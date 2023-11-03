https://ria.ru/20231103/iran-1907205106.html

Замминистра обороны Фомин встретился с замначальника Генштаба Ирана

Замминистра обороны Фомин встретился с замначальника Генштаба Ирана - РИА Новости, 03.11.2023

Замминистра обороны Фомин встретился с замначальника Генштаба Ирана

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с замначальника Генштаба ВС Ирана бригадным генералом Мехди Раббани, сообщили в... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:13

2023-11-03T15:13

2023-11-03T15:13

россия

иран

александр фомин

в мире

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с замначальника Генштаба ВС Ирана бригадным генералом Мехди Раббани, сообщили в пятницу в Минобороны России. "Сегодня состоялась двусторонняя встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Мехди Раббани", - сообщили в ведомстве. Как уточнили в министерстве, стороны обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества Москвы и Тегерана, обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки. "Стороны подтвердили динамичное и позитивное развитие российско-иранских отношений в оборонной сфере, настрой на реализацию всего комплекса запланированных двусторонних мероприятий и углубление диалога", - отметили в Минобороны. В российском военном ведомстве подчеркнули, что встреча "стала очередным шагом в укреплении стратегических отношений России и Ирана".

https://ria.ru/20231101/iran-1906786140.html

россия

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, иран, александр фомин, в мире