди Раббани, сообщили в пятницу в Минобороны России. "Сегодня состоялась двусторонняя встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Мехди Раббани", - сообщили в ведомстве. Как уточнили в министерстве, стороны обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества Москвы и Тегерана, обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки. "Стороны подтвердили динамичное и позитивное развитие российско-иранских отношений в оборонной сфере, настрой на реализацию всего комплекса запланированных двусторонних мероприятий и углубление диалога", - отметили в Минобороны. В российском военном ведомстве подчеркнули, что встреча "стала очередным шагом в укреплении стратегических отношений России и Ирана".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, александр фомин, в мире
Россия, Иран, Александр Фомин, В мире
Замминистра обороны Фомин встретился с замначальника Генштаба Ирана
Замминистра обороны Фомин встретился с замначальника Генштаба Ирана Раббани
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с замначальника Генштаба ВС Ирана бригадным генералом Мехди Раббани, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"Сегодня состоялась двусторонняя встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Мехди Раббани", - сообщили в ведомстве. Как уточнили в министерстве, стороны обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества Москвы
и Тегерана
, обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки.
"Стороны подтвердили динамичное и позитивное развитие российско-иранских отношений в оборонной сфере, настрой на реализацию всего комплекса запланированных двусторонних мероприятий и углубление диалога", - отметили в Минобороны.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что встреча "стала очередным шагом в укреплении стратегических отношений России и Ирана".
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